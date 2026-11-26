Kantor Perwakilan Dagang AS mengajukan tarif impor hingga 40 persen ke Vietnam dan negara lain, memicu kekecewaan China serta respons tegas dari Uni Eropa dan Jepang.

Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat, USTR, telah mengajukan usulan tarif impor yang mencapai 40 persen, angka tertinggi yang diterapkan di antara 14 yurisdiksi yang terdampak dalam inisiatif perdagangan terbaru ini. Langkah resmi yang diharapkan dapat berlaku penuh pada tahun depan tersebut menandai eskalasi signifikan dalam kebijakan perdagangan internasional yang saat ini sedang dibahas dengan mitra dagang global.

Mekanisme Tarif dan Jangkauan Yurisdiksi

Usulan tarif terbaru ini tidak hanya menyasar negara-negara besar, tetapi juga mencakup wilayah-wilayah penting lainnya seperti Uni Eropa, Singapura, Swiss, Indonesia, Malaysia, Kamboja, Thailand, Korea Selatan, Taiwan, Bangladesh, Jepang, dan India. Dengan cakupan yang luas seperti ini, pemerintah AS berupaya menyelaraskan regulasi perdagangan untuk melindungi kepentingan ekonomi domestik di tengah dinamika global yang kompleks.

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Proses penerapan tarif baru ini harus melalui tahapan konsultasi publik yang ketat serta berpotensi adanya sidang dengar pendapat sebelum akhirnya diresmikan. Jamieson Greer, yang menjabat sebagai Perwakilan Dagang AS, menegaskan bahwa langkah ini dirancang untuk "menyetarakan persaingan bagi pekerja Amerika dan menetapkan arah baru yang lebih berkelanjutan bagi ekonomi dunia" dalam jangka panjang.

Posisi China dan Mitra Dagang Utama

China, sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia, secara tegas menolak usulan tarif tersebut dengan menyebutnya sebagai bentuk manipulasi politik yang tidak berdasar. Guo Jiakun, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, menyatakan bahwa klaim Amerika Serikat bahwa China memproduksi lebih banyak barang daripada yang dapat dikonsumsi oleh negaranya sendiri adalah sesuatu yang "palsu" dan menyesatkan publik internasional.

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Di kawasan Asia Tenggara, Vietnam menyambut usulan tarif hingga 35 persen dengan sikap kritis, sementara negara lain menerima tarif sebesar 20 hingga 25 persen. Bui Thanh Son, Wakil Perdana Menteri Vietnam, mengkritik angka tersebut karena dinilai tidak konsisten dengan realitas kerja sama ekonomi dan perdagangan bilateral antara AS dan Vietnam yang telah terjalin selama bertahun-tahun.

Respons serupa juga datang dari Jepang yang menyayangkan keputusan tersebut, serta Singapura yang menyatakan ketidaksetujuan terhadap temuan dari Gedung Putih dan akan segera berdialog dengan USTR untuk mencari jalan mengurangi beban tarif. Sementara itu, Korea Selatan menilai usulan tarif 15 persen masih jauh dari hasil yang ideal, mengingat janji investasi sebesar 350 miliar dolar AS yang pernah mereka berikan untuk mengamankan kesepakatan sebelumnya.

Dampak Ekonomi dan Prosedur Hukum

Pakar ekonomi Chang Pao-Li dari Singapore Management University menilai bahwa fondasi hukum untuk tarif baru ini lebih kuat dibandingkan dengan kebijakan tarif pada April 2025 yang pernah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Langkah kali, usulan ini menggunakan wewenang penuh dari USTR, bukan kekuasaan darurat presiden, sehingga memberikan stabilitas regulasi yang lebih baik di mata hukum domestik AS.

Stephen Brown, Kepala ekonom Capital Economics di kawasan Amerika Utara, berpendapat bahwa pengumuman ini tidak perlu menimbulkan kekhawatiran berlebihan karena pada dasarnya menggantikan tarif yang diumumkan di musim panas lalu. Ia memperkirakan kenaikan tarif efektif akan sedikit lebih rendah dari asumsi awal, meskipun tetap berpotensi mendorong kenaikan harga barang secara marginal bagi konsumen.

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Presiden Donald Trump secara konsisten menggunakan instrumen tarif sebagai alat utama untuk menggenjot sektor manufaktur dan menciptakan lapangan kerja bagi warga negara AS. Kebijakan ini tetap dipertahankan meskipun Partai Republik mengalami hasil yang kurang memuaskan dalam pemilu sela terbaru, menunjukkan keteguhan strategi ekonomi nasional yang diterapkan oleh pemerintahan saat ini.

Tantangan Hubungan Dagang Global

Hubungan dagang antara AS dan China tetap menjadi titik panas utama, terutama di tengah persaingan intens dalam perlombaan pengembangan kecerdasan buatan atau AI. Kedua pemimpin negara, Donald Trump dan Xi Jinping, sempat bertemu pada pekan lalu namun belum mengumumkan hasil konkret mengenai perpanjangan gencatan senjata perdagangan yang berakhir pada 10 Januari tahun depan.

Wendy Cutler, mantan negosiator dagang senior dari Asia Society Policy Institute, mengungkapkan bahwa sebagian besar mitra dagang AS merasa tidak adil karena tuduhan overproduksi yang seringkali lebih tepat ditujukan kepada China. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa China tampaknya "siap hidup dengan tarif baru asalkan tidak melebihi 20 persen", sebuah batas yang masih belum terpenuhi dalam usulan terbaru ini.

Di sektor lain, AS juga mengajukan tarif 10 persen untuk barang asal Brasil melalui penyelidikan terpisah yang menyasar produk pesawat terbang dan gula. Pemerintah Brasil menyatakan kemarahan serius dan menegaskan sikap keras bahwa negara tersebut tidak akan tunduk pada tekanan politik maupun ancaman ekonomi dari Washington dalam isu perdagangan internasional ini.