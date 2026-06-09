Pasukan Amerika Serikat menembak dan melumpuhkan kapal tanker M/T Marivex yang menuju Iran karena melanggar blokade, menimbulkan kerusakan parah namun tidak melukai awak kapal yang kemudian dievakuasi oleh Oman. Insiden terjadi di perairan internasional Teluk Oman dan became bagian dari ketegangan berkelanjutan antara AS dan Iran terkait lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz.

Pasukan Amerika Serikat menghancurkan sebuah kapal tanker minyak tanpa muatan di Teluk Oman pada Senin, 8 Juni 2026, setelah kapal tersebut berusaha berlayar menuju pelabuhan di Iran, yang dianggap Washington sebagai pelanggaran terhadap blokade yang sedang berlangsung terhadap negara tersebut.

Kapal yang bernama M/T Marivex, ber Bendera Palau, ditargetkan ketika sedang berlayar di perairan internasional Teluk Oman menuju Iran. Leduhan dari serangan tersebut menimbulkan asap tebal yang terlihat dari kejadian. Sebanyak 24 awak kapal, semuanya warga negara India, terpaksa menyelamatkan diri dengan melompat ke laut setelah kapal mereka mengalami kerusakan parah. Mereka kemudian dievakuasi dengan helikopter dari angkatan laut Oman setelah sebelumnya terdampar di atas kapal yang sudah tidak terkendali.

Pusat Koordinasi Penyelamatan Maritim India di Mumbai bekerja sama dengan otoritas Oman untuk mengawasi proses evakuasi agar berjalan lancar dan semua awak dapat diselamatkan tanpa cedera serius. Rekaman video yang dirilis pada Selasa, 9 Juni 2026, memperlihatkan para awak kapal berdiri di dek sambil mengamati asap yang mengepul dari bagian mesin kapal yang rusak parah following serangan.

United States Central Command (CENTCOM) mengumumkan bahwa sebuah pesawat tempur F/A-18 Super Hornet yang lepas landas dari kapal induk USS Abraham Lincoln melancarkan serangan menggunakan amunisi presisi yang diarahkan ke ruang mesin dan sistem kemudi M/T Marivex. Tindakan militer ini dilakukan的时间里 setelah kapal tersebut diingatkan untuk berhenti dan mematuhi perintah dari pasukan AS, namun awak kapal dinilai gagal merespons.

Data pelacakan kapal menunjukkan bahwa lokasi kejadian berada di lepas pantai Oman, yang secara teknis dianggap sebagai perairan internasional, meskipun berada di dalam Teluk Oman. Serangan ini menimbulkan kerusakan signifikan pada kapal tanker tersebut, namun tidak melukai awaknya secara fisik berkat evakuasi cepat yang dilakukan bersama======很少 bekerjasama dengan Oman.

CENTCOM menegaskan bahwa operasi ini adalah bagian dari upaya penegakan blokade terhadap Iran, yang telah diberlakukan sejak April 2026 sebagai respons terhadap pembatasan lalu lintas pelayaran yang dilakukan Teheran melalui Selat Hormuz, salah satu jalur utama perdagangan minyak dan gas dunia. Blokade yang diterapkan oleh AS berlaku untuk semua kapal yang bermaksud berlayar menuju atau berasal dari Iran, namun tidak membatasi kapal yang hanya melintasi Selat Hormuz menuju tujuan lain.

Kebijakan ini diklaim oleh Washington sebagai langkah untuk mengurangi pendapatan minyak Tehran yang dituduh digunakan untuk mendukung aktivitas destabilisasi di kawasan. Pemerintah Iran sendiri telah menolak keras blokade tersebut dan menganggapnya sebagai tindakan ilegal yang melanggar hukum internasional. Kejadian serangan terhadap M/T Marivex ini menambah ketegangan di kawasan Teluk Oman yang sudah tidak stabil. Puluhan kapal komersial dan tanker every hari melewati jalur tersebut, dan insiden seperti ini meningkatkan risiko bagi navigasi sipil.

Balitelantaraya komentar dari otoritas maritim internasional yang mendorut penyelidikan lebih lanjut atas insiden tersebut. Di sisi lain, pemerintah India menyatakan koordinasi yang baik dengan Oman untuk memastikan keselamatan awak kapalnya, meskipun mereka menolakomentar lebih lanjut mengenai aspek politik dari serangan AS. Kasus ini menunjukkan bagaimana ketegangan geopolitik antara AS dan Iran bisa berdampak langsung pada operasi kapal-kapal komersial di salah satu jalur paling strategis di dunia





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AS-Iran Blokade Kapal Tanker Teluk Oman Serangan Presisi

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