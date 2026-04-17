Asbanda Dorong BPD Jadi Penggerak Utama Ekonomi Regional Lewat Inovasi Pembiayaan

Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) mendesak Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk bertransformasi menjadi katalisator utama pertumbuhan ekonomi regional. Fokusnya adalah inovasi pembiayaan yang produktif, terukur, dan berdampak luas, tidak hanya terbatas pada pengelolaan dana pemerintah daerah, tetapi juga sebagai orkestrator aliran dana yang mampu menggerakkan ekonomi secara aktif dan berkelanjutan. Strategi ini mencakup optimalisasi skema pinjaman daerah untuk penguatan layanan publik, sektor kesehatan, pendidikan, UMKM, dan ekonomi lokal, serta pendalaman peran dalam ekosistem ekonomi daerah.

Asosiasi Bank Pembangunan Daerah ( Asbanda ) secara tegas mendorong agar Bank Pembangunan Daerah ( BPD ) tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan semata, melainkan bertransformasi menjadi motor penggerak utama bagi pertumbuhan ekonomi di tingkat regional. Dorongan ini disampaikan dalam Seminar Nasional Bank Pembangunan Daerah se-Indonesia yang diselenggarakan di Solo pada Jumat, 17 April 2026. Ketua Umum Asbanda , Agus H.

Widodo, menggarisbawahi bahwa perubahan lanskap ekonomi yang dinamis serta keterbatasan ruang fiskal yang dihadapi oleh pemerintah daerah menuntut BPD untuk mengambil peran yang lebih strategis dan proaktif. Transformasi ini diharapkan tidak lagi membatasi BPD hanya sebagai pengelola dana milik pemerintah daerah, melainkan sebagai orkestrator aliran dana daerah yang memiliki kapasitas untuk menggerakkan roda perekonomian secara aktif dan berkelanjutan. Dalam pernyataannya, Agus H. Widodo menekankan bahwa keterbatasan fiskal yang dialami oleh daerah seharusnya tidak menjadi tembok penghalang bagi pembangunan. Sebaliknya, dalam kondisi seperti inilah inovasi pembiayaan menjadi instrumen yang sangat krusial untuk memastikan keberlanjutan belanja pemerintah daerah serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi regional. Ia menambahkan bahwa salah satu instrumen strategis yang kini didorong adalah optimalisasi skema pinjaman daerah. Skema ini tidak lagi hanya difokuskan untuk pembiayaan proyek infrastruktur semata, tetapi juga diarahkan untuk penguatan layanan publik yang esensial, peningkatan kualitas di sektor kesehatan dan pendidikan, serta pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) beserta seluruh aspek ekonomi lokal yang ada. Agus H. Widodo menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah menjadikan BPD sebagai tulang punggung yang kokoh bagi perekonomian daerah, bukan sekadar menjadi sumber pembiayaan jangka pendek yang bersifat sementara. Lebih lanjut, untuk mendukung aspirasi BPD agar mampu naik kelas dan memainkan peran yang lebih besar, Agus H. Widodo menguraikan bahwa transformasi yang dilakukan perlu difokuskan pada tiga pilar utama. Pilar pertama adalah penguatan tata kelola dan manajemen risiko yang komprehensif. Pilar kedua adalah pengembangan inovasi pembiayaan yang tidak hanya bersifat produktif tetapi juga mampu memberikan dampak yang signifikan. Pilar ketiga adalah pendalaman peran BPD dalam membangun dan memperkuat ekosistem ekonomi daerah secara keseluruhan. Ia menambahkan bahwa masa depan ekonomi daerah tidak semata-mata ditentukan oleh besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan lebih kepada kemampuan kolektif dalam mengelola dan mengarahkan setiap aliran dana yang ada untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang benar-benar berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam kesempatan yang sama, turut menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan daerah. Ia menyatakan bahwa pembangunan daerah bukan hanya membutuhkan tim, melainkan sebuah super tim, di mana semua elemen harus bersinergi dan berkolaborasi secara aktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing. Luthfi juga secara khusus menyoroti peran krusial BPD dalam mendukung berbagai aspek penting, seperti menarik investasi daerah, menjaga stabilitas ekonomi regional, serta memperkuat sektor riil yang menjadi pondasi kesejahteraan masyarakat, terutama UMKM. Menurut pandangannya, BPD harus mampu hadir sebagai solusi konkret yang mampu menjawab berbagai tantangan ekonomi daerah yang kompleks, mulai dari persoalan keterbatasan fiskal hingga upaya nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Asbanda juga telah mengajukan usulan konkret kepada regulator terkait untuk dapat menghadirkan pendekatan kebijakan yang lebih presisi dan tepat sasaran terhadap pembiayaan sektor publik di daerah. Usulan ini bukan merupakan permintaan untuk pelonggaran regulasi, melainkan sebuah upaya untuk menciptakan kerangka kerja yang lebih optimal agar pembiayaan sektor publik dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan pada akhirnya memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat daerah, sambil tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan. Implementasi strategi ini diharapkan dapat memperkuat posisi BPD sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya melayani tetapi juga secara aktif berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah yang lebih kuat dan mandiri





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bank Pembangunan Daerah Dituntut Transformasi Menjadi Penggerak Utama Ekonomi RegionalKetua Umum Asbanda, Agus Haryoto Widodo, mendesak Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk bertransformasi dari sekadar lembaga intermediasi keuangan menjadi motor penggerak utama ekonomi daerah. Perubahan ini krusial mengingat dinamika kebijakan fiskal dan tekanan terhadap transfer ke daerah (TKD), yang menjadikan kemampuan BPD dalam mengelola dan mengakselerasi perputaran dana di wilayahnya sebagai penentu utama kekuatan ekonomi daerah di masa depan.

Read more »

Ketua Asbanda: BPD Harus Jadi Orkestrator Keuangan Daerah, Bukan Sekadar Penyalur DanaKetua Umum Asbanda Agus Widodo mengatakan BPD harus naik kelas menjadi orkestrator pengelolaan keuangan daerah, penjaga stabilitas likuiditas, sekaligus akselerator pertumbuhan ekonomi regional.

Read more »

Ketua Asbanda: BPD harus jadi orkestrator keuangan daerahKetua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Agus H. Widodo, menegaskan bahwa Bank Pembangunan Daerah (BPD) harus bertransformasi menjadi kekuatan ...

Read more »

Bappenas harap hasil pembangunan Kepri dirasakan langsung masyarakatMenteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengharapkan hasil perencanaan ...

Read more »

Bank Daerah didorong jadi penggerak ekonomi lewat inovasi pembiayaanAsosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) mendorong Bank Pembangunan Daerah (BPD) menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi regional melalui inovasi ...

Read more »

Asbanda ungkap keunggulan struktural BPD untuk pacu ekonomi daerahKetua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Agus H. Widodo menyatakan bahwa Bank Pembangunan Daerah (BPD) memiliki sejumlah keunggulan struktural ...

Read more »