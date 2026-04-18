Arteta Tegaskan Arsenal Datang untuk Menang di Kandang Manchester City, Tolak Hasil Imbang

Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, menegaskan timnya akan berjuang meraih kemenangan melawan Manchester City di Etihad Stadium, menolak bermain imbang meskipun menghadapi kendala cedera pemain dan unggul enam poin di klasemen.

Mikel Arteta , juru taktik Arsenal , telah dengan tegas menyatakan bahwa timnya tidak akan bermain untuk sekadar meraih hasil imbang saat berhadapan dengan Manchester City di Etihad Stadium pada Minggu mendatang. Pernyataan ini menggarisbawahi ambisi Arsenal untuk terus berjuang meraih kemenangan dalam setiap pertandingan, terlepas dari lawan yang dihadapi maupun kendala cedera yang dialami beberapa pemain kunci.

Arteta secara eksplisit menolak gagasan untuk bermain imbang, menekankan bahwa fokus utama tim adalah meraih tiga poin penuh. 'Kami ingin memenangkan pertandingan. Kami datang untuk menang. Kami bahkan tidak membicarakan soal hasil imbang. Kami harus menang dan kami mempersiapkan diri untuk itu,' tegas Arteta dalam kutipannya kepada The Guardian, Sabtu (18/4/2026).

Ia melanjutkan, 'Saya tidak akan menghabiskan satu detik pun memikirkan hasil imbang. Kami selalu mempersiapkan setiap laga untuk menang.'

Saat ini, Arsenal memimpin klasemen Liga Primer Inggris dengan keunggulan enam poin atas Manchester City, meskipun telah memainkan satu pertandingan lebih banyak. Dalam skenario normal, hasil imbang melawan City akan menjadi keuntungan besar bagi Arsenal dalam upaya mereka meraih gelar juara. Namun, filosofi Arteta tampaknya tidak mengutamakan perhitungan matematis semata, melainkan semangat juang dan keyakinan untuk selalu memberikan yang terbaik.

Meskipun demikian, performa serangan Arsenal belakangan ini menunjukkan sedikit penurunan ketajaman. Dalam lima pertandingan terakhir, tim hanya mampu mencetak tiga gol, termasuk saat mereka takluk 0-2 dari City dalam final Piala Liga Inggris pada 22 Maret lalu. Penurunan produktivitas gol ini mungkin menjadi salah satu faktor yang membuat beberapa pihak meragukan kemampuan Arsenal untuk menaklukkan City di kandangnya.

Namun, Arteta mengingatkan bahwa kekuatan utama Arsenal musim ini tidak hanya terletak pada lini serang, tetapi juga pada soliditas pertahanannya. Ia juga sangat yakin bahwa timnya tidak akan bermain bertahan di laga krusial ini. Lebih lanjut, Arteta menepis anggapan bahwa Arsenal akan kembali mengadopsi pendekatan yang terlalu hati-hati seperti yang terjadi saat mereka bermain imbang tanpa gol di Etihad pada tahun 2024. Pertandingan tersebut menuai kritik, bahkan dari gelandang City, Rodri, yang menilai Arsenal bermain terlalu defensif.

'Kami tidak akan merencanakan permainan seperti itu karena kami tidak pernah melakukannya. Terkadang lawan memang memaksa Anda bermain lebih dalam, dan melawan City itu bisa terjadi. Itu realitasnya,' ungkap Arteta, mengakui bahwa dinamika pertandingan melawan tim sekuat City bisa memaksa perubahan taktik di lapangan, namun bukan sebagai strategi awal.

Arteta juga menyoroti pentingnya konsistensi dalam performa tim setelah meraih hasil tertentu. Baginya, hasil imbang baru akan memiliki makna yang signifikan jika diikuti dengan penampilan maksimal di pertandingan-pertandingan berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa Arsenal tidak hanya ingin menang di satu laga, tetapi juga membangun momentum positif yang berkelanjutan.

