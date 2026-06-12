AS dan Iran Menuju Kesepakatan, Trump Klaim Iran Setuju Tak Miliki Senjata Nuklir

Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa Iran telah menyetujui untuk tidak mengembangkan senjata nuklir melalui nota kesepahaman. Iran masih mengkaji proposal tersebut.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Iran telah menyetujui sebuah memorandum of understanding (MoU) untuk menghentikan konflik yang selama ini memicu ketegangan di Timur Tengah.

Pernyataan itu disampaikan Trump saat mengikuti telerally untuk mendukung Wakil Gubernur Georgia Burt Jones pada Kamis waktu setempat. Dalam kesempatan tersebut, Trump menegaskan bahwa tujuan utama Amerika Serikat dalam konflik dengan Iran telah tercapai, yaitu Iran setuju untuk tidak pernah memiliki senjata nuklir. Menurut Trump, hal ini mencakup 95 persen dari keseluruhan persoalan antara kedua negara.

"Mereka telah setuju untuk tidak pernah memiliki senjata nuklir, sesuatu yang kami tuntut. Itulah tujuan utamanya," ujarnya. Pernyataan ini muncul hanya beberapa jam setelah Trump membatalkan rencana serangan lanjutan terhadap Iran. Sebelumnya, melalui platform Truth Social, Trump mengisyaratkan bahwa kesepakatan telah dicapai antara Washington dan Teheran, meskipun ia tidak mengungkapkan rincian isi kesepakatan tersebut.

Ia hanya menyebut bahwa kedua pihak telah menyepakati sebuah memorandum yang sangat kuat untuk menghentikan pertikaian. Namun demikian, Trump menegaskan bahwa blokade Amerika Serikat terhadap kapal-kapal yang keluar masuk pelabuhan Iran masih akan tetap diberlakukan. Di sisi lain, pemerintah Iran belum secara resmi mengonfirmasi tercapainya kesepakatan. Teheran masih menunjukkan sikap hati-hati terhadap proposal yang diajukan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyampaikan kepada media bahwa memang terdapat sebuah proposal yang sedang dipertimbangkan. Dokumen tersebut tengah dikaji oleh Pemimpin Tertinggi Iran beserta para pemimpin senior negara itu. Menurut pihak Kementerian Luar Negeri, proposal tersebut berpotensi berujung pada penandatanganan kesepakatan, namun hingga saat ini belum ada kepastian mengenai lokasi maupun waktu pelaksanaannya. Situasi ini semakin kompleks dengan adanya saling serang antara Amerika Serikat dan Iran.

Iran mengumumkan penutupan Selat Hormuz bagi lalu lintas pelayaran hingga waktu yang belum ditentukan di tengah meningkatnya ketegangan. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dan Angkatan Darat Iran mengumumkan serangkaian operasi militer balasan yang menyasar instalasi militer Amerika Serikat. Sementara itu, Amerika Serikat melancarkan gelombang kedua serangan udara ke Iran setelah Trump memperingatkan Iran atas mandeknya perundingan. Perundingan untuk mencapai kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran tetap berjalan sesuai rencana meskipun terjadi eskalasi militer.

Iran menolak menggelar negosiasi langsung dengan Amerika Serikat di Doha, namun tetap melanjutkan pembicaraan tidak langsung melalui mediasi Qatar selama dua hari terakhir. Hubungan antara Presiden Amerika dengan Perdana Menteri Israel juga disebut mengalami kerenggangan terkait serangan terbaru Israel ke Iran dan Lebanon. Di tengah ketidakpastian ini, banyak pengamat internasional mempertanyakan apakah kesepakatan yang diklaim Trump benar-benar akan terwujud atau hanya taktik politis menjelang pemilu. Meskipun Trump bersikeras bahwa Iran telah setuju, tidak ada bukti konkret yang mendukung klaim tersebut.

Iran sendiri masih menunggu keputusan akhir dari pemimpin tertinggi mereka. Dengan demikian, masa depan hubungan AS-Iran masih sangat bergantung pada dinamika negosiasi dan tekanan militer yang terus berlangsung





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