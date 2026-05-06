Arsenal Melaju ke Final Liga Champions, Simeone Diragukan Masih Cocok untuk Atletico

Arsenal berhasil melaju ke final Liga Champions setelah mengalahkan Atlético Madrid 1-0 di Emirates pada Selasa. Pertandingan itu tidak berjalan mulus—hal itu memang jarang terjadi saat Arsenal terlibat.

Pasukan Mikel Arteta memang terkenal dengan kemenangan-kemenangan yang tidak indah. Namun, tak dapat disangkal ada keindahan tersendiri saat Bukayo Saka mencetak gol yang menentukan hasil akhir 2-1 untuk keunggulan The Gunners dalam laga yang membosankan itu. Sungguh menyenangkan melihat kepercayaan Arteta terhadap Myles Lewis-Skelly terbayar, dengan sang remaja menampilkan performa yang luar biasa tenang dalam penampilannya yang baru kedua di lini tengah untuk Arsenal.

Dan siapa yang bisa menyalahkan Viktor Gyokeres—yang sering dikritik—atas semua pujian yang diterimanya berkat penampilan khas penyerang tengah gaya lama? Pemain asal Swedia itu mungkin telah membahayakan peluang Arsenal untuk lolos ke final dengan penyelesaian akhir yang tidak akurat, seperti biasanya, pada saat Atleti sedang memberikan sedikit tekanan kepada tuan rumah - tetapi ia memimpin lini depan dengan sangat baik sepanjang malam.

Namun, pada akhirnya, kesuksesan Arsenal di semifinal hampir sepenuhnya berkat pertahanan mereka, yang membatasi Atleti hanya pada satu peluang emas di leg kedua, saat Giuliano Simeone gagal memanfaatkan kesalahan langka dari William Saliba. Tentu saja, kelengahan semacam itu tidak akan luput dari hukuman di final di Budapest, di mana Arsenal akan menghadapi Paris Saint-Germain atau Bayern Munich setelah mendapat keuntungan dari lawan-lawan yang relatif mudah di babak gugur turnamen yang konon paling sulit di dunia sepak bola.

Namun, itu akan menjadi masalah terkecil bagi Arsenal saat ini. Diego Simeone telah berulang kali dikaitkan dengan lowongan manajerial paling bergengsi di Inggris — namun kita kini berada pada titik di mana sulit untuk membayangkan klub Liga Premier mana yang benar-benar akan mempertimbangkan untuk merekrut pelatih asal Argentina itu. Chelsea, mungkin? Untuk membawa ketertiban yang sangat dibutuhkan ke klub yang terus-menerus berada dalam kekacauan.

Namun, sama sekali tidak mungkin Manchester United, Manchester City, atau Liverpool akan mempertimbangkan Simeone. Dia adalah manajer dengan gaji tertinggi di dunia dan telah mendapat dukungan serius di bursa transfer selama dua musim panas terakhir - namun Atleti kini diprediksi akan mengakhiri musim tanpa trofi untuk kelima kalinya secara berturut-turut setelah dua penampilan yang sangat buruk melawan Arsenal. Tak ada yang bisa meragukan besarnya prestasi yang diraih Simeone di Atletico.

Dia mengambil alih klub yang dalam kekacauan total dan mengubahnya menjadi juara Spanyol dua kali, sekaligus mencapai final Liga Champions dua kali antara 2014 dan 2016. Apa yang dia lakukan saat itu benar-benar bersejarah. Namun, Simeone kini tampak seperti manajer yang dilanda dilema.

Ia mencoba menambahkan dimensi baru pada permainan serangan timnya dalam beberapa tahun terakhir, namun tanpa hasil yang nyata, dan hal ini mengakibatkan hilangnya sentuhan ajaibnya dari segi pertahanan - seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa hanya Qarabag yang kebobolan lebih banyak gol di Liga Champions musim ini daripada Atletico. Sedih memang untuk mengatakannya, tetapi berpisah mungkin merupakan pilihan terbaik bagi Simeone dan Atletico.

Hanya saja, jangan berharap dia akan direkrut oleh tim dengan tradisi sepak bola yang mengalir bebas—karena tampaknya dia memang tidak memiliki bakat itu. Mikel Arteta bisa dibilang sebagai versi modern dari Simeone. Ia tak pernah berhenti berteriak-teriak di pinggir lapangan dan telah membentuk tim yang sinis dengan mentalitas menang dengan segala cara yang tak ada yang mau hadapi—atau tonton. Dalam hal itu, Arsenal 2025-26 sebenarnya tidak jauh berbeda dari Atletico 2013-14 - setidaknya tidak dari sudut pandang taktis dasar.

Simeone jelas tidak mendapat dukungan finansial sebesar yang dimiliki Arteta, sehingga timnya jauh lebih bergantung pada serangan balik dan dominasi tanpa bola, seperti yang pernah dikatakan Koke. Yang menyatukan kedua pelatih ini, bagaimanapun, adalah ketidakpedulian total terhadap pendapat orang lain. Arteta sudah beberapa kali menyatakan bahwa dia tidak peduli dengan kritik yang diterima timnya musim ini - dan mengapa dia harus peduli?

Di pikirannya, tujuan menghalalkan cara, dan saat ini, Arsenal berada di puncak klasemen Premier League dan kembali ke final Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 20 tahun. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa para pendukung yang cukup beruntung bisa berada di Emirates pada hari Selasa akan peduli bagaimana mereka bisa sampai di sana?

Para penggemar menaruh kepercayaan pada proses yang dijalankan Arteta dan bisa saja dibalas dengan cara yang paling luar biasa, yaitu dengan meraih bukan hanya satu, melainkan dua trofi besar dalam waktu empat minggu





