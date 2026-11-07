Arsenal Takluk Hull City 1-0 via Gol Ødegaard di Akhir Waktu

Martin Ødegaard mencetak gol kemenangan 1-0 untuk Arsenal atas Hull City di Liga Inggris, memastikan posisi puncak klasemen sebelum jeda internasional.

Arsenal berhasil meraih tiga poin penting dalam laga Liga Primer yang berlangsung pada Sabtu di Emirates Stadium. Tim yang dipimpin Mikel Arteta akhirnya mengalahkan Hull City dengan skor akhir 1-0 berkat gol tunggal Martin Ødegaard. Kemenangan ini diraih dengan sangat sulit karena The Gunners kesulitan menerobos pertahanan rapat lawan hingga menit-menit akhir pertandingan.

Mekanisme Gol Kemenangan Martin Ødegaard

Kebuntuan skor akhirnya pecah saat pertandingan menyisakan waktu 15 menit. Awalnya, tembakan Noni Madueke berhasil ditepis secara gemilang oleh kiper Hull City, Konstantinos Tzolakis. Namun, upaya penyelamatan tersebut justru berujung pada gol, di mana Ødegaard menyambar bola muntah hasil pantulan dari tendangan lawan.

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Tendangan pemain asal Norwegia tersebut sedikit dibantu oleh faktor keberuntungan. Bola mengalami perubahan arah yang signifikan setelah mengenai tubuh salah satu pemain bertahan Hull City, sehingga kiper Tzolakis tidak mampu menghalau upaya penalti tersebut. Gol ini membawa Arsenal unggul 1-0 dan memastikan mereka tidak kebobolan lebih lanjut.

Kendalan Ofensif Arsenal dan Peran Mikel Arteta

Selama pertandingan berlangsung, Arsenal mengalami kesulitan besar dalam menciptakan peluang gol yang jelas. Tim asuhan Mikel Arteta memang sedikit lebih unggul dalam penguasaan bola, namun mereka gagal menunjukkan ketajaman di kotak penalti lawan. Kai Havertz menjadi salah satu pemain yang paling menonjol dalam upaya ofensif ini.

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Menjelang waktu istirahat, Havertz sempat berharap wasit turun tangan setelah ia terlihat jelas ditahan di dalam kotak penalti. Namun, evaluasi ulang melalui VAR memastikan bahwa pemain asal Jerman tersebut berada dalam posisi offside pada momen kontak tersebut. Keputusan ini menyebabkan Arsenal kehilangan kesempatan mendapatkan penalti yang bisa mengubah arah pertandingan lebih awal.

Setelah jeda waktu istirahat, pola permainan Arsenal tetap belum menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam hal efektivitas serangan. Hull City berusaha keras untuk menjaga kestabilan pertahanan mereka, sehingga Emirates Stadium menjadi tempat yang menegangkan dengan sedikit ancaman ke gawang masing-masing tim. Kesulitan Arsenal dalam menyelesaikan serangan terlihat sangat nyata sepanjang babak kedua.

Respon Hull City dan Dampak bagi Klasemen Liga

Di babak kedua, Hull City menolak untuk pasif dan berusaha melancarkan serangan balik meski berada di belakang skor. Upaya lawan ini justru membuka ruang bagi Arsenal untuk memanfaatkan peluang konter, terutama di menit-menit akhir pertandingan. Noni Madueke memiliki peluang terbaik untuk memperketat skor setelah menerima umpan tumpan yang sangat apik dari Mikel Merino.

Walaupun mantan pemain PSV Eindhoven tersebut memiliki kesempatan emas untuk mencetak gol, ia gagal memanfaatkan peluang tersebut dengan baik. Kegagalan Madueke tidak menjadi masalah besar bagi Arsenal karena permainan mereka mulai lebih terkendali setelahnya. Hull City terlihat semakin kehilangan formasi pertahanan di menit-menit akhir, meninggalkan banyak ruang kosong yang berbahaya.

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Kemenangan 1-0 ini membawa Arsenal kembali ke puncak klasemen Liga Inggris. The Gunners memasuki masa jeda internasional dengan perasaan positif dan momentum yang baik. Hasil ini membuktikan ketahanan mental tim Mikel Arteta dalam menghadapi perlawanan sengit dari Hull City yang dikenal sulit ditembus.