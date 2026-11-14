Arsene Wenger Dekati Mundur dari Kontes Kepresidenan FIFA

Arsene Wenger diduga mundur dari pencalonan presiden FIFA. Langkah ini memaksa lawan Gianni Infantino mencari kandidat alternatif sebelum batas waktu 18 November tiba.

Arsene Wenger, mantan manajer klub Arsenal, diperkirakan akan mundur dari bursa pencalonan presiden Federasi Sepak Bola Internasional ( FIFA). Keputusan ini diambil setelah peluangnya untuk menantang presiden saat ini Gianni Infantino dalam pemilihan mendatang semakin menurun signifikan.

Dinamika Pencalonan dan Hambatan Kandidat

Pertimbangan Wenger untuk tidak melanjutkan proses pencalonan tersebut semakin kuat seiring dengan keyakinan bahwa ia akan mengalami kesulitan besar dalam menghadapi pengaruh dan struktur kekuasaan yang sudah mapan di tubuh organisasi sepak bola dunia. Ia menilai bahwa posisi sebagai kepala FIFA akan menjauhkan dirinya dari lapangan hijau, yang merupakan inti dari pengalaman profesionalnya selama ini sebagai pelatih.

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Keraguan Wenger tidak hanya bersifat politis namun juga menyentuh aspek karakter kepemimpinan federasi internasional. Ia merasa tidak nyaman dengan apa yang ia lihat sebagai praktik nepotisme yang mengelilingi Presiden Infantino. Meskipun Wenger menentang gaya pengelolaan yang ada saat ini, ia menilai bahwa medan pertempuran untuk merebut kursi tertinggi FIFA terlalu berat untuk dilawan oleh satu individu saja tanpa dukungan yang solid dan terstruktur.

Selama lebih dari dua setengah bulan terakhir, nama Wenger secara konsisten diajukan sebagai sosok yang mampu menjadi pesaing terkuat bagi Infantino. Namun, hingga saat ini tidak ada keputusan final yang diumumkan dari pihak mantan pelatih asal Prancis tersebut. Sikap resminya diperkirakan akan menjadi jelas selama kongres pemilihan FIFA, yang dijadwalkan akan digelar di ibu kota Maroko, Rabat, pada tanggal 18 Maret.

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Posisi Penentang Infantino dan Dukungan Internal

Mundur atau tidaknya Wenger memiliki dampak langsung bagi para penentang Gianni Infantino. Mereka selama ini mengandalkan pelatih asal Prancis tersebut sebagai kandidat paling menonjol dan paling kompeten untuk menghadapi pertarungan pemilihan yang dianggap sangat sengit. Jika Wenger tidak masuk, para penentang tersebut kini terdesak untuk segera mencari dan menyatukan dukungan di balik nama kandidat alternatif lain yang mungkin kurang memiliki visibilitas global.

Arsene Wenger awalnya dipandang sebagai kandidat ideal oleh faksi-faksi dalam manajemen FIFA yang jenuh dengan gaya kepemimpinan Infantino. Faktor utama yang mendukung pencalonannya adalah ketenarannya yang mendunia serta citra integritas yang kuat. Selain itu, ia tidak dianggap terikat secara langsung dengan Uni Sepak Bola Eropa (UEFA), sehingga dapat diterima lebih luas di kalangan anggota FIFA lainnya.

Pengalaman Wenger bekerja selama bertahun-tahun dengan 211 federasi anggota FIFA dalam kapasitasnya sebagai direktur pengembangan sepak bola dunia juga menjadi nilai tambah yang signifikan. Ia telah mendapatkan penghargaan di benua Afrika dan Asia, menunjukkan bahwa rekam jejaknya bersifat global dan tidak hanya berfokus pada pasar Eropa, meskipun ia berasal dari benua Old Continent.

Konflik Publik dan Batas Waktu Pencalonan

Perselisihan antara Wenger dan Presiden Infantino sempat mencuat ke publik terkait dengan usulan penjualan saham di Piala Dunia. Wenger mengkritik keras proyek tersebut karena ia baru mengetahuinya melalui media massa, bukan melalui saluran resmi federasi. Ia sempat menyerukan pembatalan proyek itu dan menuntut pembentukan "FIFA independen" yang melayani sepak bola dengan komitmen, transparansi, dan integritas yang lebih tinggi.

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Sementara itu, Uni Sepak Bola Eropa (UEFA) telah berulang kali menegaskan komitmennya untuk mengajukan kandidat khusus guna menantang kekuasaan Infantino. Namun, identitas nama kandidat tersebut masih belum jelas hingga saat ini. Waktu semakin menyempit bagi para lawan presiden saat ini untuk memilih dan memformalkan alternatif jika kepastian mundurnya Wenger terkonfirmasi.

Batas waktu resmi untuk mengajukan permohonan pencalonan jabatan Presiden FIFA jatuh pada tanggal 18 November. Tanggal krusial ini menempatkan seluruh faksi penentang dalam perlombaan dengan waktu. Jika Wenger resmi mengundurkan diri, para penentang Infantino akan kehilangan salah satu sosok dengan kredibilitas tertinggi yang bisa menyatukan suara melawan kepemimpinan saat ini, sehingga strategi mereka perlu segera diubah.