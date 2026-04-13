AS Blokade Kapal Iran, Ketegangan Meningkat di Teluk Persia

Amerika Serikat meningkatkan tekanan terhadap Iran dengan memblokade kapal-kapal yang meninggalkan pelabuhan Iran, memicu eskalasi baru dalam konflik. Harga minyak dunia melonjak dan upaya diplomatik terus dilakukan, namun ketegangan di lapangan semakin meningkat.

Foto: Presiden AS Donald Trump menjawab pertanyaan saat berbicara dalam konferensi pers di Ruang Briefing Pers James S. Brady di Gedung Putih di Washington, D.C., AS, Senin (6/4/2026). Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan bahwa militernya telah memulai blokade terhadap kapal-kapal yang meninggalkan pelabuhan Iran pada Senin (13/4/2026) waktu setempat. Langkah ini merupakan eskalasi signifikan dalam konflik yang sedang berlangsung dengan Teheran, menyusul kegagalan perundingan untuk mencapai kesepakatan damai.

Dalam pernyataannya yang disiarkan dari Gedung Putih, Trump menegaskan bahwa Iran telah menghubungi Washington dengan tujuan untuk membuka kembali negosiasi. Namun, Trump dengan tegas menolak kompromi apapun yang memungkinkan Iran untuk memiliki senjata nuklir. 'Iran tidak akan memiliki senjata nuklir. Kita tidak bisa membiarkan suatu negara mengancam dunia,' tegas Trump, mengulangi posisi yang telah lama dipegangnya.

Keputusan untuk memblokade kapal-kapal Iran, serta kapal-kapal yang membayar Iran untuk transit, menunjukkan peningkatan tekad AS untuk menekan rezim Iran. Komando Pusat militer AS, dalam sebuah pernyataan resmi, mengkonfirmasi bahwa blokade akan diberlakukan secara imparsial terhadap semua kapal yang keluar-masuk pelabuhan Iran di Teluk Persia dan Teluk Oman. Namun, jalur transit netral yang menuju tujuan non-Iran, dipastikan tidak akan terganggu untuk meminimalisir dampak terhadap perdagangan global. Langkah-langkah ini diambil di tengah kekhawatiran yang meningkat atas program nuklir Iran, dukungan terhadap kelompok militan di kawasan, dan aktivitas yang dinilai mengganggu stabilitas regional.

Eskalasi terbaru ini berdampak langsung pada pasar global. Harga minyak dunia kembali melonjak, menembus angka US$100 per barel atau sekitar Rp1,7 juta (kurs Rp17.000/US$), yang mencerminkan kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan. Jalur strategis Selat Hormuz, yang merupakan jalur vital bagi sekitar seperlima pasokan minyak dunia, belum menunjukkan tanda-tanda normalisasi. Seorang pejabat AS, yang enggan disebutkan namanya, mengindikasikan bahwa komunikasi dengan Iran masih berlangsung dan ada 'kemajuan menuju kesepakatan'. Pernyataan ini memberikan sedikit harapan di tengah meningkatnya ketegangan. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif juga turut menyampaikan bahwa upaya diplomatik terus dilakukan untuk meredakan konflik.

Namun demikian, di lapangan, situasi justru memburuk. Trump memperingatkan bahwa kapal-kapal Iran, maupun kapal-kapal yang membayar Iran untuk transit, akan diblokir. Lebih lanjut, ia mengancam akan menghancurkan kapal 'serangan cepat' Iran yang mendekati area blokade. Peringatan keras ini mengindikasikan keseriusan AS dalam menegakkan blokade dan meredam aktivitas Iran di kawasan.

Menanggapi eskalasi ini, Brigadir Jenderal Reza Talaei-Nik dari Iran memperingatkan bahwa intervensi militer asing di Selat Hormuz berisiko memperparah krisis dan mengganggu stabilitas energi global. Iran mengutuk pembatasan pelayaran oleh AS, menyebutnya sebagai tindakan 'pembajakan'. Di tengah ketegangan yang meningkat, dilaporkan bahwa dua kapal tanker yang terkait dengan Iran berhasil meninggalkan selat sebelum batas waktu blokade diberlakukan. Namun, ancaman balasan dari Teheran semakin meningkat, termasuk peringatan bahwa pelabuhan negara-negara di kawasan Teluk tidak akan aman jika Iran diserang.

