Amerika Serikat mengajukan usulan tarif impor baru yang berpotensi mencapai 20 persen untuk Tiongkok dan 15 hingga 18 persen untuk negara mitra dagang utama lainnya pada November 2026.

Amerika Serikat secara resmi mengajukan usulan kebijakan tarif impor baru terhadap empat belas mitra dagang strategis pada tanggal 25 November 2026. Langkah diplomatik dan ekonomi ini menandai eskalasi signifikan dalam hubungan perdagangan global dengan memfokuskan tekanan tarif tertinggi sebesar dua puluh persen khusus ditujukan kepada Tiongkok.

Mekanisme Tarif dan Target Utama Tiongkok

Pemerintah Washington menegaskan bahwa kebijakan tarif baru ini merupakan respons langsung terhadap surplus perdagangan barang Tiongkok yang melampaui angka satu triliun dolar AS selama sepuluh bulan pertama tahun berjalan. Langkah ini dirancang untuk membendung apa yang oleh pejabat AS disebut sebagai kelebihan kapasitas industri dari negara-negara mitra dagang tersebut, yang dinilai mendistorsi pasar global.

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Pejabat Perwakilan Dagang AS (USTR), Jamieson Greer, menjelaskan bahwa administrasi saat ini berkomitmen untuk menjaga total tarif pada batas yang telah disepakati secara politis. Mereka menghindari strategi penumpukan bea masuk baru di atas tarif sebelumnya yang telah diberlakukan pada Juli lalu terkait tuduhan gagal menekan praktik kerja paksa di wilayah tersebut.

Namun, peringatan keras disampaikan oleh Greer mengenai potensi kenaikan tarif hingga empat puluh persen jika Beijing dan Washington gagal memperpanjang gencatan dagang yang dijadwalkan berakhir pada tanggal 10 Januari mendatang. Pemerintah Tiongkok telah menyatakan haknya untuk mengambil langkah balasan atas usulan tarif baru ini, sembari menekankan bahwa komunikasi intensif antara kedua negara tetap berjalan demi memperpanjang kesepakatan tersebut.

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Dampak Pada Negara Mitra Perdagangan Global

Isu perdagangan ini diprediksi menjadi topik utama dalam pertemuan puncak antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada bulan Desember mendatang. Pertemuan ini akan menjadi pertemuan keempat antara kedua pemimpin negara sepanjang tahun ini dan menjadi momen krusial untuk menentukan arah kebijakan tarif yang lebih permanen.

Selain Tiongkok, besaran tarif untuk sejumlah negara lain sangat ditentukan oleh hasil perundingan dagang mereka dengan Washington. India, yang hingga kini belum mencapai kesepakatan komprehensif dengan pemerintahan Trump, akan dikenai tarif dasar sebesar enam belas persen jika perjanjian berhasil dirampungkan, atau melonjak menjadi dua puluh lima persen apabila negosiasi menemui jalan buntu.

Skema penalti yang serupa juga berlaku bagi Vietnam. Negara Asia Tenggara tersebut akan memperoleh batas tarif maksimal sebesar dua puluh persen jika berhasil menyepakati perjanjian dagang baru dengan AS, tetapi tarifnya akan naik drastis menjadi tiga puluh lima persen bila pembicaraan perdagangan gagal menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Batas Tarif Untuk Blok Ekonomi Lainnya

Dalam pengembangan kebijakan terpisah, AS juga mengusulkan tambahan tarif baru untuk produk asal Brasil, termasuk pungutan bea masuk sebesar sepuluh persen bagi pesawat jadi. Washington berargumen bahwa Brasilia gagal memperbaiki praktik perdagangan yang dinilai oleh pihak Amerika sebagai tidak wajar dan merugikan kompetitor domestik mereka di sektor manufaktur.

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Pemerintah AS juga menetapkan batas atas tarif yang lebih rendah bagi beberapa kelompok negara lainnya untuk menjaga stabilitas rantai pasok. Barang impor asal Indonesia, Kamboja, Malaysia, Thailand, dan Bangladesh dikenai batas tarif maksimal sebesar delapan belas persen sebagai insentif untuk menjaga relasi dagang yang kondusif.

Adapun Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Uni Eropa, dan Swiss dikenai batas tarif maksimal sebesar lima belas persen. Angka ini sudah mencakup bea masuk most-favored-nation yang berlaku saat ini, sehingga tidak ada beban tambahan yang dikenakan selama negara-negara tersebut mematuhi ketentuan perdagangan internasional yang ada.

Strategi Diplomasi Perdagangan Jangka Panjang

Pejabat tinggi AS seperti Jamieson Greer menyatakan bahwa penetapan batas atas tarif tersebut sejalan dengan berbagai perjanjian dagang yang telah dicapai selama setahun terakhir. Kebijakan ini bertujuan untuk turut memangkas hambatan bagi ekspor produk AS ke pasar global sambil melindungi industri domestik dari persaingan tidak sehat.

Kebijakan ini mencerminkan strategi komprehensif Washington untuk menyeimbangkan perlindungan industri dalam negeri dengan kebutuhan untuk menjaga aliran perdagangan internasional. Dengan target tanggal implementasi yang jelas pada akhir 2026, para pelaku pasar global kini diminta untuk bersiap menghadapi volatilitas harga yang mungkin terjadi akibat rekonfigurasi tarif impor ini.