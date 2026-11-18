Arsential terdesak merekrut Eli Junior Kroupi dari Bournemouth. Harga 100 juta euro dan ambisi sang pemain membuat pesaing Barcelona dan PSG unggul.

Club Arsenal berada dalam posisi tertinggal dalam persaingan merekrut striker Eli Junior Kroupi dari Bournemouth. Klub London Utara tersebut menghadapi tantangan berat dari pesaing utama Barcelona dan Paris Saint-Germain atau PSG. Kondisi ini diperburuk oleh tingginya permintaan nilai transfer yang diajukan oleh Bournemouth. Arsene Wenger atau Mikel Arteta mungkin perlu mencari alternatif jika ambisi Kroupi untuk bermain di luar Inggris tidak dapat diabaikan.

Eli Junior Kroupi merupakan salah satu talenta paling menarik di Premier League musim lalu. Dalam musim debutnya di kompetisi kasta tertinggi Inggris, ia mencetak 13 gol dan membantu Bournemouth finis di posisi keenam. Catatan itu terbilang istimewa karena belum pernah ada pemain remaja yang mencetak gol sebanyak itu pada musim debutnya di Premier League. Performa sebelumnya bersama Lorient juga sangat produktif dengan 22 gol dari 23 penampilan sebagai starter di kasta kedua Liga Prancis.

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Mekanisme Nilai Transfer dan Hambatan Finansial

Bournemouth memasang harga sekitar 100 juta euro atau sekitar Rp1,9 triliun untuk Eli Junior Kroupi. Nilai tersebut berpotensi menjadi penghalang bagi klub peminat, terlebih sang pemain sempat mengalami cedera kaki pada musim panas. Arsenal masih memiliki sejumlah daya tarik sebagai juara bertahan Premier League. Klub London Utara itu dapat menawarkan level persaingan tinggi serta paket finansial yang kompetitif kepada sang striker muda.

Fleksibilitas Eli Junior Kroupi juga sangat sesuai dengan kebutuhan pelatih Arsenal Mikel Arteta. Pemain asal Prancis tersebut mampu beroperasi sebagai penyerang tengah, gelandang serang, maupun pemain sayap kiri. Arsenal juga berpotensi membutuhkan tambahan penyerang jika Kai Havertz meninggalkan klub. Kontrak pemain asal Jerman itu berlaku hingga 2028 sehingga musim panas 2027 bisa menjadi kesempatan bagi Arsenal untuk memperoleh dana transfer sebelum masa kontraknya semakin dekat.

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Posisi PSG dan Persaingan di Garis Depan

Paris Saint-Germain menawarkan sejumlah keuntungan yang tidak kalah menarik dibandingkan Arsenal. Sebagai juara liga dan finalis Liga Champions, klub ibu kota Prancis itu dapat memberikan kesempatan kepada Eli Junior Kroupi untuk kembali bermain di negara asalnya. Namun, peluang mendapatkan menit bermain reguler di PSG belum tentu mudah bagi sang striker muda.

Klub tersebut sudah memiliki Ousmane Dembele, Desire Doue, dan Ferran Torres di lini depan. Persaingan juga semakin ketat dengan kehadiran pemain seperti Mika Godts dan Maghnes Akliouche. Selain itu, talenta akademi Senny Mayulu mulai memperlihatkan kualitasnya sebagai pelapis Dembele di posisi penyerang palsu. Cedera jangka panjang Khvicha Kvaratskhelia memang dapat membuka ruang dalam komposisi serangan PSG. Akan tetapi, Eli Junior Kroupi tetap harus bersaing dengan sejumlah pemain berkualitas untuk mendapatkan tempat utama.

Keunggulan Barcelona di Camp Nou

Barcelona berpotensi menjadi tujuan paling menarik bagi Eli Junior Kroupi. Klub asal Catalunya itu sempat mencari penyerang tengah baru sepanjang bursa transfer musim panas dan masih membutuhkan tambahan opsi untuk memperkuat lini depan. Raphinha mampu menjalankan peran sebagai penyerang tengah ketika Barcelona tidak memiliki pilihan utama yang sesuai. Namun, pemain Brasil tersebut mulai rentan mengalami cedera otot, terutama ketika harus tampil dalam jadwal pertandingan yang padat.

Kehadiran Eli Junior Kroupi dapat memberikan variasi baru bagi lini serang asuhan Hansi Flick. Ia juga berpotensi menjadi peningkatan kualitas dibandingkan Gabriel Jesus yang berperan sebagai pelapis dan memiliki riwayat cedera. Meskipun Arsenal memiliki daya tarik dari sisi kompetisi dan finansial, Barcelona serta PSG menawarkan kesempatan bermain di luar Inggris. Ambisi Kroupi untuk memperkuat klub-klub terbesar Eropa membuat persaingan transfer ini berpotensi tidak berjalan sesuai harapan Arsenal.