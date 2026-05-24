Arsenal Juara Liga Inggris, West Ham Terdegradasi

Arsenal berhasil menjadi juara setelah menempati peringkat pertama klasemen akhir Liga Inggris , sedangkan West Ham harus terdegradasi ke Divisi Championship musim depan. Arsenal berada di peringkat pertama klasemen akhir Liga Inggris setelah mengumpulkan 85 poin dari 38 pertandingan, demikian catatan Premier League.

Pada pekan terakhir, Arsenal berhasil mengokohkan posisi mereka di peringkat pertama setelah mengalahkan Crystal Palace dengan skor 2-0 di Stadion Selhurst Park, London, Minggu. Arsenal berhasil mengemas kemenangan pada pertandingan ini berkat gol yang dicetak oleh Gabriel Jesus dan Noni Madueke, sedangkan Crystal Palace mampu memperkecil ketertinggalan melalui Jean-Philippe Mateta. Sementara itu, Manchester City berada di peringkat kedua klasemen akhir Liga Inggris dengan 78 poin dari 38 laga, terpaut tujuh poin dari Arsenal di posisi pertama.

Arsenal dan Manchester City tentu berhak melaju ke Liga Champions musim depan, diikuti oleh Manchester United di tempat ketiga, Aston Villa di posisi keempat dan Liverpool di peringkat kelima. Sementara itu, dua tim mewakili Inggris pada kompetisi Liga Europa yaitu Bournemouth dan Sunderland, sementara Brighton melaju ke Liga Conference. Chelsea yang tengah berusaha lolos ke kompetisi kompetisi Eropa musim depan harus tertunduk lesu setelah berada di peringkat 10 klasemen akhir dengan 52 poin.

Selanjutnya Tottenham selamat dari jerat degradasi setelah berhasil mengemas kemenangan pada pekan 38 Liga Inggris dengan mengalahkan Everton 1-0 di Stadion Tottenham Hotspur, London, Minggu. Kemenangan ini membuat Tottenham menempati peringkat ke-17 klasemen akhir Liga Inggris dengan 41 poin dari 38 pertandingan, unggul dua poin dari zona degradasi.

Hal tersebut membuat West Ham harus terdegradasi ke Divisi Championship setelah berada di peringkat 18 klasemen akhir Liga Inggris dengan 39 poin dari 38 pertandingan, meski mengemas kemenangan 3-0 atas Leeds United di pekan terakhir. West Ham menjadi tim terakhir yang terdegradasi dari Liga Inggris musim ini, mengikuti jejak Burnley dan Wolves





