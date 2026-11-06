AS Perpanjang Jam Malam Marinir Okinawa Hingga 7 Desember 2026

Militer Amerika Serikat memperpanjang jam malam untuk personel di Okinawa hingga 7 Desember 2026 menyusul kasus kriminal. Pembatasan ini berlaku bagi prajurit berpangkat rendah di Jepang.

Korps Marinir Amerika Serikat (AS) di Okinawa, Jepang, telah menginstruksikan perpanjangan pemberlakuan jam malam militer selama satu bulan ke depan. Keputusan strategis ini diambil sebagai respons langsung terhadap serangkaian insiden kriminal yang melibatkan personel asing di wilayah Prefektur Okinawa. Pembatasan aktivitas ini kini berlaku efektif hingga 7 Desember 2026.

Mekanisme dan Batasan Jam Malam Militer

Jam malam tersebut resmi diperpanjang untuk menutup celah keamanan yang muncul selama periode pembatasan awal. Pembatasan pergerakan sebelumnya telah berlaku sejak 9 Oktober 2026, mulai dari pukul 00.00 hingga pukul 05.00 pagi waktu setempat. Awalnya, kebijakan pembatasan aktivitas ini dijadwalkan akan berakhir tepat pada hari Minggu, 8 November 2026. Namun, komando militer memutuskan untuk memperpanjang masa berlaku kebijakan ketat ini selama empat minggu tambahan. Perpanjangan ini secara spesifik menargetkan seluruh personel yang berpangkat di bawah tingkat sersan dalam struktur hierarki Korps Marinir AS. Target utama dari peraturan pergerakan ini adalah mencegah anggota unit tempur terlibat dalam aktivitas malam yang berisiko tinggi.

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Peran Kasus Devin Ballard dan Insiden Baru

Faktor pendorong utama perpanjangan kebijakan ini adalah keterlibatan personel militer dalam pelanggaran hukum yang serius. Keputusan perpanjangan diambil segera setelah seorang anggota Marinir AS ditangkap oleh kepolisian setempat. Penangkapan ini terjadi akibat personel tersebut mengemudi dalam kondisi mabuk saat jam malam sedang berlaku efektif. Insiden baru ini memperburuk ketegangan yang sudah ada sebelumnya. Pembatasan aktivitas awal sebenarnya diterapkan menyusul penangkapan Devin Ballard. Ballard, seorang Marinir AS, ditangkap dengan dugaan terlibat dalam kasus perampokan dan pembunuhan terhadap seorang perempuan di Naha. Kasus kekerasan berat tersebut memicu tuntutan publik yang meningkat untuk tindakan tegas dari pihak militer.

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Pengecualian Sersan dan Larangan Alkohol

Perintah resmi dari pihak militer AS menyatakan bahwa anggota militer yang berpangkat sersan ke atas dibebaskan dari penambahan jam malam ini. Pengecualian ini memberikan fleksibilitas lebih bagi prajurit tingkat menengah dan senior dalam pergerakan mereka. Namun, seluruh personel militer tanpa terkecuali tetap dikenakan larangan ketat terkait konsumsi minuman beralkohol. Peraturan ini melarang pembelian maupun konsumsi alkohol di luar kediaman resmi mereka setelah pukul 00.00 malam. Larangan universal ini berlaku untuk semua tingkat pangkat, termasuk perwira senior yang tidak tunduk pada jam malam. Kebijakan alkohol ini dirancang untuk mengurangi faktor pemicu kekerasan di wilayah Okinawa.

Konteks Geopolitik dan Dampak Sosial Okinawa

Tegangan antara pemerintah lokal dan komando militer terus meningkat terkait keberadaan basis asing.抗议 plakatan yang memprotes pembangunan pangkalan AS di daerah pesisir Henoko telah menjadi pemandangan rutin. Protes tersebut terjadi dekat dengan lokasi Kamp Schwab Korps Marinir AS yang berada di Okinawa. Gambar protes dari 25 November 2023 menunjukkan ketegangan sosial yang berkepanjangan di kawasan tersebut. Okinawa menampung konsentrasi besar pasukan AS yang berdampak signifikan pada keamanan masyarakat sipil lokal. Penegakan disiplin militer yang lebih ketat adalah langkah untuk memperbaiki citra operasi di wilayah ini. Keputusan perpanjangan jam malam mencerminkan upaya pemulihan kepercayaan dari otoritas dan warga Jepang.