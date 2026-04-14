AS dan Indonesia Bentuk Kemitraan Pertahanan Utama untuk Stabilitas Indo-Pasifik

Amerika Serikat dan Indonesia mengumumkan Major Defense Cooperation Partnership untuk memperkuat kerja sama militer, termasuk lebih dari 170 latihan militer bersama setiap tahun. Kemitraan ini bertujuan menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

Amerika Serikat dan Indonesia secara resmi mengumumkan pembentukan Kemitraan Kerjasama Pertahanan Utama (Major Defense Cooperation Partnership) sebagai tonggak penting dalam mempererat hubungan militer kedua negara. Kesepakatan ini dicapai pada tanggal 13 April 2026 di Pentagon, menandai komitmen bersama untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik . Kemitraan ini bukan hanya sekadar perjanjian, tetapi juga landasan bagi kolaborasi yang lebih luas dan mendalam di berbagai bidang, termasuk latihan militer bersama, pertukaran pengetahuan, dan pengembangan teknologi pertahanan. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan melalui peningkatan interoperabilitas dan kesiapan militer. Ini mencerminkan visi bersama kedua negara untuk Indo-Pasifik yang aman, stabil, dan sejahtera, di mana kedaulatan dan hukum internasional dihormati.

Pada sebuah video yang dirilis oleh Pentagon dan dibagikan kembali oleh akun X Pete Hegseth, momen penting dalam pembentukan kemitraan ini terekam dengan jelas. Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Sjafrie Sjamsoeddin, menerima sambutan kehormatan militer yang khidmat dari tentara Amerika Serikat. Kehadiran beliau disambut hangat oleh Pete Hegseth, yang kemudian menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan simbol pentingnya hubungan keamanan yang terus berkembang antara kedua negara. Hegseth menekankan bahwa Kemitraan Kerjasama Pertahanan Utama ini akan memperkuat daya tangkal kawasan dan menjadi bukti nyata dari kekuatan hubungan bilateral. Pernyataan ini didukung oleh informasi bahwa kedua negara telah melaksanakan lebih dari 170 latihan militer bersama setiap tahunnya, menunjukkan tingkat kerjasama yang tinggi dan komitmen yang berkelanjutan. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin juga menyampaikan antusiasmenya terhadap kemitraan ini, dengan menekankan bahwa kerja sama ini dibangun di atas dasar saling menghormati dan saling menguntungkan bagi kedua negara. Beliau menggambarkan kesepakatan ini sebagai 'line of departure', sebuah titik awal untuk pengembangan kerjasama pertahanan di masa depan, yang akan membawa manfaat bagi generasi mendatang di Indonesia dan Amerika Serikat.

Di balik kesepakatan formal ini, terdapat berbagai aspek yang perlu dicermati. Salah satunya adalah potensi akses lintas udara tanpa batas (blanket overflight) bagi pesawat militer Amerika Serikat di wilayah udara Indonesia. Hal ini terungkap dari dokumen rahasia pertahanan Amerika Serikat. Kebijakan ini, jika diimplementasikan, akan memperluas jangkauan operasi militer AS di kawasan tersebut. Selain itu, perlu diperhatikan pula aspek-aspek lain dari kerjasama ini, seperti transfer teknologi pertahanan, pelatihan personel militer, dan potensi pengembangan industri pertahanan dalam negeri. Kemitraan ini membuka peluang baru untuk modernisasi militer Indonesia, sambil tetap menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional. Penting untuk memastikan bahwa kerjasama ini dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel, serta sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Penguatan hubungan pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat diharapkan akan berkontribusi pada stabilitas regional dan global, serta meningkatkan kapabilitas pertahanan kedua negara dalam menghadapi tantangan keamanan di masa depan. Kemitraan ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi kerjasama pertahanan yang saling menguntungkan antara negara-negara di kawasan Indo-Pasifik, memperkuat arsitektur keamanan regional yang inklusif dan berkelanjutan.





