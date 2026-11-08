Arsenal Kalahkan Hull City, Kontroversi Var Kai Havertz dan Aturan Offside

Pertandingan Arsenal melawan Hull City diakhiri kemenangan dengan gol Martin Odegaard di menit 72. Insiden VAR pada Kai Havertz memicu perdebatan teknis soal aturannya.

Kemenangan FC Arsenal atas Hull City di laga Premier League memang tidak mudah diraih namun sangat layak. Insiden kontroversial melibatkan Kai Havertz memicu perdebatan mendalam pasca pertandingan mengenai interpretasi aturan offside dalam situasi penalti.

Dinamika Pertandingan dan Gol Penentu

Tim tamu dari Hull City menahan tekanan keras dari tuan rumah selama sebagian besar waktu. Sesaat sebelum istirahat, Kai Havertz menerima umpan sempurna yang mampu membelah lini pertahanan Hull City. Bek Hull City, Nobel Mendy, menarik jersey Havertz hingga penyerang tersebut terjatuh di dalam kotak penalti.

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Permintaan petugas VAR Michael Oliver membuat wasit Farai Hallam meninjau kembali kejadian itu di tepi lapangan. Wasit memutuskan untuk tidak memberikan penalti dengan alasan Kai Havertz berada dalam posisi offside. Keputusan ini kemudian dikonfirmasi melalui pengeras suara stadion.

Keputusan akhir tersebut berubah setelah Martin Odegaard mencetak gol kemenangan bagi Arsenal pada menit ke-72. Gol tersebut memastikan tiga poin penting bagi tim berjulukan The Gunners dalam perjuangan mempertahankan posisi puncak klasemen.

Posisi Eksklusif Martin Keown

Mantan pemain Arsenal, Martin Keown, menyuarakan kekecewaannya secara terbuka mengenai keputusan wasit dalam laga ini. Ia merasa proses pemeriksaan VAR dilakukan dengan cara yang salah oleh petugas lapangan dan tim video.

Keown berargumen bahwa petugas VAR harusnya sudah memastikan status offside sebelum wasit diminta melihat monitor. Ia menyatakan bahwa proses yang terjadi di lapangan sangat konyol dan tidak sesuai dengan standar prosedur yang semestinya.

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Bek legendaris tersebut juga mempertanyakan efektivitas komunikasi antara tim wasit pusat dan VAR. Ia ingin tahu alasan pasti mengapa insiden tersebut tidak dapat diselesaikan secara lebih transparan di ruang kontrol VAR sebelum keputusan final diambil.

Interpretasi Peraturan Offside

Pakar peraturan sepak bola, Dale Johnson, menjelaskan bahwa posisi offside tidak berpengaruh dalam kasus Kai Havertz ini. Peraturan menyatakan bahwa pemain hanya dianggap terlibat aktif jika melakukan pelanggaran offside tertentu.

Menurut Johnson, Kai Havertz seharusnya mendapatkan penalti karena Nobel Mendy terlebih dahulu melakukan pelanggaran menarik jersey. Pelanggaran terhadap pemain terjadi sebelum kemungkinan pelanggaran offside dapat terwujud secara hukum.

Keputusan wasit Hallam tampaknya tidak mengetahui pengecualian spesifik ini dalam undang-undang permainan. Baik tim wasit maupun Martin Keown tampak tidak memahami bahwa pelanggaran fisik didahulukan daripada posisi pemain di lapangan.

Dampak Terhadap Klasemen Liga

Kemenangan ini memperlebar keunggulan Arsenal atas pesaing terdekat, Manchester City, menjadi enam poin. Pemuncak klasemen tersebut kini memiliki jarak keamanan yang lebih besar dalam perebutan gelar juara Premier League musim ini.

Tim kejutan Brighton & Hove Albion asuhan Fabian Hürzeler bisa memangkas jarak poin menjadi lima poin. Mereka memiliki kesempatan menyalip Manchester City jika berhasil mengalahkan FC Brentford pada hari Minggu pukul 15.00.

Di sisi lain, Manchester City menelan kekalahan ketiga beruntun di liga saat menghadapi Nottingham Forest. Tim papan tengah tersebut mengalami tekanan besar dari lawan yang berusaha menghindari zona degradasi.

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Respons Pelatih Mikel Arteta

Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, tampak santai dalam konferensi pers seusai pertandingan. Ia menjawab dengan senyum saat ditanya mengenai kontroversi insiden Kai Havertz dan keputusan wasit Farai Hallam.

Arteta mengaku sengaja tidak menonton ulang insiden tersebut agar tidak perlu berbohong kepada media. Namun, ia juga menyatakan rasa terkejutnya atas interpretasi aturan yang digunakan oleh tim wasit pusat.

Pelatih asal Spanyol tersebut mengungkapkan bahwa para staf di bangku cadangan meyakinkannya bahwa situasi tersebut jelas merupakan penalti. Ia tetap terbuka terhadap penjelasan resmi yang mungkin akan dikeluarkan oleh pihak berwenang.

Statistik dan Situasi Kai Havertz

Kai Havertz mencatatkan kebiasaan buruk terjebak offside sebanyak 15 kali sepanjang musim ini. Angka tersebut jauh melampaui pemain lain mana pun di Premier League selama periode pertandingan yang sedang berlangsung.

Peringkat kedua daftar tersebut ditempati oleh Dominic Calvert-Lewin dengan delapan keputusan offside. Namun, status Kai Havertz sebagai pemain inti di bawah Mikel Arteta tetap tidak tergoyahkan meski statistik offside-nya buruk.

Saat ini Havertz belum mengalami cedera dan telah mencetak empat gol serta satu assist dalam 15 penampilan. Ia juga tetap menjadi pilihan utama Jürgen Klopp di tim nasional Jerman untuk posisi penyerang utama.

Para pencetak gol Younes Ebnoutalib dari Eintracht Frankfurt dan Niclas Füllkrug dari SV Werder Bremen juga dipanggil masuk skuad. Keduanya akan bergabung dengan pemusatan latihan tim nasional Jerman untuk persiapan pertandingan mendatang.

Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari FA atau organisasi wasit PGMOL mengenai insiden kontroversial ini. Keputusan akhir wasit tetap menjadi perdebatan teknis yang menarik perhatian banyak pihak di dunia sepak bola.