Arsenal Tutup Musim Liga Inggris 2025/26 dengan Kemenangan 2-1 atas Crystal Palace

Arsenal menutup musim Liga Inggris 2025/26 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park, Minggu (24/5). Hasil ini menjadi penutup manis bagi The Gunners yang sebelumnya sudah memastikan gelar juara Liga Inggris.

Gabriel Jesus dan Noni Madueke menjadi pencetak gol kemenangan Arsenal, sementara Crystal Palace hanya mampu membalas melalui Jean-Philippe Mateta pada penghujung pertandingan. Kemenangan tersebut membuat Arsenal finis dengan koleksi 85 poin. Sementara Crystal Palace menempati peringkat 15 dengan 45 poin, demikian yang dilansir laman resmi Liga Premier Inggris. Arsenal langsung tampil menekan sejak awal laga.

Baru tiga menit pertandingan berjalan, Gabriel Jesus nyaris membuka keunggulan setelah tembakannya mengenai tiang gawang. Penyerang asal Brasil itu kembali mendapatkan peluang emas pada menit ke-11 ketika berhadapan satu lawan satu dengan Dean Henderson. Namun, kiper Crystal Palace masih mampu menggagalkan upaya tersebut. Palace tidak tinggal diam dan sempat mengancam lewat sundulan Daniel Munoz pada menit ke-14.

Beruntung bagi Arsenal, Kepa Arrizabalaga tampil sigap dengan penyelamatan gemilang. Arsenal terus menguasai permainan dan kembali mengancam melalui Gabriel Jesus pada menit ke-21. Sundulannya ke tiang jauh hanya menyentuh jaring luar gawang. Meski mendominasi penguasaan bola, Arsenal sempat kesulitan menembus rapatnya pertahanan Crystal Palace.

Kebuntuan akhirnya pecah menjelang turun minum. Pada menit ke-42, Gabriel Martinelli mengirim umpan terobosan matang yang sukses diselesaikan Gabriel Jesus untuk membawa Arsenal unggul 1-0. The Gunners langsung memperbesar keunggulan pada awal babak kedua. Tepat di menit ke-48, Kai Havertz menyambut sepak pojok dengan sundulan yang mengarah kepada Noni Madueke.

Winger Inggris itu tanpa kesulitan menuntaskan peluang menjadi gol dan mengubah skor menjadi 2-0. Setelah unggul dua gol, tempo pertandingan menurun. Arsenal terlihat nyaman mengendalikan permainan, sementara Crystal Palace kesulitan menciptakan tekanan berarti. Tuan rumah baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-89.

Jean-Philippe Mateta mencetak gol lewat sundulan yang gagal dijangkau Kepa Arrizabalaga. Namun, gol tersebut tidak cukup mengubah hasil akhir. Arsenal tetap mempertahankan keunggulan 2-1 hingga peluit panjang berbunyi. Kemenangan ini sekaligus menjadi penutup sempurna bagi Arsenal sebelum final Liga Champions 2025/26 lawan Paris Saint-Germain





