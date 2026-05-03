Arsenal Semakin Dekat dengan Gelar Juara Liga Inggris Setelah Kalahkan Fulham

Kemenangan 3-0 atas Fulham membuat Arsenal unggul enam poin di puncak klasemen Liga Inggris, dengan Viktor Gyokeres tampil gemilang dan analis sepak bola memprediksi The Gunners akan menjadi juara.

Arsenal semakin mendekat dengan gelar juara Liga Inggris musim ini setelah meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Fulham di Emirates Stadium pada Sabtu (2/5/2026) malam WIB.

Kemenangan ini menempatkan The Gunners unggul enam poin di puncak klasemen, membuka peluang yang sangat lebar untuk mengakhiri penantian panjang suporter mereka akan trofi liga. Penyerang andalan Arsenal, Viktor Gyokeres, tampil gemilang dalam pertandingan tersebut dengan mencetak dua gol dan memberikan dua assist, menjadi motor serangan yang tak terbendung bagi tim asuhan Mikel Arteta.

Dukungan positif datang dari para analis sepak bola terkemuka Inggris, Paul Merson dan Jamie Redknapp, yang sepakat bahwa Arsenal berada di jalur yang tepat untuk mengamankan gelar juara, bahkan mengungguli pesaing terdekat mereka, Manchester City. Kemenangan atas Fulham tidak hanya mempertegas dominasi Arsenal di puncak klasemen, tetapi juga memberikan tekanan tambahan bagi Manchester City. City masih memiliki dua pertandingan tunda, dimulai dengan laga tandang yang sulit melawan Everton.

Selain itu, tim asuhan Pep Guardiola juga harus menghadapi jadwal yang padat, termasuk pertandingan melawan Bournemouth dan komitmen penting di final Piala FA. Situasi ini, menurut Paul Merson, bisa menjadi keuntungan besar bagi Arsenal. Ia menilai City akan terus berada dalam posisi mengejar hingga akhir musim, dan tekanan bermain dalam posisi tertinggal dapat berdampak negatif secara mental dan fisik. Merson menambahkan bahwa kecuali City mampu meraih kemenangan besar yang signifikan dalam hal selisih gol, posisi Arsenal akan tetap sulit digoyahkan.

Sementara itu, Jamie Redknapp menyoroti pertandingan tandang ke markas West Ham sebagai potensi batu sandungan bagi Arsenal, namun ia juga melihat pertandingan kandang melawan Burnley pada 18 Mei sebagai momen penentu. Redknapp percaya bahwa Arsenal memiliki peluang besar untuk meningkatkan selisih gol dalam laga tersebut, mengingat Burnley sudah dipastikan terdegradasi. Ia bahkan menyatakan bahwa jika Arsenal mampu memenangkan seluruh sisa pertandingan, peluang mereka menjadi juara akan sangat besar, bahkan jika City juga meraih hasil sempurna.

Performa gemilang Viktor Gyokeres menjadi kunci dalam kemenangan Arsenal atas Fulham. Selain mencetak dua gol dan memberikan dua assist, kehadirannya di lapangan memberikan energi tambahan bagi tim dalam menjaga konsistensi hingga akhir musim. Jika performa ini terus berlanjut, Gyokeres berpotensi menjadi sosok kunci yang menentukan keberhasilan Arsenal meraih gelar juara.

Selain Gyokeres, Bukayo Saka juga tampil gemilang dengan mencetak satu gol dan satu assist sebelum ditarik keluar pada babak pertama sebagai langkah antisipasi menjelang leg kedua semifinal Liga Champions melawan Atletico Madrid. Arteta menunjukkan kecerdasan taktisnya dengan merotasi pemain untuk menjaga kebugaran dan fokus tim dalam menghadapi dua kompetisi penting sekaligus.

Arsenal kini berada dalam momentum yang sangat baik, dan dengan dukungan penuh dari para pemain dan suporter, mereka semakin yakin untuk meraih gelar juara Liga Inggris yang telah lama dinantikan. Sejarah mencatat bahwa Arsenal pernah meraih gelar juara Liga Primer Inggris pada musim 2004-2005 tanpa menelan satu kekalahan pun, sebuah pencapaian yang hingga kini belum bisa diulangi oleh tim lain. Keberhasilan musim ini akan menjadi bukti bahwa Arsenal kembali menjadi kekuatan dominan di sepak bola Inggris





