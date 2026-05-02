Arsenal Perlebar Keunggulan di Puncak Klasemen Liga Inggris Setelah Kalahkan Fulham

Arsenal mengamankan kemenangan penting atas Fulham di Stadion Emirates, memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka di kandang dan memperlebar keunggulan atas Manchester City dalam perebutan gelar Liga Inggris. Bukayo Saka menjadi kunci kemenangan dengan assist krusialnya.

Arsenal semakin mantap di puncak klasemen Liga Inggris setelah meraih kemenangan meyakinkan atas Fulham di Stadion Emirates, London, pada tanggal 2 Mei 2026. Pertandingan ini menjadi bukti dominasi The Gunners di kandang sendiri, memperpanjang rekor tak terkalahkan melawan Fulham menjadi 33 laga berturut-turut.

Kemenangan ini tidak hanya menambah tiga poin berharga bagi Arsenal, tetapi juga memperlebar jarak dengan pesaing terdekat, Manchester City, menjadi enam poin dengan tiga pertandingan tersisa. Meskipun The Citizens masih memiliki dua pertandingan yang belum dimainkan, keunggulan agregat gol Arsenal semakin signifikan, mencapai +41 berbanding +37 milik Manchester City. Ini menunjukkan performa ofensif dan defensif Arsenal yang sangat konsisten sepanjang musim. Mikel Arteta, manajer Arsenal, menunjukkan kepercayaan penuh kepada para pemainnya meskipun melakukan lima perubahan dalam starting eleven.

Rotasi pemain yang terbatas ini mencerminkan betapa pentingnya setiap pertandingan dalam persaingan ketat memperebutkan gelar juara. Gol pertama Arsenal, yang sempat dianulir karena offside Calafiori, menjadi indikasi agresivitas serangan The Gunners. Namun, kegigihan mereka tidak surut, dan Bukayo Saka akhirnya berhasil memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Saka menunjukkan kualitas individunya dengan melewati Raul Jimenez di sisi kanan dan memberikan umpan akurat kepada penyerang asal Swedia, Gyokeres, yang dengan tenang membobol gawang Fulham.

Kolaborasi antara Saka dan Gyokeres menjadi kunci keberhasilan serangan Arsenal dalam pertandingan ini. Arteta terlihat terus memberikan instruksi dari pinggir lapangan, memastikan para pemainnya tetap fokus dan menjalankan taktik yang telah disiapkan. Kemenangan ini adalah hasil kerja keras seluruh tim, baik di lapangan maupun di ruang ganti. Kemenangan ini semakin memantapkan posisi Arsenal sebagai favorit utama dalam perebutan gelar Liga Inggris musim ini.

Dengan tiga pertandingan tersisa, The Gunners memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang para penggemar mereka untuk meraih trofi juara. Namun, Arteta tetap mengingatkan para pemainnya untuk tidak lengah dan terus memberikan yang terbaik dalam setiap pertandingan. Persaingan dengan Manchester City masih sangat ketat, dan The Gunners harus memastikan mereka memaksimalkan setiap peluang untuk meraih poin penuh. Selain itu, kemenangan ini juga menjadi modal penting bagi Arsenal untuk menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya, baik di Liga Inggris maupun kompetisi lainnya.

Dukungan dari para penggemar di Stadion Emirates juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan Arsenal. Atmosfer yang luar biasa di stadion memberikan semangat tambahan bagi para pemain untuk terus berjuang dan meraih kemenangan. Kemenangan atas Fulham ini adalah bukti bahwa Arsenal memiliki kualitas dan mentalitas juara yang dibutuhkan untuk meraih kesuksesan





