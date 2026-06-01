Arsenal Siap Kembali untuk Meraih Lebih Banyak Lagi

Gelandang Inggris, Declan Rice , berjalan melewati trofi setelah Arsenal kalah dari Paris Saint-Germain pada final Liga Champions , di Puskas Arena, Minggu (31/5/2026) dini hari WIB.

Arsenal baru saja merayakan gelar Premier League pertama mereka dalam 22 tahun. Perayaan berlangsung meriah di jalanan London Utara dengan dihadiri ratusan ribu pendukung. Kegembiraan tersebut datang kurang dari 24 jam setelah Arsenal kalah dari PSG melalui adu penalti di final Liga Champions. Hasil itu menggagalkan ambisi tim asuhan Mikel Arteta meraih gelar ganda.

Meski kecewa dengan hasil di Budapest, para pemain Arsenal tetap mendapat sambutan luar biasa dari suporter. Mereka menggunakan momen parade juara untuk menegaskan tekad kembali bersaing musim depan. Declan Rice, pemain Arsenal, menyampaikan pesan optimistis terkait masa depan Arsenal. Ia menegaskan timnya belum puas hanya dengan satu trofi.

'Saya mencintai tim ini dan saya mencintai manajer kami. Melihat kebahagiaan yang bisa kami berikan kepada begitu banyak orang benar-benar luar biasa,' ujar Declan Rice.

'Tetapi musim depan kami akan kembali untuk meraih lebih banyak lagi. Kalian mendengarnya langsung dari saya sekarang. Bersiaplah atau kalian akan tertinggal,' tegas Rice. Pemain muda Arsenal, Myles Lewis-Skelly, juga mengungkapkan kebanggaannya terhadap pencapaian tim sepanjang musim.

Menurutnya, perjalanan menuju gelar Premier League tidak pernah mudah. Lewis-Skelly menilai seluruh elemen klub berperan besar dalam kesuksesan tersebut. Ia juga mengakui kegagalan di final Liga Champions masih menyisakan rasa kecewa.

'Pertama-tama saya sangat bangga kepada para pemain. Saya juga bangga kepada seluruh organisasi klub yang membantu kami mencapai titik ini karena musim ini tidak mudah,' kata Lewis-Skelly.

'Tetapi sekarang musim telah berakhir dan kami adalah juara Inggris. Tentu mengecewakan ketika Anda begitu dekat dengan sebuah impian, tetapi seperti yang dikatakan Mikel, pengalaman itu akan menjadi bahan bakar tambahan bagi kami,' lanjutnya. Meski gagal mengangkat trofi Liga Champions, Lewis-Skelly melihat banyak hal positif yang bisa dibawa Arsenal ke musim berikutnya. Ia merasa tim ini sedang memasuki periode yang menjanjikan.

Pemain berusia 19 tahun itu juga menyoroti hubungan erat antarpemain yang menjadi kekuatan utama Arsenal. Kebersamaan tersebut diyakini akan membantu tim meraih target lebih besar.

'Dua pekan terakhir benar-benar luar biasa. Berbagi momen bersama tim dan orang-orang yang sangat Anda sayangi, yang berjuang bersama Anda setiap hari, adalah sesuatu yang istimewa,' tutur Lewis-Skelly.

'Bagi saya masa depan sangat cerah. Saya merasa ini adalah awal dari era baru dan kami siap pergi untuk mewujudkan mimpi-mimpi kami. Terima kasih kepada para suporter, dan kami belum selesai,' pungkas Lewis-Skelly





