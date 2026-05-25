Arsenal tutup musim dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace, menegaskan dominasinya

Mikel Arteta memimpin Arsenal meraih kemenangan tipis 2-1 melawan Crystal Palace di Selhurst Park, mengamankan gelar juara Liga Premier 2025/2026 dan menegaskan superioritas tim musim ini.

Di Selhurst Park pada Minggu 24 Mei 2026 skuad asuhan Mikel Arteta menutup musim Liga Premier dengan kemenangan tipis 2-1 atas Crystal Palace , sekaligus menegaskan dominasi mereka sebagai tim terkuat di Inggris musim ini.

Meskipun gelar juara sudah dipastikan beberapa minggu sebelumnya, Arsenal tetap menampilkan intensitas tinggi sejak peluit pertama. Penyerang Brasil Gabriel Jesus menjadi ancaman utama sejak tiga menit pertama, tembakannya meleset menyentuh tiang gawang dan menegangkan suporter tuan rumah. Pada menit ke sebelas Jesus kembali mendekati gawang, namun kiper Dean Henderson berhasil menahan dengan refleks cepat.

Crystal Palace sempat menimbulkan ancaman lewat sundulan Daniel Munoz pada menit ke empat belas, namun kiper asal Spanyol Kepa Arrizabalaga melakukan penyelamatan krusial yang mengamankan kedudukan Arsenal. Sepanjang babak pertama lini tengah Arsenal menguasai bola berkat kerja sinergi Martin Zubimendi dan Lewis Skelly yang membuat alur permainan menjadi lebih cair. Pertahanan Palace yang rapat kadang membuat Arsenal harus menunggu peluang yang tepat.

Akhirnya pada menit ke empat puluh dua Gabriel Martinelli mengirimkan umpan terobosan yang langsung dimanfaatkan oleh Gabriel Jesus, mencetak gol pertama untuk The Gunners. Gol tersebut memberi energi tambahan pada Arsenal menjelang jeda. Setelah pertandingan kembali berjalan tiga menit, Noni Madueke menambah keunggulan tim tamu. Dari tendangan sudut, Kai Havertz memenangkan duel udara dan mengirim bola ke arah Madueke yang dengan mudah menegaskan gol kedua Arsenal dari jarak dekat.

Dengan keunggulan dua gol, Arsenal menurunkan tempo, mengontrol penguasaan bola dan menunggu Palace mencari celah. Pada menit kedelapan puluh sembilan Jean Philippe Mateta berhasil menyamakan kedudukan lewat sundulan, namun bola tersebut meleset dari jangkauan Kepa Arrizabalaga, membuat harapan Palace sirna di menit akhir. Kemenangan ini menutup kampanye Arsenal dengan rekor impresif, menandai penampilan luar biasa Mikel Arteta sejak mengambil alih kemudi tim pada musim 2023.

Keberhasilan meraih gelar juara pertama dalam 22 tahun menegaskan bahwa filosofi menyerang dan pembinaan pemain muda yang diterapkan Arteta telah membuahkan hasil. Arsenal kini menatap kompetisi Eropa dengan keyakinan tinggi, sementara Crystal Palace harus mengevaluasi strategi mereka untuk mengakhiri musim dengan posisi yang lebih baik. Penampilan menonjol Gabriel Jesus, Martinelli, dan Madueke menjadi sorotan utama, serta kontribusi penting Kepa Arrizabalaga yang menyelamatkan gawang pada beberapa momen krusial.

Di samping drama di lapangan, keberhasilan Arsenal juga menjadi inspirasi bagi klub-klub lain di Inggris yang berusaha meniru model pembangunan berkelanjutan dan ketahanan mental dalam persaingan ketat Liga Premier





