Menelusuri keunikan Masjid Muhammad Cheng Hoo di Banyuwangi yang memadukan arsitektur Tionghoa, Arab, dan Jawa, simbol akulturasi budaya.

Masjid Muhammad Cheng Hoo di Jalan Sutawijaya, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Banyuwangi Kota, menawarkan perpaduan harmoni arsitektur Tionghoa dalam balutan Islam. Bangunan ini langsung mencuri perhatian pengunjung dengan dominasi warna merah, kuning, dan hijau pada hampir seluruh bagiannya. Desain atapnya yang bertingkat menyerupai pagoda serta gapura depan dengan nuansa kelenteng yang kental menjadi ciri khas visual yang unik.

Detail Arsitektur dan Simbolisme Budaya

Keunikan Masjid Muhammad Cheng Hoo Banyuwangi terlihat jelas dari pemilihan warna dan bentuk bangunannya. Pagoda segi delapan di bagian atap dipadukan dengan konsep ruang terbuka tanpa dinding ala pendopo Jawa. Lengkungan mihrab bergaya arsitektur Timur Tengah berpadu dengan ukiran kayu jati khas Jawa yang menghiasi interior masjid.

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Perpaduan unsur Tionghoa, Arab, dan Jawa memperlihatkan bagaimana tradisi arsitektur dari latar budaya berbeda dapat hadir dalam satu ruang ibadah. Nama Muhammad Cheng Hoo sendiri diambil dari sosok Laksamana Cheng Hoo, pelaut Muslim asal Tiongkok yang dikenal dalam sejarah pelayaran Nusantara. Penamaan tersebut menjadi bentuk penghormatan terhadap tokoh yang turut dikenang melalui perjalanan dan penyebaran Islam secara damai.

Peran PITI dan donatur pendiri

Pendirian Masjid Muhammad Cheng Hoo Banyuwangi tidak lepas dari inisiatif komunitas Muslim Tionghoa yang tergabung dalam Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI). Gagasan tersebut turut digerakkan bersama pengusaha lokal Banyuwangi, H. Kadapi Kadiso, untuk memenuhi kebutuhan tempat ibadah. Jamaah pengajian binaan KH Ahmad Wahyudi sebelumnya telah menjalankan berbagai kegiatan keagamaan dan sosial, tetapi belum memiliki masjid sendiri sebagai pusat aktivitas.

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Dukungan kemudian datang dari berbagai pihak untuk mewujudkan proyek ini. H. Kadapi Kadiso mewakafkan tanah miliknya untuk pembangunan masjid sekaligus kawasan pesantren. Sementara itu, biaya pembangunan dihimpun melalui donasi masyarakat sekitar, komunitas Tionghoa, serta jaringan PITI Jawa Timur. Berawal dari proses tersebut, masjid itu kemudian berkembang menjadi bagian dari kompleks Pondok Pesantren Adz-Dzikra Muhammad Cheng Hoo.

Koneksi Jaringan dan Akses Publik

Kawasan kompleks yang berdiri di atas lahan sekitar dua hektare ini mengintegrasikan fungsi tempat ibadah dengan pendidikan keagamaan. Masjid Muhammad Cheng Hoo Banyuwangi juga memiliki keterkaitan dengan masjid-masjid lain yang menggunakan nama serupa, termasuk Masjid Cheng Hoo di Jember. Kesamaan tersebut berkaitan dengan jaringan PITI dan Yayasan Haji Muhammad Cheng Hoo Indonesia yang berpusat di Kota Surabaya.

Meski berada dalam jaringan yang memiliki semangat serupa, setiap masjid tetap mempunyai perjalanan pendirian dan pengelolaan masing-masing. Benang merahnya terletak pada penghormatan terhadap Laksamana Cheng Hoo serta penggunaan arsitektur sebagai simbol pertemuan budaya Tionghoa, Arab, dan Jawa. Masjid ini terbuka untuk umum, baik sebagai tempat beribadah maupun tujuan wisata religi.

Bagi pengunjung yang memiliki keperluan khusus di masjid ini, disarankan untuk terlebih dahulu menyampaikan maksud kedatangannya kepada pengurus masjid. Kehadiran masjid ini memperlihatkan bahwa identitas tempat ibadah tidak harus dibangun melalui bentuk arsitektur yang seragam. Perpaduan budaya justru dapat menjadi sarana untuk mengenalkan sejarah sekaligus mempererat hubungan antarkelompok masyarakat di Banyuwangi.