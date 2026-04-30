Artikel Indonesia Raih Gelar Terbaik di Digital Media Awards Asia 2026

Sebuah artikel dari Indonesia berhasil meraih gelar karya terbaik dalam kategori "Best in Countering Disinformation" di ajang Digital Media Awards Asia 2026. Artikel ini mengungkapkan jaringan kompleks di balik penyebaran disinformasi yang melibatkan kalangan elite, perantara, dan agensi pemasaran digital.

Dalam ajang Digital Media Awards Asia 2026 yang diadakan oleh WAN-IFRA di Manila, Filipina, pada Selasa (28/4/2026), sebuah artikel berhasil meraih gelar karya terbaik dalam kategori "Best in Countering Disinformation".

Artikel ini berhasil mengungguli 17 finalis lainnya yang mewakili 11 negara. Juri mengakui keunggulan artikel ini dalam membongkar dan menanggapi informasi palsu yang beredar di media sosial. Salah satu temuan menarik dalam artikel tersebut adalah adanya jaringan kompleks yang beroperasi di balik layar untuk menyebarkan disinformasi. Jaringan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari kalangan elite yang terdiri dari pengusaha, tokoh politik, hingga tokoh masyarakat yang memiliki kepentingan politik atau bisnis.

Mereka menggunakan perantara yang memiliki koneksi luas dengan kalangan elite dan petinggi di jaringan untuk memfasilitasi operasi disinformasi. Perantara ini bertanggung jawab untuk merancang strategi, menentukan target, narasi, dan platform yang akan digunakan dalam operasi buzzer. Selain itu, artikel juga mengungkapkan adanya agensi-agensi pemasaran digital yang bertanggung jawab untuk mengelola ribuan akun media sosial yang digunakan untuk menyebarkan narasi palsu. Koordinator dan agensi ini memantau jalannya operasi dan memastikan bahwa pesan yang disebar sesuai dengan target.

Salah satu agensi kecil, misalnya, memiliki tim khusus untuk memantau kinerja dan kepatuhan para operator buzzer. Mereka dibagi dalam kelompok-kelompok kecil yang masing-masing terdiri dari 200-250 orang. Setiap proyek disertai perjanjian kerahasiaan untuk menjaga privasi dan menghindari kebocoran informasi. Investigasi lebih lanjut menemukan bahwa terdapat dua jalur pemesanan dalam operasi disinformasi, yaitu jalur isu sensitif dan jalur isu aman.

Jalur isu sensitif biasanya melibatkan isu-isu kontroversial, politik, atau yang melibatkan kalangan elite, dan biasanya dijalankan secara tertutup dengan adanya perantara. Sementara itu, jalur isu aman digunakan untuk mendengungkan kegiatan atau produk komersial, meskipun juga diikat perjanjian kerahasiaan. Perantara dalam jalur isu sensitif mendapatkan profit yang lebih besar, hingga 20 persen dari nilai proyek, karena mereka memiliki akses langsung ke pemberi proyek.

Koordinator di Jakarta Pusat, NR, mengaku bahwa honor yang ia terima dibayarkan oleh perusahaan swasta yang tidak ia kenal. Perusahaan yang melakukan transfer honor ini sering berganti setiap beberapa bulan. Di Jawa Tengah, seorang koordinator bernama Irwan (bukan nama sebenarnya) pernah dibayar dengan emas batangan yang ditinggalkan di lahan parkir. Hal ini menunjukkan bahwa operasi disinformasi ini melibatkan berbagai metode pembayaran yang tidak konvensional.

Agen-agen besar kemudian menurunkan strategi ke agensi-agensi kecil yang bertugas merancang narasi dan meneruskan pesanan ke para koordinator buzzer. Tugas koordinator adalah memantau dan mengelola akun-akun media sosial yang digunakan untuk menyebarkan narasi palsu. Tugas ini dilakukan dengan ketat dan dipantau oleh tim khusus untuk memastikan kepatuhan dan kinerja yang optimal. Artikel ini berhasil memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana jaringan disinformasi beroperasi di balik layar dan bagaimana mereka menyebarkan informasi palsu yang dapat mempengaruhi opini publik





