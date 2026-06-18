AS dan Iran Tandatangani Kesepakatan Sementara 60 Hari, Buka Kembali Selat Hormuz dan Akses Minyak

Amerika Serikat dan Iran menandatangani nota kesepahaman 14 poin secara digital, membuka Selat Hormuz, mencabut blokade laut, dan memberikan pengecualian sanksi minyak selama 60 hari, sambil menyiapkan negosiasi perjanjian final.

Île-de-France, Kamis - Amerika Serikat dan Iran pada hari Kamis (18 Juni 2026) menandatangani kesepakatan sementara yang dirancang untuk menghentikan permusuhan yang telah berlangsung selama bertahun‑tahun.

Nota Kesepahaman yang terdiri atas empat belas poin ini berlaku selama enam puluh hari, periode yang dimaksudkan untuk membuka jalur negosiasi menuju perjanjian akhir yang mengikat. Penandatanganan dilakukan secara elektronik oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang menandatangani dokumen tersebut di pinggiran Paris, dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian, yang menandatangi di Teheran. Kedua pemimpin menyatakan kesepakatan ini mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz, penghentian serangan Israel di Lebanon, serta penarikan blokade laut Amerika Serikat terhadap kapal‑kapal Iran.

Selain itu, kesepakatan tersebut menjanjikan pengecualian sanksi terhadap ekspor minyak mentah Iran, akses kembali ke aset‑aset Iran yang selama ini dibekukan, dan rencana rekonstruksi ekonomi senilai setidaknya tiga ratus miliar dolar AS. Iran berjanji tidak akan mengembangkan senjata nuklir dan setuju menempatkan stok uranium yang diperkaya di bawah pengawasan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA). Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menegaskan bahwa nota ini mulai berlaku sejak Rabu, dan penandatanganan resmi tidak akan disertai upacara seremonial.

Baghaei menambahkan, "Ketika teks ini ditandatangani oleh pejabat tertinggi kedua negara, pelanggaran akan menimbulkan konsekuensi yang jauh lebih berat, dan kami memilih agar hal itu terjadi.

" Pemerintah Swiss sebelumnya mengumumkan rencana menggelar upacara penandatanganan pada Jumat di sebuah hotel mewah yang menghadap Danau Lucerne, dengan kehadiran Ketua Parlemen Iran Mohammad Baqer Qalibaf dan Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance. Namun, pertemuan itu dibatalkan setelah keputusan diambil agar penandatanganan dilakukan secara digital, menghindari kebutuhan akan pertemuan fisik. Seorang pejabat senior AS menegaskan bahwa, meskipun nota ini bersifat sementara, kedua pihak tetap memiliki hak untuk mundur sebelum perjanjian final disahkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa‑Bangsa.

Dalam konferensi pers yang berlangsung di sela‑sela KTT G7 di Evian‑les‑Bains, Prancis, Presiden Trump mengeluarkan pernyataan keras, mengancam akan melanjutkan serangan jika Iran melanggar kesepakatan. Ia berkata, "Kami akan mengebom mereka habis‑habisan jika mereka melanggar perjanjian itu. Saya hanya ingin mereka menghormati perjanjian tersebut.

" Sementara itu, pejabat AS menguraikan poin‑poin utama nota, termasuk pencabutan blokade laut, pengecualian sanksi terhadap ekspor minyak, dan pembukaan kembali akses ke aset‑aset yang dibekukan. Bagi Tehran, keuntungan utama adalah kemampuan menjual minyak ke pasar internasional secara legal, mengurangi ketergantungan pada jaringan tanker bayangan, dan memperoleh dana untuk program rekonstruksi ekonomi. Pada tahun 2024, Iran memperoleh sekitar 45 miliar dolar AS dari penjualan minyak, mayoritasnya kepada China.

Meskipun demikian, tujuan utama Amerika Serikat - menghentikan program rudal balistik Iran, memutus dukungan Tehran kepada kelompok‑kelompok proksi, dan memastikan Iran tidak memperoleh senjata nuklir - belum sepenuhnya terakomodasi dalam kesepakatan sementara ini. Trump bahkan melunakkan sikapnya terkait rudal Iran, menyatakan bahwa negara tersebut masih dapat memiliki sebagian persenjataan, asalkan tidak mengancam keamanan regional





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AS‑Iran Kesepakatan Damai Selat Hormuz Sanksi Minyak Negosiasi Nuklir

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