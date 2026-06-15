AS dan Iran达成和平协议，结束战争并重开霍尔木兹海峡

经过漫长的艰难谈判，美国与伊朗终于就结束战争、重开霍尔木兹海峡航道达成协议。该协议是全球市场的利好消息，但仍留下关于真主党控制的黎巴嫩局势以及伊朗核项目的重大疑问。协议内容包括立即永久停止所有军事行动、重开海峡、解除海上封锁，并在未来60天内继续谈判核问题与制裁。

Setelah serangkaian negosiasi yang panjang dan sulit, Amerika Serikat dan Iran akhirnya mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik bersenjata di kawasan Timur Tengah dan membuka kembali jalur perdagangan strategis di Selat Hormuz .

Perjanjian ini disambut positif oleh pasar global yang menginginkan stabilitas, meskipun masih menimbulkan pertanyaan besar tentang nasib Lebanon yang terus menjadi medan perang antara Israel dan kelompok Hizbullah yang didukung Iran. Selain itu, isu program nuklir Iran dan sanksi yang cambuk masih menjadi垦議的焦点，谈判将分阶段在未来60天内继续推进。 Kesepakatan ini adalah terobosan terbesar menuju perdamaian sejak konflik meletus pada Februari lalu ketika ser gabungan AS-Israel melawan Iran berkembang menjadi perang regional yang menewaskan ribuan orang, mengganggu pasokan energi global, dan memicu kekhawatiran akan resesi ekonomi worldwide.

Presiden AS Donald Trump mengumumkan melalui platform Truth Socialnya pada Minggu (14/6) bahwa nota kesepahaman (MoU) akan ditandatangani di Swiss pada Jumat (19/6) mendatang. Para pemimpin dunia, termasuk puncak konferensi G7 di Prancis, menyambut kabar baik ini, sambil menunggu teks resmi yang belum dipublikasikan. Meski demikian, Israel-yang tidak terlibat dalam negosiasi-diperkirakan akan merespons denganERIAL ajustemen karena kesepakatan tersebut secara eksplisit mengakui integritas teritorial Lebanon dan mengharapkan penghentian semua operasi militer di sana.

Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, teks perjanjian meminta penghentian perang di semua front dan menghormati kedaulatan Lebanon. Dalam konferensi pers bersama mediator Pakistan, lima poin utama kesepakatan awal diumumkan: 1) Penghentian segera dan permanen semua operasi militer oleh semua pihak; 2) Pembukaan kembali Selat Hormuz dan pencabutan blokade AS terhadap pelabuhan Iran efektif setelah MoU ditandatangani; 3) Persiapan Persiapan Persiapan Persiapan negosiasi lanjutan selama 60 hari tentang program nuklir Iran dan sanksi; 4) Iran setuju tidak memproduksi atau memperoleh senjata nuklir dan membekukan aktivitas nuklirnya; 5) AS setuju tidak mengimpor sanksi baru, akan mencabut sanksi minyak untuk jangka waktu tertentu, dan melepaskan aset Iran yang dibekukan senilai 25 miliar dolar setelah kesepakatan akhir.

Presiden Trump menegaskan bahwa Selat Hormuz akan dibuka kembali pada Jumat dan dia telah memerintahkan pencabutan blokade. Pejabat Iran menambahkan bahwa lalu lintas maritim melalui selat akan diatur bersama Oman. Terkait program nuklir, meskipun janji serupa pernah dibuat sebelumnya, kali ini Iran bersedia membekukan pengayaan uranium sambil menunggu perjanjian komprehensif. AS juga menyatakan akan mengambil material nuklir Iran ketika kondisi tenang, dengan rezim inspeksi yang kuat-meski detailnya belum dirinci.

Senator Lindsey Graham menekankan kesepakatan nuklir harus lolos persetujuan Kongres. Dalam aspek sanksi, AS setuju untuk tidak memberlakukan sanksi baru selama masa negosiasi dan akan mencabut sanksi minyak untuk waktu tertentu, serta akan melepaskan aset yang dibekukan. Semua langkah ini diharapkan dapat mengembalikan stabilitas ke pasar energi global, mengurangi ketegangan regional, sekaligus membuka jalan bagi rekonsiliasi ekonomi antara dua negara yang sudah bertikai selama puluhan tahun.

Namun anxiousness tetap mengalir karena implementasi di lapangan-terutama di Lebanon dan dalam verifikasi nuklir-akan menjadi ujian sebenarnya bagi komitmen semua pihak. Dunia menunggu dengan rasa was-with眼睛 pada tanggal 19 Juni untuk melihat apakah MoU bisa benar-benar merubah menjadi perdamaian yang berkelanjutan





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

AS Iran Perjanjian Damai Selat Hormuz Lebanon Program Nuklir Sanksi Perang Diplomats Negosiasi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump Klaim Kesepakatan AS-Iran 'Deal' Hari Ini, tapi Iran MembantahPresiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan, kesepakatan untuk mengakhiri perang akan ditandatangani hari ini, Minggu (14/6/2026).

Read more »

Terkuak! Ini Isi Rancangan Draf Kesepakatan Damai AS dan IranIsi rancangan draf kesepakatan damai Amerika Serikat dengan Iran

Read more »

Baliho Pemimpin Iran, Iran-Israel Saling Serang, dan Berita Dunia LainBaliho Pemimpin Iran dipasang di Teheran, Iran, sementara Iran-Israel kembali saling serang. Berita lainnya termasuk Elon Musk menjadi triliuner pertama dunia, putri Raja Thailand meninggal, dan wasit terbaik Afrika ditolak masuk AS untuk Piala Dunia 2026.

Read more »

Di Balik Kesepakatan Damai Iran-AS: Iran Tak Boleh Punya Senjata Nuklir, Bahkan MembelinyaWapres AS memastikan Washington akan mengawasi kepatuhan Iran terhadap kesepakatan damai tersebut.

Read more »