ASABRI Pekanbaru Kolaborasi Polda Riau Siapkan Pensiun Polri Produktif

ASABRI Kantor Cabang Pekanbaru bekerja sama dengan BRI, BTN, dan Polda Riau membekali lebih dari 100 personel Polri untuk masa pensiun yang mandiri dan produktif di Riau.

ASA BRI Kantor Cabang Pekanbaru menggandeng Bank Rakyat Indonesia ( BRI), Bank Tabungan Negara ( BTN), serta Polda Riau dalam kegiatan pelatihan tempur atau Latram yang berlangsung selama dua hari. Acara ini diselenggarakan di markas Polda Riau dan Kawasan Tabung Harmoni Hijau, Rumbai, Pekanbaru, dengan fokus utama pada kesiapan mental dan finansial anggota kepolisian sebelum memasuki fase purnabakti.

Kegiatan tersebut diikuti oleh lebih dari 100 personel Polri yang berasal dari 15 satuan kerja atau wilayah berbeda di Polda Riau. Peserta mewakili jangkauan geografis yang luas, mulai dari Kota Pekanbaru hingga Kabupaten Bengkalis, menunjukkan bahwa program ini dirancang untuk mencakup seluruh elemen kepolisian di wilayah provinsi Riau secara komprehensif.

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Mekanisme Sosialisasi Program Pensiun Polri

Pada hari pertama pelaksanaan Latram, ASABRI hadir memberikan sosialisasi intensif mengenai program dan manfaat yang akan diterima oleh para Anggota Polri yang akan menyelesaikan masa dinasnya dalam beberapa tahun ke depan. Penjelasan mendalam ini bertujuan membantu peserta memahami hak dan manfaat apa saja yang akan mereka terima di masa pensiun agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang hak-hak legal mereka.

Selain aspek administratif dan keuangan, beragam keterampilan praktis diperkenalkan kepada para peserta melalui sesi edukasi langsung. Materi pelatihan mencakup bidang pertanian dan perkebunan, perikanan, hingga peternakan sebagai alternatif mata pencaharian pasca-masa tugas. Pengenalan berbagai bidang tersebut memberikan gambaran jelas mengenai potensi yang dapat dikembangkan peserta sesuai minat dan kemampuan masing-masing.

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Strategi pengenalan keterampilan ini dirancang sedemikian rupa sehingga masa purnabakti dapat dijalani dengan tetap produktif dan mandiri secara ekonomi. Dengan memiliki keahlian baru yang relevan dengan kondisi lokal Riau, mantan anggota polisi diharapkan dapat menciptakan sumber pendapatan sendiri tanpa bergantung sepenuhnya pada fasilitas negara setelah keluar dari dinas aktif.

Posisi Stakeholder dan Visi Kapolda Riau

Kegiatan ini mengusung tema "Mengabdi dengan Ikhlas, Menjalani dengan Bahagia, Sehat, Produktif, dan Bermanfaat Bersama Masyarakat" yang menjadi filosofi inti dari Latram Polda Riau 2026. Tema tersebut menegaskan nilai pengabdian tidak berhenti ketika seseorang menyelesaikan masa tugasnya di institusi kepolisian, melainkan bertransformasi menjadi bentuk kontribusi sosial lainnya.

Pengalaman, keterampilan, dan semangat untuk terus berkontribusi tetap dapat menjadi bekal berharga dalam menjalani kehidupan bersama keluarga dan masyarakat di luar lingkungan dinas. Transformasi peran ini dianggap penting untuk menjaga stabilitas psikologis dan sosial bagi para veteran kepolisian yang kembali ke tengah komunitas mereka setelah bertahun-tahun mengabdi.

Kepala Kepolisian Daerah Riau, Irjen Pol. Arman Achdiat, secara eksplisit menegaskan bahwa berakhirnya masa kedinasan bukan berarti berakhirnya kesempatan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Pernyataan tegas dari pimpinan tertinggi Polda Riau ini menekankan bahwa nilai-nilai profesionalisme dan dedikasi harus terus dijaga bahkan setelah tanda pangkat dilepas.

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Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya

Kolaborasi antara ASABRI, BRI, BTN, dan Polda Riau ini menciptakan ekosistem dukungan holistik bagi calon pensiunan Polri. Sinergi ketiga lembaga keuangan dan penegak hukum ini memastikan bahwa setiap peserta tidak hanya mendapatkan pemahaman teoritis, tetapi juga akses nyata terhadap produk-produk perbankan dan program pengembangan usaha mikro yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Hasil dari pembekalan ini diharapkan dapat mengurangi kecemasan finansial yang sering dialami oleh aparat yang akan pensiun. Dengan persiapan matang sejak dini, para anggota Polri di Riau dapat mengalihkan fokus energi mereka dari tugas operasional harian menuju pembangunan ekonomi keluarga dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Kegiatan dua hari ini menandai langkah awal dari proses transisi karir yang terstruktur bagi ratusan personel kepolisian di wilayah Riau. Keberlanjutan program ini akan sangat bergantung pada implementasi keterampilan yang telah diajarkan dalam kehidupan sehari-hari para peserta setelah mereka resmi memasuki masa purnabakti di tahun-tahun mendatang.