Secara keseluruhan, artikel ini membahas pencapaian Arsenal menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026, strategi Mikel Arteta, pergantian kepelatihan Pep Guardiola di Manchester City, serta perkembangan baru di Chelsea dan Manchester United yang dapat memperkaya persaingan Liga Inggris.

Arsenal mengenalkan babak baru ketika kemenangan penuh kejayaan akhirnya datang setelah lebih dari dua dekade menunggu. Di antara sorotan utama musim 2025‑2026, tim Meriam London menutup kesialan panjangnya dengan merebut gelar Liga Inggris , sekaligus menunggu pertempuran final Liga Champions Eropa melawan Paris Saint‑Germain di Budapest pada malam hari.

Kejadian‑kejadian ini menandai langkah awal dominasi Arsenal di kancah sepak bola Inggris, menegaskan bahwa era baru ini akan ditempuh tanpa keputusasaan namun dengan ketahanan mental. Meskipun pencapaian pesukan di kancah Eropa tetap menunggu hasil final, kemenangan domestik sudah memastikan bahwa Arsenal menempati posisi kuasa yang dulu dipelajari menorehkan sejarah selama dua dekade di bawah Arsène Wenger, atau Manchester City di bawah Pep Guardiola. Keberhasilan ini bersandar pada strategi taktik yang disusun langsung oleh pelatih muda, Mikel Arteta.

Setelah berjuang bertahun‑tahun di bawah bayang‑bayang pemimpin besar, Arteta kini tampil sebagai manajer yang akhirnya dapat mengubah klub menjadi kekuatan tetap. Salah satu keputusan terpentingnya di akhir musim adalah memutar balik line‑up inti tim dengan memasukkan Myles Lewis‑Skelly, remaja berusia 19 tahun, di posisi gelandang tengah. Langkah ini menandai transisi Arsenal menuju gaya yang lebih ofensif dan sulit diduga, sekaligus menunjukkan bahwa Arteta bersedia mengorbankan kebiasaan lama demi hasil yang lebih baik.

Printout statistik pertandingan mengungkapkan bahwa Arsenal mencetak 71 gol sepanjang musim, angka lebih rendah daripada musim sebelumnya, namun tetap cukup kuat untuk menjorok di puncak tabel. Sementara itu, Manchester City menjadi papan belakang dalam ketegangan ini. Pep Guardiola, pelatih asal Catalunya yang memimpin City sejak 2016, resmi mengumumkan penyerahan tugasnya pada akhir Juli melalui pernyataan di stadion Etihad. Pep menyimpulkan bahwa kesepakatan berakhirnya datang pada saat tepat ketika kerjanya telah mencapai satu dekade penuh.

Walaupun City diwakili oleh Enzo Maresca sejak berakhirnya kontrak Guardiola, keberadaan Guardiola selama sepuluh tahun menimbulkan tunggalan emosional bagi pendukung klub. Di sisi lain, Chelsea tak kalah menarik, akan menerima Xabi Alonso sebagai juru taktik dan mawa harapan baru bagi susunan ofensif dan pertahanan tim. Nyediakan persaingan yang lebih bermakna, musim depan diperkirakan akan menampilkan tiga rival utama: Arsenal melawan Liverpool dan Manchester United.

Setelah periode yang relatif tak terduga bagi gerakan kedua tim ini, perubahan manajer-Michael Car­rick di Manchester United dan Xabi Alonso di Chelsea-menyiratkan bahwa peluang besar bagi kedua klub terdalam. Posisi klasisasi klasik ini dapat membangkitkan kembali gutal‑gutalan legendaris Arsenal‑MU yang disuntikkan dua dekade yang lalu. Ketegangan di antara Liverpool dan Arsenal akan menemui ujung akhir, di mana pelatih dan pemain berjuang menguji perencanaan dan mentalitas mereka.

Seiring Arsenal mengukir sejarah dengan kemenangan Liga Inggris dan menantikan lanjutan di Liga Champions Eropa, rencana jalur karir Pep Guardiola dan penyesuaian strategi Chelsea serta Manchester City akan menambah μargin drama Liga Inggris ke depannya.





