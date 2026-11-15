Arsenal Seri 1-1 Melawan London City Lionesses di Liga Super Wanita

Frida Maanum dan Isobel Goodwin mencetak gol. Mary Earps buat delapan penyelamatan vital. Arsenal masih mencari kemenangan di Emirates.

Arsenal masih harus menunggu kemenangan pertama mereka di Emirates dalam musim Liga Super Wanita (WSL) ini setelah hasil seri 1-1 melawan London City Lionesses. Pertandingan tersebut berakhir tanpa pemenang meskipun tuan rumah berhasil unggul lebih dulu melalui gol Frida Maanum di babak pertama. Hasil ini memperpanjang catatan tidak terkalahkan di kandang yang telah mencapai dua puluh empat pertandingan.

Rincian Gol Awal dan Penyetaraan Cepat

Frida Maanum mencetak gol pembuka untuk Arsenal tepat di menit ke-10 dengan menyambar umpan tarik dari Alessia Russo dalam rangkaian serangan yang apik. Keunggulan Arsenal tersebut hanya bertahan sekitar enam puluh detik sebelum Isobel Goodwin menyamakan kedudukan untuk London City Lionesses. Gol penyetaraan tersebut terjadi setelah Leah Williamson gagal mengikuti pergerakan Goodwin yang kemudian melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang.

Also read Review Novel Rara Mendut: Perjuangan Perempuan Melawan Kekuasaan

Kedua kiper tim gagal kebobolan lagi sepanjang sisa pertandingan meskipun Arsenal terus menekan untuk mencari gol kemenangan. Maanum sendiri telah mencetak gol dalam laga kedua berturut-turut setelah ia juga menjebol gawang Barcelona dalam hasil imbang 1-1 di Liga Champions pada hari Kamis. Kesegaran attacking Arsenal terlihat jelas namun gagal mengubah peluang menjadi tiga poin penuh di tanah sendiri.

Pertahanan Kokoh dan Rekor Penyelamatan Mary Earps

Penampilan gemilang Mary Earps menjadi pembeda utama dalam pertandingan ini. Earps mencatatkan delapan penyelamatan yang merupakan jumlah terbanyak yang ia catatkan dalam satu laga WSL sejak tahun 2017. Musim ini, hanya Phallon Tullis-Joyce yang kini bertahan di Manchester United yang berhasil mencatatkan lebih banyak penyelamatan dalam satu pertandingan liga dibandingkan rekornya.

Advertisement

Di babak pertama, Earps berhasil menggagalkan dua peluang berbahaya milik Lisa Baum. Sementara itu di sisi lain gawang, Misa Rodriguez juga melakukan tugasnya dengan menghalau upaya serangan dari Alexia Putellas. Tekanan dari kedua sisi terjadi sepanjang laga tanpa ada tim yang mampu menembus pertahanan yang solid di menit-menit akhir.

Dampak Hasil Terhadap Klasemen dan Harapan Eropa

Hasil imbang ini menjadi pukulan bagi harapan Arsenal untuk finis di zona Liga Champions. Saat ini Arsenal berada di posisi keenam klasemen dengan total poin empat belas. Mereka tertinggal enam poin dari London City Lionesses yang berada di urutan ketiga klasemen sementara. Tim asuhan Renee Slegers kini harus segera mengubah pola hasil imbang menjadi kemenangan di laga berikutnya.

Pertandingan berikutnya akan mempertemukan Arsenal melawan Lyon dalam kompetisi Eropa. Sarina Wiegman menyaksikan pertandingan ini dari tribun yang mengingatkan sang pelatih kepala Inggris akan kemampuan kiper yang masih dimiliki oleh Earps setelah kepergiannya dari tim nasional Inggris. Kehadiran Earps di lini pertahanan London City memberikan tantangan serius bagi para penyerang lawan.

Harapan Mary Earps Menjadi Kiper Utama London City

Setelah menggantikan Elene Lete di bawah mistar gawang, Mary Earps kini telah tampil sebagai starter dalam tiga pertandingan untuk London City. Ia berharap penampilanTonight ini dapat memastikan posisinya sebagai kiper utama tim di sisa musim ini. Pengalaman internasionalnya terbukti sangat berharga dalam menjaga gawang tetap aman dari serangan lawan.

Advertisement

Earps mengatakan kepada Sky Sports bahwa pertandingan tersebut sangat melelahkan namun ia merasa senang bisa mendapatkan satu poin penting di laga tandang. Ia menyatakan bahwa semua pemain mengerahkan segalanya dan ia suka bertahan di tengah tekanan yang berat. Hari ini adalah pertandingan yang sulit bagi kedua tim dan menurutnya mereka bekerja dengan sangat baik untuk mencapai hasil seri.

Dari sudut pandang peluang yang ada, kedua tim sama-sama memiliki kesempatan untuk menang jika momen krusial tadi bisa dieksekusi dengan sempurna. Hasil imbang kelima beruntun di kandang Arsenal menunjukkan konsistensi pertahanan namun juga kelemahan dalam mengubah peluang menjadi gol. London City Lionesses kini memiliki momentum positif dengan poin yang mereka kumpulkan di Emirates.