Arsenal Tak Leli walaupun Laga tak Optimal

Arsenal tidak tampil dalam performa terbaik sepanjang pertandingan tersebut. Namun mereka tetap mampu menyelesaikan laga dengan hasil maksimal. Sebuah gol kemenangan tercipta lewat Leandro Trossard saat pertengahannya pertandingan. Keputusan VAR di masa tambahan waktu menjaga keunggulan mereka. Arsenal juga melakukan sejumlah perubahan taktik.

Gol tersebut menjadi yang pertama baginya setelah penantian panjang. Di sisi lain, VAR memainkan peran penting dalam menjaga keunggulan Arsenal. Keputusan di masa tambahan waktu menggagalkan gol penyeimbang West Ham. Dengan hasil ini, Arsenal kini unggul lima poin dari Manchester City di puncak klasemen.

Mereka hanya tinggal selangkah lagi untuk memastikan gelar juara. Pemain Arsenal, Leandro Trossard, merayakan gol dalam pertandingan Premier League melawan West Ham, Minggu (10/5/2026) malam WIB. Arsenal langsung menunjukkan dominasi melalui sisi kiri sejak awal pertandingan. Kombinasi Leandro Trossard dan Riccardo Calafiori menjadi ancaman utama.

Pergerakan Calafiori yang sering masuk ke dalam menciptakan keunggulan jumlah pemain. Hal ini membuat pertahanan West Ham kesulitan menjaga keseimbangan. Beberapa peluang tercipta dari area tersebut, meski belum berbuah gol. Dominasi ini menunjukkan strategi Arsenal berjalan efektif sejak awal laga.

Mikel Arteta melakukan penyesuaian cepat setelah Ben White mengalami cedera di babak pertama. Arsenal kembali melakukan sejumlah perubahan taktik sepanjang pertandingan. Arteta terlihat terus mencari formula terbaik setelah kehilangan White. Pergantian pemain dilakukan, termasuk keputusan menarik saat Zubimendi yang baru masuk kembali ditarik keluar.

Hal ini menunjukkan fleksibilitas sekaligus tekanan dalam pertandingan. Pemain Arsenal merayakan gol dalam pertandingan Premier League melawan West Ham United, Minggu (10/5/2026) malam WIB. Arsenal menjalani pertandingan dengan tekanan tinggi sepanjang laga. Kedua tim sama-sama berhati-hati dalam mengambil risiko.

Seiring waktu berjalan, Arsenal mulai terlihat gugup dan lebih sering bertahan. Mereka bahkan beberapa kali memberikan pelanggaran yang tidak perlu. Arsenal mendapat keuntungan besar dari keputusan VAR di masa tambahan waktu. Gol West Ham dianulir setelah peninjauan panjang.

Situasi tersebut memicu reacción keras dari pemain dan pendukung tuan rumah. Namun keputusan akhirnya tetap berpihak pada Arsenal. Arsenal kini berada di posisi yang sangat kuat dalam perburuan gelar. Mereka unggul lima poin atas Manchester City dengan beberapa laga tersisa.

Meski belum sepenuhnya aman, peluang mereka semakin besar. Konsistensi menjadi faktor utama yang membawa mereka sejauh ini. Jika mampu menjaga performa, Arsenal hanya tinggal menunggu waktu untuk menjadi juara. Musim ini bisa menjadi penutup penantian panjang mereka





