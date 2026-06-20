AS Lolos ke 32 Besar Piala Dunia 2026, Maroko Ambil Alih Pucuk Grup C

Timnas Amerika Serikat menempati puncak Grup D setelah mengalahkan Australia, sementara Maroko memimpin Grup C dengan kemenangan atas Skotlandia. Brasil persiapkan laga penting Lawan Haiti tanpa Neymar. Rencana'acak' untuk tiket terakhir Piala Dunia 2026.

Timnas Amerika Serikat berhasil mengamankan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Australia 2-0 di laga Grup D . Kemenangan ini membuat AS mengoleksi enam poin dari dua pertandingan pertama.

Di sisi lain, pelatih Australia, Tony Popovic, mengaku heran dengan penampilan lesu timnya. Sementara itu, di Grup C, Maroko berhasil mengalahkan Skotlandia 1-0 dengan gol cepat Ismail Saibari. Brasil akan menghadapi Haiti dalam lanjutan Grup C, dengan tim tanpa Neymar dan mengandalkan pemain seperti Vinicius Jr dan Raphinha.

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