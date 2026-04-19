Arsenal Worldwide Jakarta: Sukses Rayakan Kecintaan Fans Bersama Aaron Ramsey dan Gunnersaurus Rex

Arsenal Worldwide Jakarta sukses digelar pada 17-19 April 2026, memanjakan penggemar di Indonesia dengan Fan Zone interaktif, Watch Party, dan kehadiran spesial Aaron Ramsey serta Gunnersaurus Rex. Acara ini dimeriahkan dengan berbagai aktivitas, penjualan merchandise, coaching clinic, dan perayaan ulang tahun Arsenal Indonesia Suporter.

Arsenal Worldwide Jakarta hadir sebagai wujud apresiasi Arsenal kepada para penggemarnya di Indonesia, sebuah acara yang dirancang khusus untuk memanjakan The Gunners di tanah air. Rangkaian acara ini dijadwalkan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 April 2026, memberikan kesempatan bagi para pendukung untuk merasakan atmosfer klub kebanggaan mereka lebih dekat.

Puncak kemeriahan Arsenal Worldwide Jakarta terpusat di Senayan Park, yang diubah menjadi sebuah Fan Zone interaktif dan lokasi Watch Party yang mendebarkan. Di area Fan Zone, berbagai aktivitas menarik telah disiapkan, mulai dari permainan yang menawarkan hadiah berupa merchandise resmi Arsenal, hingga penjualan jersey dan berbagai pernak-pernik orisinal. Penggemar juga dapat menemukan produk-produk eksklusif seperti tumbler resmi Arsenal yang diproduksi oleh Stanley, menambah nilai koleksi mereka. Namun, momen yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh pendukung Arsenal di Indonesia adalah kedatangan Aaron Ramsey di arena nonton bareng di Senayan Park. Kedatangan sang legenda Wales ini pada Minggu sore langsung disambut antusiasme luar biasa. Ramsey menyempatkan diri untuk berkeliling di area Fan Zone, merasakan langsung keseruan yang diciptakan oleh para penggemar. Kerumunan fans tak henti-hentinya berupaya untuk dapat berfoto bersama dan meminta tanda tangan dari mantan gelandang andalan Arsenal ini. Suasana semakin memanas ketika Ramsey naik ke panggung utama untuk sesi wawancara yang dipandu oleh presenter ternama, Jerry Arvino. Dalam kesempatan tersebut, Ramsey menyampaikan rasa bahagianya atas sambutan hangat dari penggemar Indonesia. Ia mengungkapkan, "Indonesia kalian fantastis. Senang bisa melihat kalian lagi. Terakhir saya datang ke sini tahun 2013 saat masih bermain. Kali ini dengan peran berbeda. Senang bisa kembali ke Indonesia. Nikmati momen ini." Seruan dan nyanyian khas Arsenal, atau yang dikenal sebagai chants, menggema di seluruh penjuru Senayan Park, dipimpin langsung oleh Ramsey, menciptakan atmosfer stadion yang sesungguhnya. Antusiasme para penggemar terlihat jelas dari berbagai ekspresi kegembiraan. "Senang banget bisa lihat Ramsey dari dekat. Kebetulan pas 2013 saya gak sempat nonton pertandingan Arsenal di Jakarta. Tadi sempat salaman sama Ramsey meski harus dorong-dorongan," ujar salah satu fans Arsenal yang hadir bernama Ronny, menggambarkan pengalamannya yang tak terlupakan. Selain itu, kedatangan Ramsey di Jakarta juga bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-23 Arsenal Indonesia Suporter (AIS). Ramsey turut serta dalam perayaan tersebut, bersama beberapa pengurus AIS, ia bersama-sama meniup lilin pada kue ulang tahun yang didesain menyerupai miniatur Stadion Emirates, markas besar Arsenal. Kehadiran maskot ikonik Arsenal, Gunnersaurus Rex, semakin menambah semarak acara. Dinosaurus hijau ramah yang mengenakan seragam The Gunners ini menjadi daya tarik tersendiri di Fan Zone, banyak penggemar yang antusias mengajak berfoto bersama. Sebelum memeriahkan Fan Zone dan menyaksikan laga penting Arsenal melawan Manchester City, Aaron Ramsey telah aktif terlibat dalam berbagai kegiatan di Jakarta. Pada hari Jumat, 18 April 2026, ia memimpin sebuah coaching clinic yang diselenggarakan di ASIOP Field, Cempaka Putih, diikuti oleh 80 peserta dari berbagai kalangan, baik putra maupun putri, yang didorong untuk mengembangkan bakat sepak bola mereka. Pertandingan melawan Manchester City ini menjadi krusial bagi Arsenal dalam upaya mengakhiri dahaga gelar Liga Inggris. Saat ini, Arsenal memimpin klasemen dengan selisih enam poin dari Manchester City, meskipun tim lawan masih memiliki satu pertandingan tunda yang dapat memperkecil jarak tersebut.





