Arsenal Raih Kemenangan Meyakinkan atas Fulham, Gyokeres Bersinar dengan Dua Gol

Arsenal berhasil mengalahkan Fulham dengan skor 3-0 dalam laga Liga Inggris. Viktor Gyokeres menjadi pahlawan dengan mencetak dua gol, sementara Bukayo Saka menambahkan satu gol lagi. Kemenangan ini memperkuat posisi Arsenal di puncak klasemen, meskipun Manchester City masih berpeluang menyalip. Selain itu, Elkan Baggott dari Timnas Indonesia merayakan promosi Ipswich Town ke Premier League musim 2026/2027. Artikel ini juga mencakup berita-berita sepak bola lainnya, termasuk hasil pertandingan PSG, Atletico Madrid, Bayern Munich, dan Napoli, serta perkembangan di Liga Indonesia dan Piala Asia U-17.

Sorotan utama laga antara Arsenal dan Fulham tertuju pada Viktor Gyokeres . Penyerang asal Swedia itu menjadi pembeda lewat dua golnya di menit 9 dan 45+4.

Sementara satu gol lainnya dicetak oleh Bukayo Saka pada menit ke-40. Sejak peluit awal dibunyikan, Arsenal langsung mengambil inisiatif serangan. Gol pembuka lahir cepat. Saka melakukan penetrasi dan mengirim umpan datar yang disambut Gyokeres di depan gawang tanpa kesalahan.

Arsenal sebenarnya sempat menambah gol lewat Riccardo Calafiori pada menit ke-29. Namun, gol itu dianulir karena posisi offside setelah menerima umpan dari Leandro Trossard. Dominasi tuan rumah akhirnya kembali berbuah hasil jelang turun minum. Kali ini giliran Gyokeres yang memberi assist kepada Saka untuk menggandakan keunggulan.

Tak berhenti di situ, Gyokeres mencatatkan gol keduanya di masa injury time babak pertama, memanfaatkan umpan silang Trossard. Memasuki babak kedua, tempo permainan sedikit menurun. Arteta mulai melakukan rotasi untuk menjaga kondisi pemain jelang laga penting melawan Atletico Madrid di semifinal Liga Champions. Kesempatan terbaik Fulham baru datang pada menit ke-72 melalui Timothy Castagne.

Namun, upaya tersebut masih mampu diamankan kiper David Raya. Hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol tambahan. Arsenal pun menutup laga dengan kemenangan meyakinkan yang semakin menguatkan ambisi mereka mengakhiri musim sebagai juara. Dengan tiga laga tersisa, Arsenal kini berada di posisi krusial.

Mereka memang unggul poin, tetapi tekanan masih ada mengingat Manchester City belum kehilangan peluang untuk menyalip. Kabar baik datang dari bek Timnas Indonesia, Elkan Baggott. Klubnya, Ipswich Town dipastikan promosi ke Premier League musim 2026/2027. Itu setelah The Blues finis sebagai juara Liga Championship.

Pencapaian ini menjadi momen istimewa bagi Elkan, yang kini memiliki kesempatan untuk bermain di level tertinggi sepak bola Inggris. Sementara itu, di lig-lig Eropa lainnya, PSG ditahan imbang Lorient 2-2 di Parc des Princes meski sempat dua kali unggul. Hasil ini jadi sorotan lini belakang Les Parisiens yang kembali lengah. Atletico Madrid on fire di babak kedua, menang 2-0 atas Valencia berkat gol pemain pengganti.

Kemenangan ini membuat posisi mereka di zona Liga Champions semakin aman. Bayern Munich nyaris dipermalukan. Bayern selamat dari kekalahan usai gol dramatis menit 90+10 saat ditahan Heidenheim 3-3 dalam laga penuh drama Bundesliga 2025/2026. Harapan Napoli untuk terus menekan Inter Milan di puncak klasemen Serie A harus menemui jalan buntu.

Bertandang ke markas Como pada Sabtu (2/5/2026), Napoli cuma imbang 1-1. Di Indonesia, PSBS Biak harus menerima kenyataan pahit setelah dipastikan terdegradasi dari kasta tertinggi kompetisi sepak bola Indonesia. Kekalahan telak 4-0 dari Persebaya Surabaya menjadi titik balik bagi klub asal Papua. Sejumlah artikel di kanal VIVA Bola masuk dalam deretan terpopuler pada Sabtu 2 Mei 2026.

Timnas U-17 Indonesia akan memulai perjalanannya di ajang Piala Asia U-17 2026 yang berlangsung di Jeddah, Arab Saudi, mulai 5-22 Mei 2026, di Grup B bersama Jepang





