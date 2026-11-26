Kolaborasi Artisan Kuliner Group dan Disney resmi membuka kafe bertema Disney Frozen pertama di Asia Tenggara di Lippo Mall Puri pada 24 November 2026.

Artisan Kuliner Group dalam kolaborasi resmi bersama Disney resmi meluncurkan Disney Frozen -themed Cafe pertama di Asia Tenggara. Peluncuran ini terjadi secara resmi di Lippo Mall Puri, Jakarta, pada 24 November 2026. Acara pembukaan tersebut menghadirkan suasana unik yang mengadaptasi estetika Kerajaan Arendelle dari film animasi legendaris tersebut.

Desain Interior Berbasis Arendelle dan Norwegia

Pengunjung yang memasuki kafe akan disambut oleh Animated Tunnel yang menjadi pintu masuk awal pengalaman. Lorong ini menampilkan visual khas film yang membawa tamu seolah-olah melompat langsung ke dalam dunia fantasi Arendelle. Setelah melewati area transisi ini, pengunjung akan sampai di ruang utama yang dirancang dengan sentuhan budaya Nordik sebagai inspirasi latar belakang cerita.

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Dekorasi di dalam ruangan dipenuhi dengan ornamen dan simbol kerajaan yang detail. Bunga-bunga berbentuk tabu menyerupai batang pohon ditempatkan strategis di sudut-sudut ruangan. Simbol bunga ini memiliki makna mendalam sebagai representasi dari kelahiran kembali serta datangnya musim semi di dunia cerita tersebut. Detail-detail ini menambah kekayaan visual dan imersi bagi setiap pengunjung yang hadir.

Pilihan Menu Forest dan Snow yang Spesifik

Artisan Kuliner Group menyajikan dua pilihan set menu tematik yang dirancang khusus untuk pengalaman bersantap. Set menu Forest terdiri dari Creamy Mushroom Soup, Chicken Wellington, dan Chocolate Pudding untuk memberikan kesan hangat dan kaya rasa. Setiap hidangan dalam set ini mendapat sentuhan visual yang diambil langsung dari elemen-elemen film Frozen.

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Sementara itu, set menu Snow menawarkan varian Mac & Cheese Bites, Barramundi Truffle Mafaldine, dan Vanilla Pudding. Hidangan penutup dalam menu Snow dilengkapi dengan cokelat putih berbentuk salju serta ornamen rusa yang artistik. Semua hidangan memiliki tekstur lembut dan disajikan bersama saus vanila serta cokelat yang melengkapi cita rasa.

Strategi Rasa Non-Pedas untuk Pasar Indonesia

Chef Johardi memimpin pengembangan menu dengan strategi yang sangat spesifik untuk pasar lokal. Tim kuliner melakukan riset mendalam dengan mempelajari referensi dari kafe bertema serupa di Hong Kong dan Shanghai. Hasil penelitian ini menjadi dasar dalam menyesuaikan cita rasa dan presentasi makanan agar sesuai dengan ekspektasi pasar Indonesia.

Pertimbangan penting lainnya adalah penghapusan total rasa pedas dari seluruh menu. Keputusan ini diambil agar makanan dapat dinikmati dengan nyaman oleh berbagai kelompok usia, terutama anak-anak yang menjadi target utama pengalaman bertema ini. Chef Johardi menyatakan bahwa tujuan mereka adalah memperkenalkan cita rasa Indonesia melalui teknik memasak yang modern namun tetap mempertahankan suasana dunia Disney.

Jadwal Resmi dan Aksesibilitas Publik

Disney Frozen Themed Cafe secara resmi mulai dibuka untuk umum kepada publik pada 30 November 2026. Penggemar setia karakter Elsa dan Anna dapat mengunjungi lokasi di Lippo Mall Puri, Jakarta, untuk menikmati pengalaman bersantap yang imersif. Selain area makan, kafe juga menyediakan Retail & Merchandise Area.

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Koleksi resmi Disney tersedia untuk dibeli di area ritel tersebut. Pengunjung dapat menemukan merchandise dari karakter Frozen, Toy Story, hingga Mickey Mouse. Ini memberikan opsi lengkap bagi pengunjung untuk mengoleksi kenang-kenangan dari pengalaman bersantap mereka di kafe bertema pertama di Asia Tenggara ini.