Gencatan senjata yang sebelumnya menghentikan serangan udara AS dan Israel juga berada di ambang kehancuran, dengan masa berlaku yang tersisa sekitar satu minggu. Washington mengklaim bahwa Iran menolak tuntutan dalam pembicaraan terbaru, yang merupakan kontak tingkat tinggi pertama sejak Revolusi Islam 1979. Di tengah dinamika yang kompleks ini, sekutu NATO seperti Inggris dan Prancis memilih untuk tidak terlibat dalam blokade, dengan menekankan pentingnya menjaga jalur pelayaran tetap terbuka. Selain itu, konflik juga meluas ke kawasan lain, termasuk serangan Israel ke Lebanon yang diklaim menargetkan kelompok Hizbullah. Meskipun mendapat tekanan domestik akibat perang dan lonjakan harga energi, Trump sebelumnya menghentikan kampanye pengeboman besar-besaran, tetapi tetap mengklaim kemenangan, meskipun target awal seperti menghentikan program nuklir Iran belum tercapai. Situasi yang berkembang ini menunjukkan tantangan kompleks dalam mencapai stabilitas regional dan membatasi penyebaran konflik yang lebih luas.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump Perintahkan Blokade Selat Hormuz, Tingkatkan Ketegangan AS-IranPresiden AS Donald Trump memerintahkan blokade Selat Hormuz dan instruksi untuk mencegat kapal yang membayar tol ke Iran, meningkatkan ketegangan setelah perundingan AS-Iran di Islamabad gagal mencapai kesepakatan.

Read more »

Trump Perintahkan Blokade Selat Hormuz, Tingkatkan Ketegangan dengan IranPresiden AS Donald Trump mengumumkan blokade Selat Hormuz oleh Angkatan Laut AS, sebagai tanggapan atas kegagalan perundingan dengan Iran dan peningkatan ketegangan. Langkah ini juga melibatkan pencegatan kapal yang membayar tol ke Iran dan penghancuran ranjau laut, serta ancaman balasan atas serangan Iran.

Read more »

Ketegangan Meningkat: Perundingan AS-Iran Gagal, Blokade Selat Hormuz MengancamKegagalan perundingan damai antara AS dan Iran memicu ketegangan baru, dengan potensi blokade Selat Hormuz dan ancaman konflik bersenjata. Iran menanggapi dengan kesiapan dan penegasan kedaulatan, sementara AS mengambil langkah tegas yang memicu kekhawatiran global.

Read more »

Ketegangan AS-Iran Memanas: Blokade dan Krisis Selat Hormuz Guncang Pasar MinyakKonflik antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas setelah kegagalan perundingan damai, memicu ancaman blokade terhadap pelabuhan Iran oleh AS dan memperburuk krisis di Selat Hormuz. Hal ini menyebabkan lonjakan harga minyak global dan mengganggu lalu lintas kapal, mendorong negara-negara Teluk untuk mencari jalur alternatif. Situasi ini diperkirakan akan berlanjut karena kedua negara menunjukkan sikap yang keras dan upaya diplomasi yang minim.

Read more »

Blokade Selat Hormuz Hanya Menyasar Kapal-kapal dari dan Menuju IranJPNN.com : Blokade Selat Hormuz yang akan dilakukan militer AS hanya menyasar kapal-kapal yang berasal dari dan menuju Iran.

Read more »

Ketegangan AS-Iran Memanas: Trump Perintahkan Blokade Maritim Iran, Prabowo Kunjungi RusiaHubungan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas setelah kegagalan negosiasi damai, mendorong Presiden Trump untuk memerintahkan blokade maritim terhadap Iran dan mencari dukungan dari negara lain. Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Rusia.

Read more »