Arsenal Kunci Tempat di Final Liga Champions Setelah Mengalahkan Atletico Madrid

Arsenal berhasil mencapai final Liga Champions untuk pertama kali dalam dua dekade setelah mengalahkan Atletico Madrid dengan skor 1-0 pada leg kedua semifinal. Gol semata wayang dicetak Bukayo Saka, membuat Arsenal unggul agregat 2-1. Musim ini berpotensi menjadi salah satu yang paling spesial bagi Arsenal, dengan peluang meraih gelar Liga Champions pertama dan Premier League pertama dalam 22 tahun.

Arsenal berhasil mengunci tempat di final Liga Champions setelah mengalahkan Atletico Madrid dengan skor 1-0 pada leg kedua semifinal di Emirates Stadium, Rabu dinihari, 6 Mei 2026.

Dengan hasil ini, Arsenal unggul agregat 2-1 dan berhasil mencapai final kompetisi antarklub paling bergengsi di Eropa untuk pertama kali dalam dua dekade. Gol semata wayang dicetak Bukayo Saka pada menit ke-45, memanfaatkan bola rebound hasil tembakan Leandro Trossard yang sempat ditepis kiper Jan Oblak. Keberhasilan ini menjadi momen bersejarah bagi Arsenal, yang sebelumnya hanya pernah mencapai final Liga Champions pada tahun 2006, namun kalah dari Barcelona.

Pada final yang akan digelar di Budapest, Hungaria, 30 Mei mendatang, Arsenal akan bertemu dengan pemenang antara Paris Saint-Germain dan Bayern Munchen. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, menyebut kemenangan ini sebagai momen yang luar biasa. Ia menyatakan, "Ini malam yang luar biasa. Kami kembali menciptakan sejarah bersama dan saya tidak bisa lebih bahagia serta bangga terhadap semua orang di klub ini.

" Arteta juga memuji atmosfer stadion yang dinilainya memberi energi tambahan bagi tim. Sementara itu, Atletico Madrid gagal meraih gelar Liga Champions pertama di bawah asuhan Diego Simeone. Klub asal Madrid itu pernah dua kali mencapai final pada 2014 dan 2016, tetapi selalu kalah dari rival sekota, Real Madrid. Dalam pertandingan ini, Arsenal mendominasi penguasaan bola di babak pertama, meski kedua tim kesulitan menciptakan peluang bersih.

Gol Saka menjelang turun minum menjadi gol ke-13 Saka di Liga Champions untuk Arsenal, menempatkannya dalam daftar pencetak gol terbanyak klub di kompetisi ini. Musim ini berpotensi menjadi salah satu yang paling spesial bagi Arsenal. Selain selangkah lagi menuju gelar Liga Champions pertama, mereka juga hanya berjarak tiga pertandingan dari gelar Premier League pertama dalam 22 tahun. Peluang itu terbuka setelah Manchester City ditahan imbang 3-3 oleh Everton.

Arteta menyatakan, "Kami merasakan perubahan energi dan kepercayaan diri. Kami harus memanfaatkannya dengan tepat, karena apa yang kami kejar sangat sulit, tetapi kami punya kemampuan dan keyakinan untuk mencapainya.

" Bukayo Saka memiliki ikatan emosional dengan perjalanan Arsenal di Liga Champions. Ia baru berusia empat tahun ketika Arsenal kalah di final 2006. Kini, sebagai produk akademi klub, ia berpeluang menebus kegagalan tersebut. Atletico sempat mengajukan beberapa klaim penalti sepanjang pertandingan, namun semua ditolak wasit.

Arsenal juga memiliki peluang emas untuk menggandakan keunggulan melalui Viktor Gyokeres, tetapi tembakannya melambung di atas mistar. Laga ini juga menandai penampilan terakhir Antoine Griezmann di Liga Champions bersama Atletico sebelum kepindahannya ke Orlando City. Arsenal menunjukkan soliditas lini pertahanan, mencatat nirbobol di kandang dalam tiga fase gugur dan hanya kebobolan empat gol sepanjang kompetisi musim ini. Sementara itu, Diego Simeone enggan menyalahkan wasit meski Atletico tersingkir.

Ia menyatakan, "Saya tidak akan fokus pada hal sederhana seperti insiden Griezmann. Itu jelas pelanggaran, tetapi wasit melihat pelanggaran lebih dulu. Saya tidak ingin menjadikannya alasan. Itu hanya akan menjadi pembenaran.

" Simeone mengaku tenang karena timnya telah memberikan segalanya, meski musim ini Atletico gagal meraih gelar. Ia menilai timnya telah menunjukkan perkembangan signifikan di kompetisi Eropa musim ini





tempodotco / 🏆 12. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Arsenal Liga Champions Atletico Madrid Bukayo Saka Mikel Arteta

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Prediksi Arsenal vs Atletico Madrid di Leg 2 Liga ChampionsLaga Arsenal vs Atletico Madrid akan berlangsung pada leg kedua semifinal Liga Champions di Emirates Stadium, Rabu dinihari, 6 Mei 2026.

Read more »

Jadwal Liga Champions, Siaran Langsung SCTV: Arsenal vs Atletico Madrid, Bayern vs PSGSimak jadwal Liga Champions 2025/2026 babak semifinal leg kedua yang akan menentukan dua tim terbaik menuju final di Budapest.

Read more »

Jadwal Arsenal Vs Atletico Madrid di Semifinal Leg ke-2 Liga Champions 2025-2026Mikel Arteta percaya diri Arsenal bisa melangkah ke final Liga Champions 2025-2026.

Read more »

Atletico Madrid Bersiap Hadapi Arsenal di Leg Kedua Semifinal Liga ChampionsAtletico Madrid bersiap menghadapi Arsenal di leg kedua semifinal Liga Champions 2025-2026 setelah bermain imbang 1-1 di leg pertama. Pelatih Diego Simeone menekankan pentingnya pemain dan manajemen emosi untuk meraih kemenangan.

Read more »

Jadwal Semifinal Liga Champions 2025-2026 Malam Ini: Arsenal Bisa Jamu Atletico Madrid dengan TenangBerita Jadwal Semifinal Liga Champions 2025-2026 Malam Ini: Arsenal Bisa Jamu Atletico Madrid dengan Tenang terbaru hari ini 2026-05-05 11:38:51 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Live Streaming Arsenal vs Atletico Madrid: Semifinal Leg Kedua Liga Champions, Tayang di VidioJadwal dan link live streaming Arsenal vs Atletico Madrid. Simak link live streamingnya eksklusif di Vidio.

Read more »