Di sisi lain, Arsenal masih dihantui oleh sejumlah masalah cedera yang dapat memengaruhi kedalaman skuad. Bukayo Saka dipastikan tidak dapat bermain karena cedera Achilles, sementara kondisi pemain lain seperti Jurrirn Timber, Riccardo Calafiori, dan Martin Odegaard masih dalam pemantauan dan statusnya belum pasti. Kehilangan pemain kunci seperti Saka tentu menjadi pukulan bagi Arsenal, namun Arteta telah berulang kali menunjukkan kemampuannya untuk mengelola skuadnya dengan baik dan menemukan solusi di tengah keterbatasan.

Perang psikologis menjelang pertandingan ini semakin terasa dengan pernyataan tegas Arteta. Ia ingin mengirimkan pesan yang jelas kepada anak asuhnya dan juga kepada Manchester City bahwa Arsenal datang bukan untuk bertahan atau sekadar menghindari kekalahan, melainkan untuk meraih kemenangan. Semangat juang dan mentalitas menyerang yang ditanamkan oleh Arteta diharapkan dapat menjadi kunci bagi Arsenal untuk mengatasi tantangan berat di Etihad Stadium dan memperkokoh posisi mereka di puncak klasemen. Pertandingan ini diprediksi akan menjadi ujian sesungguhnya bagi ambisi gelar Arsenal, di mana taktik, mentalitas, dan performa individu akan sangat menentukan.

Keputusan untuk tidak memikirkan hasil imbang merupakan refleksi dari kepercayaan diri yang tinggi yang coba ditanamkan oleh Arteta kepada timnya. Ia ingin Arsenal selalu tampil dengan keberanian dan determinasi, mengambil inisiatif, dan tidak ragu untuk menyerang.

Keunggulan enam poin di klasemen memang memberikan sedikit ruang bagi Arsenal untuk bermain lebih aman, namun filosofi sepak bola menyerang yang diusung oleh Arteta sejak awal kepelatihannya di Arsenal tampaknya tidak akan dikompromikan. Ia ingin membangun tim yang bermain dengan gaya atraktif dan dominan, tidak hanya ketika menghadapi tim papan bawah, tetapi juga ketika berhadapan dengan tim-tim besar seperti Manchester City.

Perbandingan dengan pertandingan imbang tanpa gol di Etihad pada 2024 juga menjadi poin penting. Saat itu, Arsenal dikritik karena terlalu pasif dan bermain dengan terlalu banyak pertimbangan defensif. Arteta tampaknya belajar dari pengalaman tersebut dan ingin memastikan bahwa timnya kali ini akan tampil lebih berani dan proaktif, meskipun harus menghadapi tekanan besar dari Manchester City di kandangnya sendiri.

Meskipun Arsenal memiliki rekor pertahanan yang solid musim ini, Arteta menyadari bahwa pertandingan melawan City akan menuntut lebih dari sekadar pertahanan yang kuat. Mereka perlu efektif dalam transisi serangan, memanfaatkan setiap peluang yang ada, dan juga mampu mengendalikan permainan.

Masalah cedera, terutama absennya Bukayo Saka, tentu menjadi tantangan tersendiri. Saka adalah pemain krusial bagi Arsenal, baik dalam menciptakan peluang maupun mencetak gol. Namun, tim ini telah menunjukkan kedalaman skuadnya sepanjang musim, dengan pemain lain yang mampu tampil menggantikan peran pemain yang absen.

Arteta kemungkinan akan mengandalkan kombinasi pemain yang tersisa untuk memberikan yang terbaik. Fokusnya adalah memastikan bahwa setiap pemain yang diturunkan benar-benar siap secara mental dan fisik untuk menghadapi pertandingan sebesar ini.

Secara keseluruhan, pernyataan Mikel Arteta sebelum pertandingan melawan Manchester City menunjukkan sebuah tekad yang kuat dan filosofi yang konsisten. Ia ingin Arsenal terus berjuang untuk kemenangan, tidak pernah puas dengan hasil imbang, dan selalu bermain dengan gaya yang mereka yakini. Pertandingan ini akan menjadi tolok ukur penting untuk melihat sejauh mana kematangan dan ambisi Arsenal dalam perburuan gelar juara Liga Primer Inggris musim ini





