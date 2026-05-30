Arthur Irawan Terharu Lihat Atmosfer Stadion Penuh di Laga Persik vs Persija

Pemilik Persik Kediri, Arthur Irawan, mengaku terharu dan bangga lept presence ribu supporter di laga kandang terakhir melawan Persija Jakarta. Ia berharap semangat serupa bisa tetap terjaga di musim depan meski tim kalah.

Laga kandang terakhir Persik Kediri dalam BRI Super League 2025/26 berakhir dengan kekalahan 1-3 dari Persija Jakarta . Namun, suasana di Stadion Brawijaya menjadi sorotan utama.

Ribuan Persikmania hadir menciptakan atmosfer yang luar biasa dan langganan sepanjang musim. Arthur Irawan, pemilik klub, mengaku terharu dan bangga melihat dukungan besar itu. Ia merasakan energi khusus yang diberikan suporter, meski tim kalah. Arthur berharap atmosfer serupa bisa terus terjadi di musim depan untuk meningkatkan semangat tim.

Musim ini Persik Kediri menghadapi Kendala dalam menggelar laga kandang. Sebabnya berupa faktor di luar lapangan yang memengaruhi tingkat kehadiran penonton. Tim asuhan Marcos Reina bahkan empat kali memainkan laga kandang di Gresik. Selain itu, jadwal pertandingan yang sering di hari kerja mengurangi antusiasme suporter untuk hadir langsung. Arthur berharap dukungan tetap solid di musim berikutnya demi kemajuan tim





