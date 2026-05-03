AS dan Iran Bersiap Perang Baru, Diplomasi Tetap Berjalan

Presiden AS Donald Trump menyatakan serangan baru ke Iran tetap mungkin, sementara Iran bersiap menghadapi konflik. Perundingan perdamaian berlanjut meskipun kedua negara mempertahankan kekuatan militernya di kawasan. Isu nuklir dan blokade Selat Hormuz menjadi fokus utama dalam negosiasi.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa serangan baru terhadap Iran tetap menjadi kemungkinan. Ia mengungkapkan hal ini dalam keterangan di Florida, AS, pada Sabtu (2/5/2026) sore, atau Minggu pagi WIB.

Trump mengatakan, "Jika mereka berperilaku buruk, jika mereka melakukan sesuatu yang buruk, sekarang kita akan lihat. Walakin, itu adalah kemungkinan yang bisa terjadi.

" Sementara itu, di Teheran, militer Iran bersiap menghadapi kemungkinan konflik baru dengan AS. Wakil Komandan Pusat Kendali Operasi Garda Revolusi Iran, Mohammad Jafar Asadi, menyatakan bahwa AS tidak dapat dipercaya dalam menjalankan janji atau perjanjian. Ia mengungkapkan ini setelah Trump mengaku tidak puas dengan proposal perdamaian yang dikirimkan Iran melalui Pakistan. Trump juga menyatakan akan memeriksa 14 poin usulan perdamaian dari Iran, yang merupakan tanggapan atas sembilan poin usulan perdamaian yang dikemukakan AS.

Dalam konteks ini, Trump juga membanggakan tindakan militer AS, seperti penyerbuan terhadap kapal-kapal Iran, yang ia sebut sebagai "bisnis yang sangat menguntungkan.

" Perampasan kapal Iran dilakukan meskipun gencatan senjata telah berlaku sejak 7 April 2026. Gencatan senjata ini awalnya berlangsung selama dua pekan, tetapi kemudian diperpanjang oleh Trump tanpa batas waktu. Pada 1 Mei 2026, Trump menyatakan bahwa serangan ke Iran telah dihentikan, tetapi AS tetap mempertahankan ribuan tentara, ratusan pesawat militer, dan belasan kapal perang di sekitar Iran.

Dua kapal induk AS, USS Abraham Lincoln dan USS George HW Bush, serta kapal serbu amfibi USS Tripoli, hadir di Laut Arab, siap menghalangi kapal-kapal dari dan ke Iran. AS menyatakan bahwa tindakan ini merupakan balasan atas blokade Iran terhadap kapal-kapal di sekitar Teluk Persia. Di sisi diplomatik, Iran menuntut AS untuk menarik pasukan dari sekitar wilayahnya, menghentikan blokade laut, dan mencabut sanksi yang telah membekukan asetnya. Iran juga mendesak agar semua perang di kawasan, termasuk di Lebanon, dihentikan.

Soal blokade, Wakil Ketua Parlemen Iran, Ali Nikzad, menyatakan bahwa penutupan Selat Hormuz harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum membahas isu nuklir Iran. Perwakilan Tetap Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York juga menegaskan bahwa Iran tidak akan melepaskan haknya untuk memperkaya uranium. Isu ini menjadi salah satu ganjalan utama dalam perundingan AS-Iran. AS dan Israel telah lama menolak hak Iran atas pengayaan uranium, sementara Iran berkeras bahwa hak ini tidak dilarang dan digunakan untuk keperluan sipil.

Meskipun Iran telah menyatakan larangan membuat senjata nuklir dan setuju untuk diawasi oleh lembaga internasional, AS dan Israel tetap skeptis. Pada Juni 2025 dan sejak 28 Februari 2026, AS dan Israel kembali menyerang Iran, bahkan meluaskan konflik ke Lebanon. Gencatan senjata yang berlaku pada November 2024 dan April 2026 tidak menghalangi Israel untuk menyerang Lebanon, termasuk menduduki wilayah antara Sungai Litani hingga perbatasan Israel-Lebanon.

Kecaman internasional tidak menghentikan serangan Israel, yang telah menghancurkan berbagai tempat ibadah, fasilitas keagamaan, dan bahkan menyerang jurnalis serta pekerja medis di Lebanon





hariankompas / 🏆 8. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

AS-Iran Perang Perundingan Nuklir Blokade

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump Umumkan Perang dengan Iran Berakhir, Gencatan Senjata DiperpanjangPresiden AS Donald Trump mengumumkan perang dengan Iran telah berakhir sebelum batas waktu 60 hari. Kedua pihak menyepakati gencatan senjata yang diperpanjang, menghindari pelanggaran Undang-Undang War Powers Resolution. Berita ini juga mencakup pernyataan Partai Republik dan fitur dukungan pembaca KOMPAS.com.

Read more »

Pakar UI Sebut Rakyat AS Jenuh Perang Iran, Trump Dapat TekananKondisi ini berpotensi menjadi beban politik bagi Presiden AS Donald Trump, terutama di tengah menurunnya dukungan publik.

Read more »

Perang Iran Bisa Bikin Lumbung Padi Asia Mengering, Begini SkemanyaProgram Pangan Dunia PBB memperkirakan bahwa dampak gabungan dari konflik Timur Tengah dapat mendorong 45 juta orang tambahan ke dalam kelaparan akut.

Read more »

Menlu Iran: Pentagon 'berbohong', biaya perang AS 100 miliar dolarMenteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, Jumat (1/5) menuduh Amerika Serikat (AS) salah menggambarkan biaya perang, dengan mengatakan bahwa angka resmi yang ...

Read more »

Deadline Tengah Malam Mengancam, Donald Trump Terpojok Soal Otorisasi Perang IranDeadline 60 hari otorisasi perang Iran membuat Donald Trump terpojok dan picu ketegangan konstitusional dengan Kongres AS. Simak perkembangan terbaru

Read more »

Iran Tuduh Pentagon Sembunyikan Biaya Perang dengan Iran, Angka Mencapai Rp1.600 TriliunPejabat Iran, Abbas Araghchi, menuduh Pentagon menyembunyikan biaya sebenarnya dari konflik dengan Iran, mengklaim kerugian Amerika Serikat mencapai 100 miliar dolar AS atau lebih dari Rp1.600 triliun, empat kali lipat dari klaim resmi. Tuduhan ini muncul di tengah ketegangan yang meningkat dan perbedaan angka biaya perang yang dilaporkan oleh kedua belah pihak.

Read more »