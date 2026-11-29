Arsial bertahan di puncak klasemen Liga Inggris setelah berbagi poin dengan Manchester City. Skor 2-2 dicatat di Emirates Stadium pada 29 November 2026. Kedua tim menampilkan performa sengit dalam pertandingan pekan ke-12 musim 2026/2027.

Arsial berhasil menahan imbang Manchester City dengan skor akhir 2-2 dalam pertandingan krusial Liga Inggris musim 2026/2027. laga ini berlangsung di Emirates Stadium pada Minggu, 29 November 2026, dan menjadi sorotan utama pekan ke-12 kompetisi. Kedua tim raksasa London dan Manchester ini saling berhadapan dengan semangat tinggi untuk memperebutkan peringkat atas klasemen.

Mekanisme Pertandingan yang Saling Balas

Arsenal langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga, menciptakan peluang lebih awal melalui Kai Havertz. Namun, gol pertama tuan rumah pada menit ke-10 tersebut dianulir oleh wasit. Arsenal kembali mendapatkan peluang emas pada menit ke-20 ketika Noni Madueke menembak, namun tembakan tersebut berhasil diblokir oleh kiper Manchester City, Gianluigi Donnarumma. Kiper asal Italia ini juga berhasil menggagalkan upaya Jurrien Timber dari jarak dekat dalam babak pertama.

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Di sisi lain, Manchester City justru berhasil membukukan keunggulan pada menit ke-34. Erling Haaland mencetak gol melalui tembakan kaki kanan yang akurat dari dalam kotak penalti. Bola tersebut datang sebagai hasil umpan tepat dari Josko Gvardiol. Arsenal merespons cepat enam menit kemudian dengan menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Kai Havertz kembali menjadi pahlawan dengan melakukan sundulan jarak dekat setelah memanfaatkan bola hasil sundulan Mikel Merino.

Posisi Stakeholder dan Reaksi Pelatih

Mikel Arteta, pelatih Arsenal, memilih untuk meningkatkan intensitas serangan di babak kedua setelah timnya tertinggal. Manajer asal Spanyol tersebut memasukkan Viktor Gyokeres dan Eberechi Eze untuk menambah daya gedor lini depan The Gunners. Gyokeres bahkan hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-63 melalui sundulan, namun refleks sigap Gianluigi Donnarumma masih sukses menepis bola tersebut. Tekanan Arsenal tidak pernah padam meskipun skor masih berada di bawah.

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Manchester City kembali mengambil alih keunggulan baru tiga menit setelah jeda istirahat babak kedua. Enzo Fernandez mencetak gol lewat tembakan kaki kanan yang kuat setelah menerima umpan dari Ayyoub Bouaddi di sisi kanan pertahanan Arsenal. Skor menjadi 1-2 untuk The Citizens. Manchester City kemudian mencoba mempertahankan keunggulan dengan menurunkan tempo permainan dan memperkuat lini pertahanan untuk mengamankan hasil.

Dampak Nyata dan Skuad yang Bermain

Strategi pertahanan Manchester City akhirnya terkikis pada menit ke-83. Jurrien Timber berhasil menyambar bola hasil sepak pojok untuk membawa Arsenal menyamakan skor menjadi 2-2. Gol tersebut sempat menimbulkan perdebatan kecil namun setelah peninjauan, wasit memutuskan tidak ada pelanggaran sehingga gol tetap disahkan. Hal ini menunjukkan ketegangan dan pentingnya presisi setiap sentuhan bola di area penalti.

Dalam hal susunan pemain, Arsenal menghadirkan formasi 4-2-3-1 dengan David Raya di gawang. Barisan pertahanan terdiri dari Jurrien Timber, Ezri Konsa, Gabriel Magalhaes, dan Riccardo Calafiori yang digantikan oleh Piero Hincapie di menit ke-46. Lini tengah diperkuat oleh Bruno Guimaraes dan Mikel Merino, sementara lini serang diisi oleh Noni Madueke, Martin Odegaard, dan Christos Tzolis dengan substitutions masuk Viktor Gyokeres, Eberechi Eze, dan Max Dowman di babak kedua.

Manchester City juga bermain dengan formasi 4-2-3-1 yang dipagari Gianluigi Donnarumma. Pertahanan City terdiri dari Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guehi, dan Josko Gvardiol. Penguasaan bola dijaga oleh Elliot Anderson dan Ayyoub Bouaddi, dengan serangan dipimpin oleh Erling Haaland. Perubahan taktik terjadi ketika Iliman Ndiaye, Enzo Fernandez, dan Jeremy Doku digantikan oleh Mateo Kovacic, Nico O'Reilly, dan Phil Foden di babak kedua untuk menjaga konsistensi permainan.

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Hasil Akhir dan Peringkat Klasemen

Kedua tim berusaha mencari gol kemenangan pada sisa pertandingan, namun upaya mereka terhenti oleh pertahanan yang solid dan refleks kiper yang prima. Tidak ada gol tambahan hingga peluit panjang dibunyikan. Arsenal dan Manchester City pun harus puas berbagi poin satu sama lain dalam laga yang sengit dan penuh drama.

Hasil ini membuat Arsenal tetap nyaman di puncak klasemen Liga Inggris dengan mengumpulkan 29 poin. Sementara itu, Manchester City gagal memangkas jarak di posisi kedua karena hanya mencatatkan 23 poin. Kesempatan untuk mengejar ketertinggalan skor masih terbuka lebar bagi kedua tim di sisa jadwal pertandingan Liga Inggris musim 2026/2027 yang akan datang.