AS Blokade Selat Hormuz: Harga Minyak Meroket Usai Perundingan AS-Iran Gagal

Amerika Serikat akan memblokade Selat Hormuz setelah perundingan dengan Iran gagal. Harga minyak dunia langsung melonjak sebagai respons atas kebijakan tersebut.

Militer Amerika Serikat (AS) akan segera memulai blokade menyeluruh terhadap lalu lintas maritim yang memasuki dan meninggalkan pelabuhan Iran. Keputusan ini diambil sebagai respons atas kegagalan perundingan antara kedua negara dan bertujuan untuk menghentikan Iran memanfaatkan Selat Hormuz , jalur perairan vital untuk ekspor minyak negara tersebut.

Presiden AS, Donald Trump, menegaskan bahwa AS tidak akan membiarkan Iran memperoleh keuntungan dari penjualan minyak kepada pihak-pihak yang mereka pilih. Langkah ini mencerminkan taktik serupa yang sebelumnya diterapkan Trump terhadap Venezuela, dengan tujuan utama memutus akses negara tersebut terhadap sumber pendapatan krusial mereka.

Dampaknya langsung terasa di pasar global, dengan harga minyak dunia mengalami lonjakan signifikan segera setelah kebijakan blokade diumumkan. Pasar minyak dibuka pada Minggu (12/4/2026) malam dengan harga yang langsung melonjak, mencerminkan kekhawatiran pelaku pasar terhadap potensi gangguan pasokan minyak dari kawasan Timur Tengah.

Kenaikan harga minyak ini diperkirakan akan berdampak luas terhadap perekonomian global, khususnya negara-negara yang sangat bergantung pada impor minyak. Kenaikan harga minyak secara dramatis menjadi indikasi jelas akan dampak langsung dari kebijakan blokade tersebut. Harga minyak mentah Brent melonjak lebih dari tujuh persen, mencapai sekitar 102 dollar AS per barel, sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) melonjak lebih dari delapan persen, menyentuh angka sekitar 105 dollar AS per barel.

Kenaikan harga ini merupakan respons langsung terhadap kekhawatiran akan gangguan pasokan minyak akibat blokade Selat Hormuz. Selat Hormuz merupakan jalur laut strategis yang sangat penting untuk lalu lintas minyak dunia, terutama dari negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah. Blokade yang direncanakan ini berpotensi mengganggu jalur pengiriman minyak, yang pada gilirannya akan memicu kenaikan harga secara global.

Respons dari Iran terhadap kebijakan ini juga patut dicermati. Penasihat Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, Ali Akbar Velayati, telah mengeluarkan pernyataan bahwa Iran tidak akan menyerah dalam kendali mereka atas Selat Hormuz. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Iran mungkin akan mengambil tindakan balasan terhadap blokade tersebut, yang dapat meningkatkan ketegangan di kawasan dan memperburuk situasi.

Keputusan AS untuk memblokade Selat Hormuz muncul setelah kegagalan perundingan antara AS dan Iran, yang semakin memperkeruh hubungan kedua negara. Beberapa poin sengketa utama yang menyebabkan kebuntuan dalam perundingan tersebut masih belum jelas, tetapi kegagalan ini menjadi pemicu utama bagi AS untuk mengambil tindakan tegas.

Ketegangan antara AS dan Iran telah meningkat selama beberapa waktu, dan kebijakan blokade ini dapat dianggap sebagai eskalasi lebih lanjut. Dampak dari konflik ini tidak hanya terbatas pada harga minyak. Potensi konflik di kawasan juga dapat berdampak pada keyakinan konsumen AS dan pasar saham secara keseluruhan.

Analis pasar memperingatkan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dapat terkoreksi sebagai akibat dari kegagalan perundingan dan ketidakpastian yang meningkat. Investor ritel disarankan untuk mencermati saham-saham tertentu dan mengambil langkah-langkah mitigasi risiko. Situasi ini juga berpotensi memicu gejolak politik dan keamanan di kawasan Timur Tengah, dengan berbagai negara terlibat dalam spekulasi dan persiapan menghadapi kemungkinan terburuk.

Dengan demikian, blokade Selat Hormuz oleh AS bukan hanya merupakan tindakan ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi geopolitik yang luas dan kompleks.





