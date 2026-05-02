Arsenal Hancurkan Fulham 3-0, Saka Bersinar dan The Gunners Makin Kokoh di Puncak Klasemen

Bukayo Saka mencetak gol dan memberikan assist dalam penampilan gemilangnya saat Arsenal mengalahkan Fulham 3-0 di Emirates Stadium, memperlebar keunggulan mereka di puncak klasemen Liga Premier menjadi enam poin.

Arsenal tampil dominan dan meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Fulham di Emirates Stadium pada Sabtu malam, berkat penampilan gemilang dari Bukayo Saka yang baru kembali dari cedera.

Kemenangan ini semakin mengukuhkan posisi The Gunners di puncak klasemen Liga Premier dengan keunggulan enam poin atas Manchester City. Saka, yang mencetak satu gol dan memberikan satu assist, menunjukkan bahwa ia tidak terpengaruh oleh cedera Achilles yang sempat membuatnya absen. Ia menjadi momok bagi pertahanan Fulham, khususnya bek kiri Antonee Robinson, sepanjang babak pertama. Gol pertama Arsenal dicetak oleh Viktor Gyokeres setelah menerima umpan matang dari Saka, yang dengan cerdik melewati Raul Jimenez di sisi kanan serangan.

Saka kemudian menggandakan keunggulan Arsenal dengan tendangan akurat ke tiang dekat, memanfaatkan umpan dari Gyokeres. Sebelum jeda, Gyokeres kembali mencatatkan namanya di papan skor dengan sundulan mematikan memanfaatkan umpan silang dari Leandro Trossard, membawa Arsenal unggul 3-0. Menyadari pentingnya menjaga kondisi fisik pemainnya, pelatih Mikel Arteta dengan bijak menarik Saka keluar di babak kedua, mempersiapkannya untuk pertandingan leg kedua semifinal Liga Champions melawan Atletico Madrid. Selain Saka dan Gyokeres, beberapa pemain Arsenal juga menunjukkan performa yang menjanjikan.

Jakub Kiwior, yang kembali bermain sebagai bek kiri, tampil solid dalam bertahan dan aktif membantu serangan. Meskipun dua sundulannya dianulir karena offside dan membentur mistar gawang, ia menunjukkan kualitasnya sebagai penghubung antara lini pertahanan dan serangan. Declan Rice, yang dimainkan di posisi favoritnya di lini tengah, mendominasi permainan dengan memenangkan banyak duel dan akurasi umpan yang tinggi. Ia berpotensi menjadi pengganti Martin Zubimendi yang kelelahan saat melawan Atletico.

Jorginho, yang bermain dengan tenang di lini tengah, menjaga alur permainan tetap lancar dengan umpan-umpannya yang presisi dan mendapatkan istirahat yang pantas di menit ke-60. Kai Havertz, yang mengisi posisi No.10 karena absennya Martin Odegaard, memainkan peran kunci dalam gol kedua Arsenal dengan umpan terobosan yang brilian kepada Gyokeres. Namun, performanya sedikit menurun setelah jeda, sehingga kemungkinan besar akan kembali ke bangku cadangan pada pertandingan melawan Atletico.

Leandro Trossard memberikan assist yang luar biasa untuk gol Gyokeres dan menunjukkan dinamisme dalam serangan, meskipun satu assistnya dianulir karena offside. Kemenangan ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim dan strategi yang tepat dari Mikel Arteta. Arteta mendapatkan nilai 8/10 atas keputusannya menurunkan Saka sejak awal, memberikan kesempatan bagi Gyokeres untuk bersinar, dan menarik pemain-pemain kunci lebih awal untuk menjaga kondisi fisik mereka.

Arsenal kini berada dalam posisi yang sangat menguntungkan, baik dalam persaingan meraih gelar Liga Premier maupun dalam upaya mereka untuk melaju ke final Liga Champions. Pertandingan melawan Fulham menjadi bukti kekuatan dan kedalaman skuad Arsenal, serta kemampuan Arteta dalam merotasi pemain tanpa mengorbankan kualitas permainan. Dengan performa yang konsisten dan persiapan yang matang, Arsenal memiliki peluang besar untuk meraih kesuksesan di kedua kompetisi bergengsi tersebut.

Kemenangan ini juga menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi tantangan berat di leg kedua semifinal Liga Champions melawan Atletico Madrid, di mana mereka akan berusaha keras untuk mengamankan tiket ke final





