AS Mengakhiri Laga Persahabatan dengan Kekalahan 2-1 dari Jerman

Tim Nasional Pria AS mengakhiri laga persahabatan terakhir sebelum Piala Dunia dengan kekalahan 2-1 dari Jerman. Meskipun gagal meraih kemenangan lagi, Mauricio Pochettino tidak akan terlalu banyak mengeluh mengenai laga tersebut.

Meskipun gagal meraih kemenangan lagi, Mauricio Pochettino tidak akan terlalu banyak mengeluh mengenai laga persahabatan terakhir sebelum Piala Dunia . Pertandingan perpisahan ini bertujuan untuk membangun antusiasme di dalam dan di luar tim.

Tugasnya sederhana: turun ke lapangan, membangkitkan semangat, dan pulang dengan siap menghadapi pertandingan berikutnya. Dalam hal itu, misi telah tercapai bagi Tim Nasional Pria AS, yang menghadirkan satu momen kegembiraan luar biasa dalam laga pemanasan terakhir mereka sebelum Piala Dunia, sekaligus berjuang untuk meraih lebih banyak lagi.

Antonee Robinson mencetak gol voli yang dahsyat di babak pertama, memicu perayaan 'Freebird' di seluruh penonton Soldier Field, namun, pada akhirnya, itu belum cukup dalam kekalahan 2-1 dari Jerman dalam laga persahabatan terakhir tim ini sebelum Piala Dunia. Dalam satu hal, AS akan kecewa dengan kekalahan itu, yang disertai dua gol lain yang sepenuhnya bisa dicegah. Di sisi lain, ini cukup baik, sebuah pertandingan yang membangun momentum setelah memulai proses ini dengan kemenangan 3-2 atas Senegal.

Di awal, sepertinya ini bisa menjadi hari yang buruk bagi tim asuhan Mauricio Pochettino. Hanya satu menit berlalu, mereka membiarkan Jerman memimpin, kebobolan gol dari Kai Havertz melalui tendangan bebas yang brilian namun sepenuhnya bisa dihindari. Mereka harus bertahan beberapa menit setelahnya, dengan Jerman tampaknya termotivasi oleh gol awal tersebut. AS perlahan masuk ke dalam permainan, menciptakan sejumlah peluang.

Salah satunya akhirnya berbuah gol pada menit ke-37 saat Robinson melepaskan tendangan yang layak menjadi 'Gol Terbaik Musim Panas' dari luar kotak penalti. Setelah itu, giliran USMNT yang mengambil inisiatif, sementara Jerman beruntung bisa lolos ke babak istirahat dengan skor 1-1. Mereka akan bersyukur atas hal itu. Pada menit ke-57, Jerman mencetak gol yang ternyata menjadi penentu kemenangan saat Leroy Sane melewati pertahanan USMNT dan mencetak gol.

Gol tersebut tentu saja menjadi pukulan bagi USMNT, tapi bukan pukulan besar, dan bukan sesuatu yang akan membuat pengalaman Sabtu ini menjadi kegagalan. Pada akhirnya, AS mendapatkan apa yang mereka inginkan: pertandingan yang bagus, dengan beberapa momen menarik dan tanpa bencana besar yang perlu dikhawatirkan. Kini saatnya menuju pertandingan berikutnya, dan itulah yang paling penting: melawan Paraguay di Los Angeles untuk memulai Piala Dunia





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