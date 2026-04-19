Arthur Fils Raih Gelar Barcelona Open, Bangkit dari Cedera dan Puncaki Peringkat Prancis

Petenis Prancis Arthur Fils berhasil menjuarai turnamen ATP 500 Barcelona Open Banc Sabadell setelah melalui pertandingan dramatis melawan Andrey Rublev di final. Kemenangan ini menandai kembalinya Fils setelah cedera panjang dan menjadikannya petenis nomor satu Prancis.

Petenis Prancis Arthur Fils merayakan pencapaian luar biasa di Barcelona Open Banc Sabadell 2026, Minggu (19/4/2026), setelah menaklukkan Andrey Rublev di babak final yang menegangkan. Kemenangan ini tidak hanya memberikan trofi bergengsi baginya, tetapi juga menandai titik balik penting dalam kariernya yang sempat terhalang cedera.

Fils, yang tampil dominan di sebagian besar pertandingan, akhirnya keluar sebagai juara dengan skor 6-2, 7-6(2), menutup pekan yang penuh perjuangan dan kebangkitan. Usai pertandingan, Fils mengungkapkan rasa syukurnya yang mendalam kepada timnya. 'Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim saya,' katanya kepada ATP. 'Kami telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Sudah delapan bulan berjuang dengan cedera, tetapi sekarang kami kembali ke lapangan dan kami telah memenangkan trofi. Saya sangat senang tentang itu.' Pernyataannya mencerminkan perjalanan sulit yang telah ia lalui, memperlihatkan ketahanan dan semangat juang yang luar biasa untuk kembali ke performa puncak. Jalannya pertandingan final menyajikan drama yang tak terduga, terutama di set kedua. Fils sempat memimpin dengan nyaman 5-2, seolah siap mengakhiri perlawanan Rublev. Namun, sang lawan asal Rusia menunjukkan mental baja dan berhasil bangkit. Rublev mematahkan servis Fils yang melakukan kesalahan ganda, memperkecil ketertinggalan menjadi 4-5. Dalam situasi genting di servis Rublev, Fils memiliki tiga kesempatan untuk mengunci kemenangan, namun gagal memanfaatkan momentum tersebut. Sebaliknya, Rublev justru mencetak lima poin beruntun untuk menyamakan kedudukan menjadi 5-5, menunjukkan betapa ketatnya persaingan di lapangan. Pergeseran momentum semakin terasa ketika Rublev berhasil mematahkan servis Fils kembali untuk unggul 6-5. Di ambang kekalahan, Fils menunjukkan ketenangan luar biasa. Ia tidak menyerah begitu saja, melainkan langsung membalas dengan mematahkan servis Rublev untuk memaksa pertandingan berlanjut ke tie-break. Di momen krusial ini, Fils kembali menunjukkan dominasinya, memenangi tujuh poin beruntun untuk mengamankan gelar pertamanya sejak Tokyo 2024 dan mengakhiri pertandingan dengan skor yang meyakinkan di tie-break. 'Itu mengerikan. Akhir set kedua hanya tentang tekanan mental. Seluruh pertandingan agak sulit karena saya sedikit tegang,' aku Fils tentang akhir pertandingan yang penuh ketegangan. 'Saya bermain bagus selama satu setengah set, tetapi ketika saya harus menutup pertandingan, saya mulai sedikit berpikir. Tapi saya sangat senang dengan cara saya bermain dan cara saya bertarung.' Statistik pertandingan menunjukkan keunggulan Fils dalam beberapa aspek kunci. Ia berhasil memenangi 69 persen poin dari servis pertamanya dan 55 persen poin dari servis keduanya. Selain itu, ia juga mampu mengubah 3 dari 7 break point yang didapatnya, sementara Rublev hanya mampu mengonversi 2 dari 7 break point. Fils juga unggul dalam statistik forehand, mencetak 19 winners dibandingkan 10 milik Rublev, dan memenangi 68 persen (26/38) poin servis pertamanya. Kemenangan ini menegaskan kembali performa impresif Fils yang terus meningkat setelah absen delapan bulan pada 2025 akibat cedera punggung. Sejak kembali ke kompetisi pada Februari, ia telah mencapai final di Doha, perempat final di Indian Wells, dan semifinal di Miami, yang semuanya menunjukkan kebangkitan performanya yang cepat dan konsisten. Perjalanan Fils menuju gelar juara di Barcelona Open tidaklah mudah. Sebagai unggulan kesembilan, ia nyaris tersingkir di awal turnamen, namun berhasil menyelamatkan dua match point. Ia kemudian melanjutkan performanya dengan mengalahkan Brandon Nakashima, mengejutkan unggulan kedua Lorenzo Musetti, dan menumbangkan Rafael Jodar untuk mencapai final di Barcelona untuk pertama kalinya dalam kariernya. Kemenangan ini memberikan dampak signifikan pada peringkat dunianya. Fils naik empat peringkat menjadi No.25 ATP, sekaligus menggantikan Arthur Rinderknech sebagai petenis nomor satu Prancis untuk pertama kalinya sejak September 2025. Dengan target lolos ke ATP Finals untuk pertama kalinya, Fils kini menempati posisi keenam dalam klasemen ATP Live Race To Turin musim ini. Sementara itu, Andrey Rublev harus puas sebagai runner-up di final Barcelona Open pertamanya. Ia bertekad untuk meraih gelar pertamanya sejak Doha 2025, namun harus menunda ambisinya. Rublev selanjutnya dijadwalkan untuk berkompetisi di Mutua Madrid Open, sebuah turnamen yang pernah dimenanginya pada tahun 2024. Kedua pemain telah menunjukkan level permainan yang tinggi, dan kemenangan Fils di Barcelona menjadi bukti nyata semangat juang dan determinasi yang luar biasa dalam menghadapi tantangan, baik di lapangan maupun di luar lapangan, terutama setelah melalui periode pemulihan cedera yang panjang





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »