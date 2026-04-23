AS Akui Kekuatan Militer Iran Tetap Signifikan di Tengah Lobi Kontroversial Piala Dunia

Amerika Serikat mengakui Iran masih memiliki kekuatan militer yang besar meskipun menghadapi tekanan. Di sisi lain, muncul kabar lobi dari utusan Trump agar Italia menggantikan Iran di Piala Dunia 2026, memicu perdebatan.

Meskipun menghadapi serangkaian serangan dan tekanan internasional, Amerika Serikat mengakui bahwa Iran masih mempertahankan kekuatan militer yang signifikan. Pengakuan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah dan upaya diplomatik untuk meredakan konflik.

Pejabat AS, yang namanya tidak disebutkan, menyatakan bahwa kemampuan militer Iran tetap menjadi faktor penting dalam kalkulasi strategis regional. Hal ini mencakup kemampuan rudal balistik, kekuatan angkatan laut di Teluk Persia, dan dukungan terhadap kelompok-kelompok proksi di negara-negara seperti Lebanon, Suriah, dan Irak. Pengakuan ini kontras dengan narasi yang seringkali menekankan upaya untuk melemahkan Iran melalui sanksi dan tekanan lainnya. Namun, pejabat tersebut menekankan bahwa AS tetap berkomitmen pada kebijakan untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir dan menstabilkan kawasan.

Situasi ini semakin kompleks dengan adanya laporan mengenai upaya lobi oleh utusan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kepada FIFA untuk menggantikan posisi Iran di Piala Dunia FIFA 2026 dengan Italia. Usulan ini, yang disampaikan oleh Zampolli, didasarkan pada prestasi Italia sebagai empat kali juara dunia dan dianggap layak untuk tampil di turnamen yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat.

Zampolli mengklaim telah menyampaikan usulan tersebut kepada Trump dan Presiden FIFA Gianni Infantino, namun hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari pihak-pihak terkait. Italia sendiri gagal lolos ke Piala Dunia 2026 setelah kekalahan di babak playoff melawan Bosnia pada bulan Maret lalu, melanjutkan tren buruk mereka yang absen dari tiga edisi Piala Dunia berturut-turut (2018, 2022, dan 2026).

Di sisi lain, Iran tergabung dalam Grup G bersama Belgia, Mesir, dan Selandia Baru, dengan pertandingan yang akan berlangsung di Amerika Serikat. Selain isu geopolitik dan sepak bola, dunia olahraga juga diwarnai dengan berbagai perkembangan menarik. Lamine Yamal, pemain muda Barcelona, mengalami cedera setelah mencetak gol penalti dalam kemenangan tipis atas Celta Vigo, yang semakin mengukuhkan posisi Barca di puncak klasemen La Liga.

Di Liga Inggris, Manchester City berhasil menggusur Arsenal dari puncak klasemen setelah meraih kemenangan atas Burnley, memanaskan persaingan gelar juara. Sementara itu, di sepak bola Indonesia, kasus kekerasan dalam pertandingan EPA Super League 2025/2026 menjadi sorotan setelah pemain Dewa United U-20, Raka Nurkholis, menjadi korban tendangan kungfu dari Fadly Alberto. Meskipun demikian, Raka menunjukkan sikap terpuji dengan memilih untuk memaafkan pelaku.

Insiden ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, yang menegaskan tidak ada tempat bagi rasisme dan kekerasan dalam sepak bola, serta mendorong pembinaan karakter pemain muda yang lebih kuat. Pertandingan semifinal Coppa Italia antara Atalanta dan Lazio juga menjadi perhatian, dengan kedua tim saling berjuang untuk memperebutkan tiket ke final.

Selain itu, terdapat berita mengenai pemecatan pelatih Chelsea, Liam Rosenior, setelah serangkaian kekalahan di Liga Inggris, serta penilaian Paul Pogba terhadap potensi Bruno Fernandes sebagai kandidat pemenang Ballon d'Or. Berbagai artikel di VIVA Bola juga menjadi terpopuler, termasuk yang membahas tujuh pemain naturalisasi yang belum pernah membela Timnas Indonesia. Kondisi sepak bola Indonesia sendiri dinilai sedang tidak baik-baik saja, dengan berbagai permasalahan yang muncul belakangan ini. Di luar dunia olahraga, perkembangan teknologi dan lelang kendaraan dinas juga menjadi berita menarik.

Xiaomi resmi meluncurkan Redmi Pad 2 Pro Learning Edition dengan fitur AI Guru dan layar anti silau, menawarkan solusi pembelajaran digital yang inovatif. Sementara itu, lelang kendaraan dinas Kabupaten Karawang secara daring berhasil menghasilkan Rp228 juta, melampaui harga limit dan menunjukkan transparansi serta minat publik terhadap sistem open bidding. Namun, di tengah kemajuan teknologi dan transparansi pemerintahan, isu pelecehan seksual tetap menjadi masalah serius yang dihadapi masyarakat.

Para korban menggambarkan pelecehan seksual sebagai pengalaman traumatis yang mengubah ketakutan kronis menjadi tidak tertahankan. Kisah-kisah mereka menyoroti pentingnya perlindungan terhadap korban dan upaya untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual di masa depan. Secara keseluruhan, berbagai peristiwa dan isu yang terjadi mencerminkan kompleksitas dunia saat ini, yang diwarnai dengan ketegangan geopolitik, persaingan olahraga, perkembangan teknologi, dan tantangan sosial. Penting bagi kita untuk terus mengikuti perkembangan ini dan berkontribusi dalam menciptakan dunia yang lebih baik dan adil bagi semua





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran Amerika Serikat Piala Dunia 2026 Italia Donald Trump FIFA Sepak Bola Militer Geopolitik Erick Thohir PSSI

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »