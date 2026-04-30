Arteta dan Simeone Berhadapan di Semifinal Liga Champions: Kontroversi Penalti dan Hasil 1-1

Pertandingan leg pertama semifinal Liga Champions antara Atletico Madrid dan Arsenal berakhir dengan skor 1-1. Kedua tim mencetak gol melalui penalti, tetapi keputusan wasit terkait kedua penalti tersebut menjadi kontroversi. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, dan pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, memberikan tanggapan yang berbeda terkait keputusan wasit. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Metropolitano, Madrid, menunjukkan bahwa kedua tim memiliki peluang yang sama untuk melaju ke final.

Pelatih Arsenal , Mikel Arteta , dan pelatih Atletico Madrid , Diego Simeone , tampak saling memeluk sebelum pertandingan leg pertama semifinal Liga Champions antara Atletico Madrid dan Arsenal di Stadion Metropolitano, Madrid, pada 29 April 2026.

Arsenal berhasil mencetak gol lebih dulu melalui penalti yang dieksekusi oleh Victor Gyokeres pada menit ke-44, setelah pelanggaran yang dilakukan oleh bek Atletico Madrid, David Hancko. Namun, Atletico Madrid berhasil menyamai skor melalui penalti yang dieksekusi oleh Julian Alvarez pada menit ke-56, setelah handball yang dilakukan oleh bek Arsenal, Ben White. Simeone mengkritik keputusan wasit terkait kedua penalti tersebut. Menurutnya, penalti pertama seharusnya tidak diberikan karena kontak dari belakang dan pemain yang jatuh secara sengaja.

Dia juga menyatakan bahwa keputusan wasit terkait penalti kedua yang dibatalkan oleh VAR tidak konsisten. Sementara itu, Arteta mengekspresikan rasa kecewaannya terhadap keputusan wasit yang membatalkan penalti kedua yang didapat oleh Arsenal. Dia menyatakan bahwa wasit harus menonton ulang insiden tersebut sebanyak 13 kali untuk memastikan keputusan yang benar. Arteta juga mengkritik konsistensi wasit dalam menerapkan aturan, terutama terkait penalti yang diberikan kepada Ben White.

Dia berpendapat bahwa penalti tersebut seharusnya tidak diberikan karena tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan di awal musim. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Metropolitano, Madrid, pada Kamis (30/4/2026) dini hari WIB, berakhir dengan skor 1-1. Penyerang Atletico Madrid, Antoine Griezmann, dinobatkan sebagai Pemain Terbaik dalam pertandingan tersebut. Kedua tim akan bertemu kembali di leg kedua pada 6 Mei 2026 di Emirates Stadium, London.

Hasil pertandingan leg pertama menunjukkan bahwa kedua tim memiliki peluang yang sama untuk melaju ke final. Arsenal dan Atletico Madrid sama-sama menunjukkan kualitas yang tinggi dalam pertandingan tersebut. Kedua tim juga menunjukkan kemampuan defensif yang solid, sehingga membuat pertandingan menjadi kompetitif. Selain itu, kedua tim juga menunjukkan kemampuan ofensif yang baik, dengan masing-masing tim mencetak gol melalui penalti.

