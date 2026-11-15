AS FAR Rabat Juara Liga Champions Wanita Afrika dengan Kalahkan Sundowns

AS FAR Rabat menang 3-1 atas Sundowns di Mesir, raih gelar ketiga Liga Champions Wanita Afrika dan lolos ke Piala Dunia Antarklub 2028 di AS.

Tim sepak bola wanita AS FAR Rabat berhasil menyumbang pencapaian bersejarah bagi Maroko pada hari Minggu di tanah Mesir dengan menjuarai Liga Champions Wanita Afrika. Tim dari angkatan bersenjata Maroko ini mengalahkan Mamelodi Sundowns dari Afrika Selatan dengan skor telak 3-1 dalam laga final yang berlangsung di Stadion Otoritas Terusan Suez.

Iman Tores menjadi pusat perhatian dengan mencetak dua gol penting pada menit ke-23 dan menit ke-77. Gol pertama Timor ditambahkan oleh Hiba El Yousfi pada menit ke-37. Kemenangan ini memastikan gelar ketiga bagi tim militer dalam sejarah turnamen, setelah mereka sebelumnya meraih trofi pada edisi 2022 dan 2025.

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Kemenangan di Mesir ini menjadikan AS FAR Rabat sebagai klub pertama yang berhasil mempertahankan gelar juara sekaligus menjadi klub pertama yang memenangkan turnamen sebanyak tiga kali. Prestasi ini menegaskan posisi mereka sebagai salah satu klub besar dalam kancah sepak bola wanita Afrika. Dominasi Maroko di level klub maupun tim nasional kini semakin kuat di kategori pria dan wanita.

AS FAR Raih Dominasi Penghargaan Individu

Para pemain AS FAR Women juga mendominasi penghargaan individu di edisi keenam Liga Champions Wanita Afrika dengan menyabet tiga penghargaan utama setelah mengalahkan Mamelodi Sundowns. Khadija Er-Rmichi dinobatkan sebagai penjaga gawang terbaik turnamen berkat penampilannya yang konsisten sepanjang kompetisi.

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Iman Tores kembali mengharumkan nama tim dengan meraih penghargaan sebagai penyerang terbaik. Ia menutup kompetisi sebagai pencetak gol terbanyak dengan koleksi empat gol. Di sisi lain, kapten tim militer Ghizlane Chebbak juga meraih penghargaan sebagai pemain terbaik edisi keenam, melengkapi kejayaan domestik.

AS FAR Lolos ke Piala Dunia Antarklub Wanita 2028

Prestasi juara Liga Champions Wanita Afrika ini membawa AS FAR Rabat lolos otomatis ke Piala Dunia Antarklub Wanita yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat pada tahun 2028. Turnamen global ini akan menjadi pertama kalinya dengan format yang diperluas, mirip dengan Piala Dunia Antarklub Pria yang berlangsung pada musim panas 2025.

Piala Dunia Antarklub Wanita edisi perdana dijadwalkan berlangsung dari tanggal 5 hingga 30 Januari 2028. Amerika Serikat telah dikonfirmasi sebagai negara tuan rumah setelah Biro Dewan FIFA menegaskannya pada 22 Oktober 2026. Kota-kota serta stadion tempat pertandingan akan diumumkan di kemudian hari.

Format Pertandingan dan Kuota Konfederasi FIFA

Edisi perdana turnamen ini akan mempertemukan 19 tim dari klub-klub elite sepak bola wanita yang mewakili enam konfederasi benua. Enam klub akan mengikuti babak pendahuluan, dan tiga pemenang babak tersebut akan bergabung dengan 13 klub lainnya di fase berikutnya.

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Tim-tim di fase utama akan dibagi ke dalam empat grup yang masing-masing berisi empat tim. Peringkat pertama dan kedua dari setiap grup akan lolos ke babak gugur. Kuota langsung dan babak pendahuluan dialokasikan untuk Konfederasi Asia, Konfederasi Afrika, Konfederasi Amerika Utara, Tengah, dan Karibia, serta Konfederasi Amerika Selatan, yaitu dua tiket langsung dan satu tiket babak pendahuluan untuk masing-masing konfederasi.

Untuk Konfederasi Sepak Bola Oseania, kuota yang ditetapkan adalah satu tiket melalui babak pendahuluan. Alokasi kuota ini memastikan perwakilan yang beragam dari seluruh benua dalam kompetisi bergengsi yang akan mengubah lanskap sepak bola wanita global.