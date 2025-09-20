ASABRI Luncurkan Program PILAH: Pengelolaan Sampah Terpadu untuk Lingkungan dan Kesejahteraan

PT ASABRI meluncurkan program Pengelolaan Limbah Integratif di Lingkungan Peserta ASABRI (PILAH) di Bandung, berkolaborasi dengan Bank Sampah Bersinar. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan, mengurangi sampah, dan meningkatkan kesejahteraan peserta ASABRI.

jpnn.com, BANDUNG - PT ASABRI meluncurkan program Pengelolaan Limbah Integratif di Lingkungan Peserta ASABRI ( PILAH ) melalui Kantor Cabang Bandung. Program ini merupakan hasil kolaborasi dengan Bank Sampah Bersinar. Acara peluncuran ini meliputi sosialisasi layanan ASABRI , edukasi lingkungan, serta peresmian Bank Sampah dan pengukuhan pengurus Bank Sampah yang berlokasi di Sesko TNI dan Dislitbang TNI AU, Bandung.

Direktur SDM dan Hukum PT ASABRI, Sri Ainin Muktirizka, menjelaskan bahwa program PILAH lebih dari sekadar memilah sampah. Tujuannya adalah membangun kesadaran lingkungan yang kuat dan mengelola sampah agar memiliki nilai guna yang signifikan. Lebih lanjut, Rizka mengatakan Program PILAH adalah langkah kecil yang diharapkan memiliki dampak besar dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan peserta ASABRI. Kegiatan ini dianggap sebagai momentum krusial untuk memperkenalkan berbagai layanan ASABRI sekaligus mengajak masyarakat luas untuk mengubah cara pandang terhadap sampah. Masyarakat diajak untuk melihat sampah bukan sebagai akhir dari siklus kehidupan, melainkan sebagai awal dari peluang-peluang baru yang potensial. Inisiatif ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya mengurangi beban sampah yang dihasilkan kota Bandung, dan menjadikan pengelolaan sampah sebagai bagian integral dari solusi lingkungan. Hal ini sejalan dengan visi ASABRI untuk berkontribusi secara nyata terhadap keberlanjutan lingkungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.\Kota Bandung, dengan dinamika dan aktivitas yang sangat tinggi, menghasilkan lebih dari 1.500 ton sampah setiap harinya. Tantangan ini menjadi latar belakang utama hadirnya program PILAH. Program ini dirancang bukan hanya sebagai tempat penampungan sampah yang sudah dipilah, tetapi juga sebagai wadah edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Melalui program PILAH, ASABRI berupaya memberikan edukasi tentang pentingnya pengelolaan sampah yang benar, mulai dari pemilahan, pengolahan, hingga pemanfaatan kembali. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pembentukan dan dukungan terhadap Bank Sampah, yang memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat dengan memanfaatkan sampah sebagai sumber pendapatan. Program ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif ganda. Selain mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan yang terkait dengan pengelolaan sampah. Contohnya adalah dengan membuka peluang pekerjaan, menghasilkan produk-produk daur ulang yang memiliki nilai jual, dan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian lokal. ASABRI berkomitmen untuk terus mendukung dan mengembangkan program PILAH agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan.\Peluncuran program PILAH ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan PT ASABRI dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain program PILAH, ASABRI juga memiliki berbagai program lain yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan peserta dan kontribusi terhadap masyarakat. Kolaborasi dengan Bank Sampah Bersinar menjadi kunci keberhasilan program PILAH. Kemitraan ini menggabungkan keahlian ASABRI dalam memberikan layanan kepada peserta dengan pengalaman Bank Sampah Bersinar dalam pengelolaan sampah. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak yang signifikan. Ke depan, ASABRI berencana untuk memperluas jangkauan program PILAH ke wilayah-wilayah lain di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memberikan dampak positif yang lebih luas dan berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan secara nasional. Selain itu, ASABRI juga akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap program PILAH agar program ini selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi dalam pengelolaan sampah. ASABRI berharap program ini dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain dan instansi pemerintah dalam upaya bersama menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk peserta ASABRI, masyarakat, dan pemerintah, sangat dibutuhkan untuk memastikan keberhasilan program PILAH dan program-program keberlanjutan lainnya





jpnncom / 🏆 25. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

ASABRI PILAH Pengelolaan Sampah Bank Sampah Lingkungan

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Karawang Dukung ISWMP Menumbuhkan Budaya Pengelolaan SampahJPNN.com : Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, S.E, menyampaikan dukungannya kepada Program ISWMP menumbuhkan budaya pengelolaan sampah

Baca lebih lajut »

Wamenhut Rohmat siap akselerasi program-program prioritas kehutananWakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki mengatakan dirinya siap membantu Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mempercepat program-program ...

Baca lebih lajut »

Program AND untuk 71 SLB, Bantuan Telkom Dalam Memperkuat Akses Digitalisasi PendidikanPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Baca lebih lajut »

Ini Perintah Prabowo ke Purbaya Saat Dipanggil ke HambalangPresiden Prabowo Subianto meminta jajaran menteri di sektor ekonomi mengakselerasi pelaksanaan program-program prioritas pemerintah

Baca lebih lajut »

Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!Portal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Baca lebih lajut »

Wamen LH minta pelaksanaan MBG jadi contoh baik pengelolaan sampahWakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono meminta pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menjadi contoh bagi pengelolaan sampah ...

Baca lebih lajut »