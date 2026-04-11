Arsenal Takluk di Kandang Sendiri, Bournemouth Curi Kemenangan 2-1

Arsenal harus mengakui keunggulan Bournemouth dalam laga pekan ke-32 Liga Inggris di Stadion Emirates. Bournemouth berhasil mencuri kemenangan tandang dengan skor 2-1, sementara Arsenal harus menerima kekalahan di kandang sendiri meskipun masih memimpin klasemen.

Jakarta (ANTARA) - Arsenal mengalami kekalahan dengan skor 1-2 ketika bertanding di kandang sendiri melawan Bournemouth pada pekan ke-32 Liga Inggris yang berlangsung di Stadion Emirates , London, Sabtu. Pertandingan ini menjadi ujian berat bagi The Gunners, julukan Arsenal , yang harus mengakui keunggulan tim tamu. Bournemouth berhasil mencuri poin penuh berkat penampilan apik Eli Junior Kroupi dan Alex Scott , yang masing-masing mencetak gol penting untuk kemenangan timnya.

Arsenal, meskipun tampil menekan sepanjang pertandingan, hanya mampu membalas satu gol melalui tendangan penalti yang dieksekusi dengan sempurna oleh Viktor Gyokeres. Kekalahan ini tentu saja menjadi tamparan bagi ambisi Arsenal untuk terus mempertahankan posisi puncak klasemen. Meskipun demikian, hasil ini tidak terlalu menggoyahkan posisi mereka di puncak klasemen sementara. Arsenal masih kokoh di peringkat pertama dengan koleksi 70 poin dari 32 pertandingan yang telah dilakoni. Keunggulan mereka atas pesaing terdekat, Manchester City, masih terpaut sembilan poin. Namun, kekalahan ini menjadi pengingat bahwa persaingan di Liga Inggris sangat ketat dan setiap tim memiliki potensi untuk memberikan kejutan. Kemenangan ini juga memberikan dampak positif bagi Bournemouth. Mereka berhasil naik ke peringkat sembilan klasemen sementara dengan mengumpulkan 45 poin dari 32 pertandingan. Posisi mereka semakin mendekati zona Eropa, hanya berjarak satu poin dari tim-tim yang berada di zona tersebut. Pertandingan ini sendiri berjalan dengan tempo tinggi sejak awal. Bournemouth berhasil unggul terlebih dahulu pada menit ke-17 melalui gol yang dicetak oleh Eli Junior Kroupi. Gol ini lahir dari sebuah skema serangan cepat yang berhasil mengecoh lini pertahanan Arsenal. Arsenal berusaha keras untuk menyamakan kedudukan, dan beberapa peluang emas berhasil mereka ciptakan. Kai Havertz nyaris mencetak gol, namun usahanya masih bisa digagalkan oleh kiper Bournemouth, Djordje Petrovic. Tekanan terus menerus yang dilancarkan Arsenal akhirnya membuahkan hasil. Mereka mendapatkan hadiah penalti setelah pemain bertahan Bournemouth, Ryan Christie, melakukan pelanggaran di kotak penalti. Viktor Gyokeres, yang ditunjuk sebagai algojo, berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Tendangan penaltinya tidak mampu dihentikan oleh Petrovic, sehingga skor berubah menjadi 1-1 pada menit ke-35. Babak kedua pertandingan menyajikan jual beli serangan yang lebih sengit. Arsenal tampil lebih dominan dan terus menggempur lini pertahanan Bournemouth. Viktor Gyokeres bahkan sempat mencetak gol kedua, namun gol tersebut dianulir oleh wasit karena offside. Bournemouth, meskipun terus mendapatkan tekanan, tidak patah semangat. Mereka mampu memanfaatkan peluang yang ada. Pada menit ke-74, sebuah umpan matang dari Evanilson berhasil dikonversi menjadi gol oleh Alex Scott. Gol ini membuat Bournemouth kembali unggul dengan skor 2-1. Di sisa waktu pertandingan, Arsenal terus berusaha untuk menyamakan kedudukan. Mereka menciptakan beberapa peluang emas, termasuk sundulan dari Gyokeres yang sayangnya hanya menyamping dari gawang Bournemouth. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-1 untuk kemenangan Bournemouth tetap bertahan. Hasil ini menjadi bukti bahwa sepak bola selalu menyajikan kejutan dan tidak ada tim yang bisa meremehkan lawannya





Arsenal Takluk 1-2 di Kandang Sendiri dari BournemouthArsenal harus mengakui keunggulan Bournemouth dengan skor 1-2 pada pekan ke-32 Liga Inggris di Stadion Emirates. Gol dari Eli Junior Kroupi dan Alex Scott memastikan kemenangan Bournemouth, sementara Arsenal hanya mampu membalas lewat penalti Viktor Gyokeres. Meski kalah, Arsenal masih memimpin klasemen, sedangkan Bournemouth naik ke peringkat sembilan.

