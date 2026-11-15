Arsene Wenger Putuskan Tampil Diam dari Pemilihan Presiden FIFA 2027

Arsene Wenger mengkonfirmasi tidak mencalonkan diri sebagai Presiden FIFA. Keputusan ini menyulitkan UEFA mencari kandidat penantang Gianni Infantino dalam pemilu 18 Maret 2027.

Arsene Wenger, mantan pelatih legendaris Arsenal yang saat ini menduduki jabatan Kepala Pengembangan Sepak Bola Global FIFA, secara resmi mengonfirmasi bahwa ia tidak akan berpartisipasi dalam kontestasi pemilihan Presiden FIFA. Pernyataan ini disampaikan secara eksplisit setelah Wenger ditemui di Stadion Atlanta, Amerika Serikat, pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2026, tepat setelah ia selesai menyaksikan laga putaran babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Argentina melawan Mesir.

Wenger Mengundurkan Diri dari Kontestasi Kepemimpinan FIFA

Arsene Wenger memutuskan untuk tidak mencalonkan diri dalam pemilihan Presiden FIFA yang dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 18 Maret 2027 di kota Rabat, Maroko. Keputusan strategis ini telah dikonfirmasi melalui berbagai sumber terpercaya, termasuk laporan dari BBC Sport pada hari Minggu, yang menyatakan dengan tegas bahwa Wenger tidak akan maju sebagai kandidat penantang bagi presiden FIFA saat ini, Gianni Infantino. Langkah ini mengakhiri semua spekulasi mengenai kemungkinan kembalinya Wenger ke kursi kekuasaan tertinggi sepak bola dunia.

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Dampak Negatif Bagi Upaya Kandidat Alternatif UEFA

Ketidakhadiran Arsene Wenger dalam bursa calon kepala FIFA menjadi pukulan signifikan bagi upaya Uni Asosiasi Sepak Bola Eropa atau UEFA dalam mencari alternatif kandidat yang memiliki kredibilitas tinggi untuk menantang kekuasaan Gianni Infantino. Hingga batas akhir pengajuan pencalonan yang ditetapkan pada Rabu tanggal 18 November, UEFA masih terus berupaya keras untuk menemukan figur lain yang dapat bersaing secara serius. Kehilangan dukungan seorang tokoh senior dan berpengalaman seperti Wenger membuat posisi tawar UEFA menjadi lebih lemah dalam menghadapi incumbent saat ini.

Latar Belakang Pengunduran Diri dan Konteks Kebijakan FIFA

Pria asal Prancis yang berusia 77 tahun ini telah menjabat sebagai Kepala Pengembangan Sepak Bola Global FIFA sejak tahun 2019 dan sebelumnya dipertimbangkan sebagai salah satu calon terkuat penantang Infantino. Laporan sebelumnya menyebutkan bahwa Wenger sempat mempertimbangkan untuk maju dalam pemilihan setelah muncul penolakan masif terhadap rencana FIFA untuk menjual sebagian hak komersial dari kompetisi yang dikelolanya, termasuk Piala Dunia, kepada investor swasta. Namun, rencana kontroversial tersebut akhirnya dibatalkan setelah mendapat tekanan dan penolakan keras dari sejumlah konfederasi binaan FIFA, termasuk di dalamnya adalah UEFA yang merasa haknya terancam.

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Persaingan Ketat Antar Kandidat Lain Untuk Jabatan Tertinggi

Sementara Wenger memutuskan untuk tidak bertanding, persaingan untuk menggantikan atau mempertahankan posisi Gianni Infantino tetap berlangsung sengit dengan adanya nama-nama kandidat lain yang telah menyatakan niatnya. Mantan bek Tottenham Hotspur, Ramon Vega, telah resmi menyatakan keinginannya untuk maju dalam pemilihan Presiden FIFA pada bulan Oktober tahun lalu. Selain itu, Presiden kehormatan Asosiasi Sepak Bola Jepang atau JFA, Kozo Tashima, juga telah mengumumkan pencalonannya untuk menantang Infantino dengan ambisi yang sama besar.

Persyaratan Calon dan Dukungan Global Bagi Gianni Infantino

Kozo Tashima masih menghadapi hambatan prosedural yang serius, yaitu harus memenuhi persyaratan dukungan tertulis dari sedikitnya lima asosiasi anggota FIFA sebelum batas akhir pengajuan pencalonan tiba. Di sisi lain, Gianni Infantino menunjukkan dominasi politik yang kuat dengan telah memperoleh dukungan luas dari sejumlah konfederasi binaan FIFA, termasuk pengaruh signifikan dari Afrika dan Asia. Dukungan internasional yang solid ini memperkuat posisinya sebagai favorit utama untuk kembali memimpin organisasi sepak bola dunia tersebut dalam periode jabatan berikutnya.