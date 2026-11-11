AS Mencari Pep Guardiola Gantikan Pochettino Jika United Rekrut Pelatih Argentina

Federasi sepak bola AS menjadikan Pep Guardiola sebagai kandidat utama pengganti Mauricio Pochettino untuk melatih timnas jika sang pelatih hengkang ke Manchester United.

Federasi sepak bola Amerika Serikat sedang dalam proses intensif untuk merekrut pelatih baru bagi tim nasional mereka setelah muncul kabar bahwa Mauricio Pochettino berisiko meninggalkan posisinya. Sumber-sumber yang mengetahui situasi tersebut mengonfirmasi bahwa nama Pep Guardiola tengah dibahas secara serius di berbagai tahap perekrutan. Guardiola diproyeksikan menjadi kandidat terkuat untuk posisi tersebut jika keputusan Pochettino untuk bergabung dengan Manchester United benar-benar terjadi.

Kandidat Utama dan Dinamika Manajer

Guardiola diperkirakan akan menjadi pilihan nomor satu bagi federasi AS mengingat statusnya sebagai salah satu pelatih terbaik dunia saat ini. Meskipun kontrak Pochettino telah diperpanjang hingga tahun 2030 pasca Piala Dunia musim panas lalu, tekanan dari Manchester United dinilai cukup kuat untuk memicu perpindahan tersebut. Sementara itu, masa depan Michael Carrick di Manchester United juga sedang dibahas secara hangat di Monako pada hari Rabu.

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Direktur utama Omar Berrada dan direktur olahraga Jason Wilcox telah terbang ke negara kepangeranan tersebut untuk membahas situasi manajemen dengan pemilik saham minoritas Sir Jim Ratcliffe. Jika United memutuskan untuk memberhentikan Carrick seperti yang diperkirakan banyak pihak dan berhasil merekrut Pochettino, klub tersebut wajib membayar klausul pelepasan sebesar 10 juta euro kepada federasi AS. Jumlah ini merupakan biaya yang harus dibayarkan untuk mendapatkan izin pelepasan pelatih asal Argentina tersebut.

Kinerja Buruk dan Tekanan di Liga Premier

Manchester United kini berada dalam kondisi kritis setelah hanya memenangi satu dari sepuluh pertandingan pertama di Liga Primer. Tim berjubah merah ini menempati peringkat ke-18 dalam klasemen sementara liga, sebuah posisi yang memaksa mereka berjuang keras untuk menghindari degradasi atau setidaknya stabilisasi performa. Serangkaian penampilan nyaris bencana telah memperburuk situasi, termasuk kekalahan telak 1-4 dari Como di Liga Champions dan kekalahan 0-3 dari Bournemouth di kompetisi domestik.

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Situasi semakin buruk ketika United tersingkir dari Piala Liga oleh Brighton pada pertengahan September. Namun, di sisi lain, tim ini juga menunjukkan kemampuan spektakuler untuk membalikkan keadaan dalam beberapa laga terakhir. Di Liga Champions, United meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Roma, sedangkan di Liga Primer, mereka bermain imbang 4-4 melawan Aston Villa setelah sempat tertinggal dua gol di kedua babak.

Masa Depan Carrick dan Rekaman Masa Lalu

Meskipun berada di ambang pemecatan, Michael Carrick sebenarnya baru saja membawa United kembali ke Liga Champions berkat performa luar biasa pada paruh kedua musim sebelumnya. Keputusan untuk memecatnya sekarang dianggap sangat berisiko oleh sebagian pengamat. Sebelumnya, pada tahun 2022, Pochettino pernah menjadi kandidat untuk melatih Man United, tetapi klub akhirnya memilih Erik ten Hag sebagai kepala pelatih baru.

Pergantian manajer di United sering kali memicu pergeseran nasib pelatih lainnya. Hal ini terlihat jelas dengan potensi kepindahan Pochettino yang membuka jalan bagi rekrutmen pelatih kelas dunia lainnya oleh federasi lawan. Ketidakpastian di United menciptakan gelombang perubahan yang berdampak langsung pada struktur tim nasional Amerika Serikat.

Penolakan Guardiola terhadap Italia dan Rencana Baru

Pep Guardiola tidak memperpanjang kontraknya dengan Manchester City dan meninggalkan Skyblues setelah sepuluh tahun yang sangat sukses bersama rival sekota United. Sebelumnya, menurut Paolo Maldini, Guardiola sempat berada di ambang penunjukan sebagai pelatih baru tim nasional Italia setelah negara tersebut gagal lolos dari kualifikasi Piala Dunia. Maldini menceritakan bahwa mereka pergi ke Barcelona untuk menemuinya, makan siang bersama, dan berbicara sepanjang hari mengenai tawaran tersebut.

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Guardiola bahkan dikabarkan sudah sangat dekat untuk menerima tawaran dari Squadra Azzurra hingga mulai menulis susunan pemain di secarik kertas. Namun, keputusan untuk menolak tim juara dunia empat kali itu sama sekali bukan karena tuntutan finansial. Maldini menegaskan bahwa uang sebesar 20 juta euro yang ramai dibicarakan media tidak pernah menjadi persoalan bagi Guardiola.

Motivasi Kepentingan Nasional AS

Guardiola menolak tawaran Italia karena merasa kelelahan setelah sepuluh tahun menguras tenaga di Liga Premier dan menjalani operasi punggung. Ia ingin beristirahat sejenak sebelum kembali menangani klub atau timnas. Namun, masa istirahat itu mungkin segera berakhir jika federasi AS mengerahkan segala upaya untuk merekrutnya. Pelatih asal Catalunya ini pernah tinggal selama satu tahun di New York saat menjalani masa jeda sebelum menangani FC Bayern.

Dua tahun lalu, ketika Pochettino mulai menangani timnas AS, Guardiola juga menunjukkan ketertarikannya pada peluang untuk bekerja di sana. Ia menyatakan bahwa membangun proyek selama bertahun-tahun di AS dan membawa tim nasional ke tahap berikutnya adalah hal yang menarik. Potensi di AS dinilai sangat besar mengingat jumlah penduduknya yang banyak dan beragamnya cabang olahraga.

Guardiola juga berulang kali berbicara tentang keinginannya untuk suatu hari berdiri di pinggir lapangan sebagai pelatih pada Piala Dunia. Beberapa tahun lalu, tim yang diidamkannya tentu saja adalah timnas Spanyol. Namun, bersama Luis de la Fuente, Spanyol saat ini sekali lagi menikmati era keemasan dan berstatus sebagai juara bertahan dunia dan Eropa, sehingga pintu untuk melatih mereka tertutup rapat.