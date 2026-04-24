AS Tawarkan Hadiah 160 Miliar untuk Informasi Penangkapan Pemimpin Milisi Irak

Pemerintah AS menawarkan hadiah besar bagi siapa pun yang memberikan informasi yang mengarah pada penangkapan Hashim Finyan Rahim al-Saraji, pemimpin kelompok milisi yang didukung Iran di Irak. Situasi ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dan berbagai isu domestik di Indonesia.

Pemerintah Amerika Serikat menawarkan hadiah sebesar 160 miliar Rupiah kepada siapapun yang dapat memberikan informasi yang mengarah pada penangkapan Hashim Finyan Rahim al-Saraji, yang lebih dikenal sebagai Abu Waala al Wa'eli.

Pengumuman ini muncul di tengah meningkatnya tekanan AS terhadap kelompok milisi yang didukung Iran di Irak. Hashim merupakan pemimpin kelompok yang dianggap sebagai teroris dan berafiliasi dengan Iran di Irak, serta menjabat sebagai sekretaris jenderal yang ditunjuk oleh AS untuk kelompok Kata’ib Sayyid al Shuhada (KSS). Langkah ini juga bertujuan untuk mendorong pemerintah Irak agar menunjuk perdana menteri baru yang lebih tegas dalam mengendalikan aktivitas milisi.

Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa KSS bertanggung jawab atas pembunuhan warga sipil Irak dan serangan terhadap fasilitas serta personel diplomatik AS di Irak dan Suriah. Pihak yang memberikan informasi akan mendapatkan perlindungan relokasi dan hadiah uang. Wa’eli juga pernah menyatakan dukungannya terhadap gerakan Houthi dan mengklaim KSS merupakan bagian dari kelompok tersebut.

Departemen Luar Negeri AS menetapkan Wa’eli sebagai “Specially Designated Global Terrorist” pada 17 November 2023, karena aktivitas KSS yang dianggap mendukung kepentingan Iran di kawasan dan keterlibatannya dalam serangan terhadap pasukan AS di Irak dan Suriah. Sebelum bergabung dengan KSS, Wa’eli merupakan anggota Kata’ib Hezbollah (KH), milisi Syiah anti-Amerika yang juga masuk daftar hitam AS dan beroperasi di Irak serta Suriah.

Saat menjadi anggota KH, ia terlibat dalam aktivitas yang menyebabkan penangkapan dan pemenjaraannya di Amerika Serikat sebelum dibebaskan pada 2010. Ketika perang saudara di Suriah dimulai pada awal 2010-an, sejumlah anggota KH dari sayap Abu Hussein dan Abu Fadak membentuk KSS, dan Wa’eli bergabung. KSS kemudian memperluas pengaruhnya di Irak setelah munculnya ISIS dan penguasaan sebagian wilayah pada 2014. Para pejuangnya tergabung dalam Brigade ke-14 dari Popular Mobilisation Committee (PMC), yang merupakan bagian dari pasukan keamanan Irak.

Selain itu, ketegangan di kawasan semakin meningkat dengan respons Iran terhadap narasi bom nuklir yang terus digaungkan oleh Amerika Serikat selama lebih dari dua dekade, yang dianggap sebagai rekayasa politik. Kehadiran kapal induk USS George H.W. Bush di perairan dekat Iran dan penyitaan kapal tanker yang diduga menyelundupkan minyak dari Iran oleh AS semakin memperkeruh suasana. Iran mengancam akan mengambil tindakan balasan atau serangan pencegahan, sementara Israel dan Lebanon sepakat untuk memperpanjang masa gencatan senjata selama tiga pekan.

Di sisi lain, demonstrasi besar-besaran terjadi di Kalimantan Timur memprotes kebijakan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, termasuk anggaran mobil dinas dan renovasi kantor. Iran memperketat kontrol di Selat Hormuz dan menangkap kapal asing, sementara Israel mengancam serangan baru. Meningkatnya ketegangan ini menyebabkan harga minyak melonjak dan mengancam ekonomi global. Iran juga telah mengeksekusi hukuman mati terhadap seorang anggota organisasi Mujahedeen-e Khalq atas tuduhan mata-mata untuk badan intelijen Israel, Mossad.

Sementara itu, di dalam negeri, KPK terus melakukan pemeriksaan terhadap Khalid Basalamah dalam kasus korupsi kuota haji, dengan pengembalian uang sebesar 8,4 miliar Rupiah dan keterkaitan dengan Menteri Agama Yaqut. Iran mulai mendapatkan pendapatan dari pungutan biaya kapal yang melintasi Selat Hormuz. Selain itu, terdapat perkembangan terbaru dalam dunia game dan teknologi, seperti pengumuman akhir dukungan untuk konsol lawas Sony dan pembahasan mendalam mengenai siaran Dev Talk terbaru dari Zenless Zone Zero.

Kisah inspiratif juga datang dari Aipda Irawan Hadi Wijaya yang berhasil menunaikan rukun Islam kelima setelah perjuangan panjang, serta tips mengelola keuangan agar gaji tidak cepat habis





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

33 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 April 2026, Klaim Hadiah Pengejar Mimpi UEFA sebelum HangusPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

5 Motor Matic Anti Ngebut Cocok untuk Hadiah Anak yang Keterima PTNPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Bertahan di Pasar Santa Jaksel, Toko SobaSoba Tawarkan Pakaian Vintage Penuh CeritaPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Daftar Bank yang Dicatut Hoaks Pembagian Hadiah, Kenali FaktanyaHoaks hadiah bank semakin merajalela, apa saja ragamnya? Simak artikel berikut.

Read more »

[HOAKS] Menkeu Purbaya Tawarkan Bantuan Modal untuk Pelaku UMKMVideo itu adalah hasil manipulasi AI. Video asli menampilkan Purbaya menyantap makan siang di sebuah warung sop buntut di Menteng, Jakarta Pusat.

Read more »

160 Pengemudi Ojol Dapat BBM Gratis160 pengemudi ojek daring di Kota Malang mendapatkan bantuan bbm gratis.

Read more »