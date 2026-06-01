Arsenal Tetap Optimis Usai Gagal di Final Liga Champions, Fokus pada Musim Depan

Setelah kalah adu penalti melawan PSG di final Liga Champions, Arsenal tetap berkobar. Declan Rice, Mikel Arteta, dan pemain muda menegaskan proyek klub masih berkembang, sambil merayakan gelar Premier League pertama sejak 2004 dan menatap tantangan baru di 2026/2027.

Arsenal kembali menjadi perbincangan utama meski harus menelan kekecewaan setelah tersingkir di final Liga Champions 2025/2026. Pada pertandingan puncak yang digelar di Budapest, sang Raksasa Merah menyerah pada adu penalti melawan Paris Saint‑Germain.

Gabriel Magalhães, bek asal Brasil, gagal mengeksekusi tendangan penalti penentu, sehingga harapan Arsenal untuk meraih trofi Eropa pertama dalam sejarah klub terpaksa tertunda. Meski demikian, semangat para pemain tidak surut. Gelandang andalan Declan Rice, yang juga mengangkat trofi Premier League pada 25 Mei 2026 setelah kemenangan melawan Crystal Palace, menegaskan bahwa proyek yang dibangun oleh manajer Mikel Arteta masih dalam fase pertumbuhan.

"Tidak ada alasan bagi kami untuk berhenti di sini. Musim depan kami akan menjadi lebih kuat dan siap bersaing lagi," ujar Rice dalam sebuah wawancara pasca‑parade juara di London Utara. Ia juga menyoroti antusiasme suporter yang memadati jalan‑jalan kota, memberikan kebahagiaan luar biasa bagi para pemain. Pesan manajer Mikel Arteta kepada skuad setelah kekalahan pun menambah motivasi.

Arteta meminta seluruh pemain menegakkan kepala, tetap bangga atas pencapaian musim ini, dan percaya bahwa kegagalan di final dapat menjadi bahan bakar tambahan.

"Dia mengatakan bahwa dia mencintai kami semua dan meminta kami tetap percaya diri. Sulit menemukan kata‑kata setelah kalah, tetapi ia tetap menjadi panutan dan sumber kekuatan," kata Rice. Gelandang muda Myles Lewis‑Skelly, yang berusia 19 tahun, juga menyampaikan optimisme serupa. Ia mengakui rasa kecewa karena tidak menyelesaikan musim dengan trofi Liga Champions, namun menegaskan bahwa Arsenal sedang memasuki era baru yang menjanjikan.

"Ketika Anda begitu dekat dengan sebuah mimpi, tentu ada rasa kecewa. Tetapi seperti yang dikatakan Mikel, ini akan menjadi bahan bakar tambahan bagi kami," ucapnya. Parade juara Premier League digelar meriah dengan empat bus terbuka melintasi delapan kilometer di London Utara, menarik ratusan ribu suporter. Dalam kesempatan itu, Arteta menyampaikan terima kasih kepada para pendukung yang setia, menyatakan bahwa momen tersebut adalah milik mereka juga.

"Atas nama seluruh tim, apa yang kami lihat hari ini sungguh luar biasa. Kalian yang menciptakan momen ini," ujar Arteta. Di sisi lain, Gabriel Magalhães meski menjadi sorotan negatif karena kegagalan penalti, tetap mendapat dukungan dari rekan‑rekannya. Ia masuk dalam Tim Terbaik Liga Champions versi UEFA bersama Rice dan kiper David Raya.

Melalui media sosial, Gabriel menulis, "Rasanya menyakitkan, tetapi saya bangga dengan tim ini dan semua yang telah kami capai. Terima kasih kepada para suporter atas dukungan luar biasa. Sampai jumpa musim depan.

" Kompetisi domestik telah menghasilkan gelar pertama sejak 2004, dan para talenta muda seperti Max Dowman (16 tahun) dianggap sebagai bintang masa depan klub. Dengan fondasi yang kuat dan dukungan massa, Arsenal menatap musim 2026/2027 dengan keyakinan untuk kembali menantang trofi Eropa dan memperluas dominasinya di panggung internasional





