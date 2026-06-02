Arsenal Kalah dari PSG di Final Liga Champions: Insiden Khusial di Kotak Penalti

Arsenal mengalami kekalahan yang pahit dalam pertandingan final Liga Champions, kalah dari Paris Saint-Germain dengan skor 4-3 di adu penalti. Insiden krusial di kotak penalti menjadi titik balik yang mengubah arah pertandingan.

Kai Havertz dan Ousmane Dembele menjadi bintang utama dalam pertandingan final Liga Champions antara Arsenal dan Paris Saint-Germain di Puskas Arena, Budapest, Hungaria, Sabtu (30/05/2026) malam lalu.

Laga berjalan sengit sejak menit awal dengan intensitas tinggi dari kedua tim. Kai Havertz sempat membawa The Gunners unggul lebih dulu di babak pertama. Namun PSG mampu bangkit dan menyamakan kedudukan lewat eksekusi Ousmane Dembele dari titik putih. Skor 1-1 bertahan hingga 120 menit sebelum laga ditentukan lewat adu penalti yang menegangkan.

Dalam drama tos-tosan tersebut, Arsenal akhirnya harus mengakui keunggulan PSG dengan skor 4-3. Dua eksekusi gagal dari Eberechi Eze dan Gabriel Magalhaes menjadi penentu kekalahan The Gunners. Di tengah sorotan besar, nama Cristhian Mosquera ikut menjadi bahan pembicaraan setelah insiden krusial di kotak penalti. Momen itu menjadi titik balik yang mengubah arah pertandingan final tersebut.

Ousmane Dembele dari PSG mencetak gol dari titik penalti yang menjadi gol pembuka timnya selama pertandingan final Liga Champions antara Paris Saint-Germain dan Arsenal di Budapest, Hongaria, Sabtu, 30 Mei 2026. Laga final berjalan ketat ketika Khvicha Kvaratskhelia mulai menjadi ancaman utama di lini serang PSG. Pergerakannya di dalam kotak penalti membuat lini belakang Arsenal dalam tekanan besar. Mosquera berusaha mengantisipasi situasi tersebut dengan melakukan duel langsung di area berbahaya.

Namun keputusan itu justru berujung petaka bagi Arsenal di momen krusial pertandingan. Kvaratskhelia berhasil melewati penjagaan Mosquera sebelum kontak terjadi di dalam kotak penalti pada menit ke-62. Wasit tanpa ragu menunjuk titik putih setelah insiden tersebut. Ousmane Dembele kemudian sukses mengeksekusi penalti yang membuat PSG kembali ke dalam permainan.

Insiden itu menjadi salah satu momen paling menentukan dalam final tersebut. Meski demikian, bek muda Arsenal itu menegaskan bahwa pengalaman pahit ini tidak akan melemahkannya. Ia justru percaya bahwa situasi tersebut akan membuatnya berkembang lebih kuat. Mosquera menilai bahwa kegagalan di final bukan akhir dari segalanya dalam perjalanan panjangnya di dunia sepak bola.

Ia bertekad menjadikan pengalaman ini sebagai pelajaran berharga untuk ke depan.

'Saya telah menghabiskan seluruh hidup saya memimpikan momen-momen seperti ini, tetapi tidak berjalan seperti yang saya inginkan. Dan saat itulah Tuhan mengingatkan saya bahwa iman tidak didasarkan pada hasil akhir yang saya raih, tetapi pada bagaimana saya terus percaya setelah mengalami kemunduran. Ini adalah kemunduran yang, terlepas dari semua rasa sakit yang ditimbulkannya, hanya akan membuat saya lebih kuat,' tulis Mosquera.

Raihan juara Liga Primer Inggris pada musim 2004-2005 tanpa menelan satu kekalahan pun yang dilakukan Arsenal hingga saat ini belum bisa disamai





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